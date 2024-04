Premieră în România: concert pentru DJ și orchestră de cameră, semnat de Gabriel Prokofiev, la Sala Radio.

Miercuri, 10 aprilie 2024 (19.00), pentru prima oară în România, ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO va interpreta la Sala Radio lucrarea lui GABRIEL PROKOFIEV – Concerto no. 1 for turntables and chamber orchestra (Concertul nr. 1 pentru platane și orchestră de cameră), o combinație sonoră cu totul inedită pe scenele din țara noastră, între mixajul de DJ și muzica de cameră.

Invitat special din Marea Britanie va fi chiar Anthony John Culverwell – cunoscut sub numele de scenă de DJ Mr. SWITCH – care a interpretat și la premiera absolută a lucrării, la Birmingham, în 2011. Evenimentul a fost atunci prezentat de Orchestra Națională de Tineret din Marea Britanie, dirijată de Vladimir Jurowski. În același an 2011, Mr. Switch a fost și primul DJ invitat la celebrul festival anual londonez BBC Proms.

Gabriel Prokofiev este nepotul marelui compozitor rus Serghei Prokofiev. În aceeași seară de la Sala Radio vom asculta și „Petrică şi lupul”, basmul simfonic semnat de SERGHEI PROKOFIEV, cu participarea specială a actorului FLORIN PIERSIC jr. în ipostază de narator.

Seara se va încheia cu Serghei Prokofiev – Simfonia nr. 1 – Clasica. Acesta este un nume conferit chiar de compozitor, fiind o lucrare concepută în stilul lui Haydn și Mozart și care este astăzi una dintre cele mai îndrăgite lucrări ale lui Serghei Prokofiev.

Evenimentul de la Sala Radio se va derula sub bagheta dirijorului britanic CHRISTOPHER WARREN-GREEN, care a devenit extrem de cunoscut publicului larg grație implicării sale în evenimentele majore din viața Familiei Regale britanice. A fost invitat să dirijeze la serviciile de nuntă ale Majestății Sale Regele Charles al III-lea și Majestății Sale Regina Camilla, ale Alteței Sale Regale Prințul și Prințesa de Wales (Prințul William și Kate Middleton) și ale Ducelui și Ducesei de Sussex (Prințul Harry și Meghan Markle). De asemenea, a dirijat Orchestra de Cameră din Londra cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Majestății Sale Regina Elisabeta și Orchestra Philharmonia pentru concertul de 90 de ani al Majestății Sale la Teatrul Regal, Drury Lane.

Dirijorul britanic CHRISTOPHER WARREN-GREEN este director muzical pentru London Chamber Orchestra din Marea Britanie. Este dirijor laureat și consilier artistic al Orchestrei Simfonice din Charlotte, Carolina de Nord, după un mandat de 12 ani ca director muzical. Este președinte al Fundației pentru tineri muzicieni.

În 2022, Ch. Warren-Green a sărbătorit o carieră profesională de 50 de ani, timp în care a dirijat orchestre eminente din întreaga lume, printre care Orchestra din Philadelphia, Orchestra din Minnesota, orchestrele simfonice din Detroit, Houston, Toronto, Seattle și Vancouver, precum și Orchestra Simfonică Națională din Washington D.C. ș.a. În Marea Britanie, a colaborat cu orchestrele Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic și Royal Scottish National. În Europa, a dirijat Orchestre National de Belgique, Beethoven Orchestra Bonn, Orchestre National de Montpellier, Orchestra Simfonică RTÉ, Orchestra Simfonică a Islandei și, în Asia de Est, orchestrele simfonice Hong Kong Philharmonic, NHK Symphony, Yomiuri Nippon, Singapore, Sapporo și KBS.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio, și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele se pot achiziționa de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.orchestreradio.ro – secțiunea Bilete. Biletele sunt disponibile și în sistem online – pe entertix.ro și myticket.ro – şi în librăriile Cărtureşti.(Radio România Cultural/ FOTO Radio România Cultural)