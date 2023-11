Iași: Conferința internațională „Communication in Action: From Theory to Practice and Back” (CIA2023)

La Iași va avea loc cea de-a treia ediție a Conferinței internaționale „Communication in Action: From Theory to Practice and Back” (CIA2023)

Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) organizează cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale „Communication in Action: From Theory to Practice and Back”, în perioada 9-11 noiembrie 2023, în colaborare cu IARSIC-CORHIS EA 7400 de la Universitatea „Paul Valéry” Montpellier III (Franța) și Universitatea Beira Interior (Portugalia).

Tema conferinței are în prim plan „Impactul progresului tehnologic asupra comunicării: actualizarea teoriei și a practicii”. Întrucât progresul tehnologic, în special în sfera digitală, are loc într-un ritm accelerat, realitatea virtuală și augmentată, internetul, precum și sistemele de inteligență artificială promit să schimbe fundamental multe aspecte ale practicii de comunicare, aducând totodată o gamă variată de oportunități și provocări pentru teoreticieni și specialiști.

La eveniment vor fi prezenți invitați din țară și din străinătate – cercetători, profesori, doctoranzi și practicieni din domeniul relațiilor publice, publicității, jurnalismului și studiilor media, semiotică, retorică și teoriile discursivității -, care vor susține prelegeri despre teme de actualitate.

Invitații speciali ai evenimentului, Prof. univ. dr. Stefan Bratosin, Prof. univ. dr. Mihaela-Alexandra Tudor (Universitatea „Paul Valéry” Montpellier – Franța), precum și Conf. univ. dr. Antonio Momoc (Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București) vor susține comunicări științifice privind influența factorilor digitali asupra domeniului comunicării. Manifestarea științifică își propune să genereze dezbateri și să găsească răspunsuri la următoarele întrebări: Cum ar trebui definite și înțelese produsele progresului tehnologic contemporan? Ce instrumente de comunicare bazate pe inteligența artificială pot folosi practicienii din domeniul comunicării în activitatea lor? Vom asista la dispariția unor locuri de muncă din cauza utilizării noilor tehnologii? Avem experiențe trecute din care putem învăța cum să abordăm problemele prezente sau această revoluție tehnologică nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum?

Mai multe informații se regăsesc și pe website-ul: https://www.fssp.uaic.ro/cia/ sau pe pagina de Facebook: CIA International Conference.

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Daniel-Rareș Obadă (daniel.obada@uaic.ro).

Despre CIA:

Communication in action (CIA) reprezintă o conferință internațională organizată din anul 2018 de către membrii Departamentului de Științe ale Comunicării și Relații Publice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice (UAIC), în prezent fiind la cea de-a treia ediție. Scopul acestui eveniment științific internațional este de a crea o platformă de dezbateri științifice privind cele mai noi teorii și aplicații din domeniul comunicării. Printre organizatorii evenimentului se numără: Gheorghe-Ilie FÂRTE – Președintele Comitetului de Organizare, Ioan-Alexandru GRĂDINARU – Vice-Președintele Comitetului de Organizare, Daniel-Rareș OBADĂ – Secretarul Comitetului de Organizare, Viorel ȚUȚUI – Supervizor al revistei Argumentum – Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Camelia GRĂDINARU – Specialist New Media, Ioana GRANCEA – Copywriter al Conferinței, Tudorel-Constantin RUSU – Creator de Conținut Web.