IAȘI: „Mărțișor – Simbol și Tradiție” a ajuns la ediția a IX-a

„Asociatia Art-Mestesugurile Prutului” Iaşi, în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi; Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”- Iași; Asociația Societăților Imobiliare din Moldova (ASIM); Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare”-Iași; Palatul Copiilor- Iași; Școala Gimnazială Ion Creangă, Iași; Primăria comunei Scânteia-Iași; Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”-Iași și Centrul de Informare Turistică-Iași, organizează manifestarea cultural-interactivă „Mărțișor – Simbol și Tradiție”, ediția a-IX-a, care se va desfăşura în perioada 28 februarie – 3 martie 2024, în Piața Unirii din Iaşi.

Vor fi prezenţi aproximativ 30 meşteri populari, atât din Moldova, cât şi din alte zone etnografice ale ţării, precum și din Republica Moldova.

Manifestarea are ca scop:

Promovarea în comunitate a celei mai cunoscute sărbători a primăverii și simbol tradițional românesc – MĂRȚIȘORUL – inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO;

 Promovarea meșterilor populari care confecționează acest simbol, respectând toate cerințele etnografice: materii prime, simboluri, tehnică de lucru, cromatica arhaică și actuală;

Transmiterea către tânăra generație a semnificației mărțișorului tradițional și a tehnicii confecționării acestuia.

Programul cuprinde:

expunere de mărțișoare tradiționale sau realizate în spirit tradițional, lucrate de meșteri și creatori populari veniţi la Iași din Moldova, dar si din alte zonele etnografice ale țării, precum si din Republica Moldova;

demonstrații practice făcute la stand de către meșterii populari prezenți;

Ateliere pentru copii, de educație muzeală și inițiere in tehnica confecționării marțișorului tradițional, susținute de către etnografi de la Muzeul Etnografic al Moldovei și meșteri populari;

moment artistic, ce va cuprinde dansuri și cântece populare susținute de elevii Palatului Copiilor din Iași și de Ansamblul folcloric de copii “Flori de Sânziene” al comunei Scânteia – Iași, reunite sub genericul Dor de primăvară, care se va desfășura in cadrul festivității oficiale de deschidere;

oferirea de pliante ce vor conține informații despre istoricul, cromatica, obiceiurile populare și legendele legate de mărțișorul arhaic și tradițional.

În această perioadă, vizitatorii vor găsi la standurile meșterilor populari și obiecte tradiționale specifice meșteșugului fiecăruia, care se pot constitui în cadouri de primăvară (8 martie).

Timp de 5 zile invităm publicul să se bucure, alături de meșterii populari, de o atmosferă sărbătorească, dar și de lucru şi de comunicare între generații privind obiceiurile și tradițiile noastre strămoșești!

Deschiderea oficială: JOI, 29 FEBRUARIE 2024, ora 13.00.

Vă așteptăm cu drag!

Persoane de contact:

Silvia Cozmîncă – preşedinte ART – tel. 0741217734

Isabela Oniche – vicepreședinte ART – tel.0742513115