Este cea de-a doua zi a Târgului de carte Gaudeamus Radio România de la Craiova.

Organizatorii şi expozanţii propun publicului peste 10.000 de titluri, multe dintre acestea publicate în ultimele luni şi prezentate în premieră la un târg de carte.

Reporterul Radio Oltenia Craiova Claudiu Vasile a aflat de la reprezentanţii editurilor prezente la Craiova care este oferta din această ediţie:

-: Avem de la cărţi de istorie, trilogie, bandă desenată, enciclopedii, cărţi pentru copii.

-: Vă aşteptăm cu titluri noi, cu reduceri şi cu braţele deschise.

-: Vizitatori de toate vârstele. Merge foarte bine cartea de istorie şi asta, pentru tineret şi adolescenţi. Cartea de copii, puţin mai slab merge la mine, dar în general, istoria şi literatura clasică merge foarte bine.

-: De la an la an, noi am căutat să venim şi cu noutăţi, şi cu cărţile care s-au vândut. Sunt părinţi care le cumpără în mod special, /pentru/ a le arăta copiilor diferenţa între cartea din ziua de astăzi, de la fotografii, de la ilustraţii, la ce învăţam noi, după ce învăţam noi.

Târgul este deschis în foaierul Teatrului Naţional din Craiova până duminică. (Rador)