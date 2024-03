O Tosca de neuitat pe scena ONRI, 19 martie 2024. Cu Cellia Costea, Ștefan Pop și George Proca

Sigur, în lumea asta mare se cântă mult și bine Puccini, acum când toată lumea îl comemorează pe titanul verismului la 100 de ani de la moartea sa. Iașul l-a onorat pe 19 martie cu un spectacol Tosca de o emoție copleșitoare, creată din armonia, chimia și alchimia celor trei soliști, Cellia Costea, Ștefan Pop și George Proca.

Nu este ușor să emoționezi într-o capodoperă care face acuși 125 de ani de la crearea ei. Dar s-a întâmplat la Iași, și publicul nu doar a aplaudat cu admirație, a vibrat alături de artiști și atât de fericit a fost, încât i-a cerut lui Ștefan Pop să repete aria lui Mario Cavaradossi, „E lucevan le stelle”!… Rarissim în operă și rarissim mai ales la Iași în ultimii 35 de ani…

Am fost martorii unor interpretări impecabile și foarte emoționante, Cellia Costea, cu vocea ei care irizează aur, Ștefan cu felul de a fi atât de sincer și natural și cu strălucirea sclipitoare a acutelor din care nu dispare niciodată căldura și George, care a fost un Scarpia fără cusur, care te face să dai personajului circumstanțe atenuante (hahaaaa) deși am descoperit după cortină un tânăr domn răcit bocnă… Bine, circumstanțele le-a creat Cellia cu frumusețea ei și toți împreună cu o chimie formidabilă despre care scriam mai sus!… Ei ne-au dăruit un spectacol de o calitate demnă de cele mai mari scene din lume și nu e de mirare, Ștefan a debutat în rolul lui Mario Cavaradossi în 2022 la ROH Covent Garden din Londra, la Iași a venit după o Boema la Trondheim (Norvegia) și pleacă în Japonia, o destinație din ce în ce mai des onorată. Cellia este atât de iubită la Iași (în sfârșit, și-a dorit atât de mult să cânte aici, la câțiva kilometri de casa ei din România, dar parcă pârgul vocii ei bogate în armonice nu se putea împlini mai bine în altă parte decât în casa cealaltă, la Opera Națională din Atena…) Felicitări, dragii noștri, tuturor, ansamblul este atât de sigur pe partitură și a funcționat perfect sub bagheta lui Daniel Jinga, i-am apreciat mult pe toți, Octavin Ionescu în Sacristan, Daniel Mateianu în Angelotti, Ovidiu Manolache în Spoletta, Victor Zaharia și Petru Pavel în Temnicer, respectiv Roberti și am lăsat la final debutul foarte bun al lui Marius Mădălin Munteanu în Sciarrone. Roluri mici, dar onorate frumos, ca și corul pregătit de Manuel Giugula. Iar copii creează momentele lor de mare gingășie sub bagheta Ralucăi Zaharia, profesionalism, precizie și farmec în fiecare părticică de spectacol! Și ce minunați sunt cei doi păstori de-o șchioapă, Sofia Elena Neacșu și Lorenzo Marian Moise! Un mare bravo și mulțumiri ONRI!

Daniela Vlad

Vă ofer doar câteva impresii de la final, cu cei trei artiști invitați: în ordine, George Proca, Cellia Costea, Ștefan Pop