Iași, 24 mar. 2023, Pianista Alexandra Dăriescu, în concert cu Orchestra Filarmonicii Moldova și dirijorul Tiberiu Soare în lansarea Radio România Muzical la Iași

Noua frecvență a postului Radio România Muzical la Iași aduce melomanilor bucuria reîntâlnirii cu Orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iași și două personalități iubite de ieșeni, dirijorul Tiberiu Soare și pianista Alexandra Dăriescu.

Vineri, 24 martie, de la ora 19.00, Concertul se desfășoară pe scena Casei de Cultură a Studenților, iar programul său cuprinde Preludiul la actul al III-lea al operei „Lohengrin” de Richard Wagner, Concertul op. 16 în la minor pentru pian și orchestră de Edvard Grieg și Simfonia a IX-a Din Lumea Nouă de Antonin Dvorak.

Pianista Alexandra Dăriescu a venit în studio, pentru un interviu semnat de Daniela Vlad

Alexandra Dariescu (din alexandradariescu.com)

Alexandra Dariescu, creatoarea proiectului „Spărgătorul de Nuci și cu mine”, este o pianistă a secolului XXI, remarcându-se ca o voce originală ale cărei valori fundamentale pun în lumină egalitatea de gen atât în ​​programele sale de concert, cât și în recital, susținând și cântând în premieră lucrări mai puțin cunoscute. Fiind solicitată ca solist în întreaga lume, a cântat cu orchestre precum London Philharmonic, Orchestre National de France, Oslo Philharmony și Sydney Symphony Orchestra, în timp ce lista dirijorilor cu care a lucrat include artiști precum Ádám Fischer, Cristian Măcelaru, Fabien Gabel, Jun Märkl, Vasily Petrenko, Ryan Bancroft, James Gaffigan, Jonathon Heyward, JoAnn Falletta și Michael Francis.

În sezonul 2022/23, Dariescu își face debutul cu Orchestre Symphonique de la Monnaie, sub conducerea lui Alain Altinoglu, la aniversarea a 250 de ani ai orchestrei. De-a lungul sezonului, Dariescu deține trei titluri de Artist-in-Residence, începând cu Pfalztheater-Kaiserslautern Germania, unde explorează programe fascinante cu lucrări semnate atât de compozitori bărbați cât și de femei, punând în lumină o imagine cuprinzătoare a diferitelor mișcări artistice istorice. În Canada, ea se întoarce la Orchestre Symphonique de Québec și Kitchener-Waterloo Symphony, în timp ce în SUA debutează cu Orchestra Simfonică din Richmond ca artist în rezidență, urmată de Orchestra Florida. Pentru a treia rezidență în acest sezon, se întoarce la Internationale Herbsttage für Musik din Iserlohn. Alte momente importante includ debutul cu Orchestra Filarmonicii George Enescu și Real Filharmonía de Galicia, un turneu cu „Spărgătorul de nuci și cu mine” în Marea Britanie, Germania și Grecia și recitaluri în SUA cu Angela Gheorghiu. Cel mai recent, Dariescu a realizat înregistrarea în premieră mondială a Concertului de pian nou descoperit de Leokadiya Kashperova, cu Orchestra Simfonică a BBC pentru BBC Radio 3 și a fost numită profesor de pian la Royal Northern College of Music.

Cele mai importante momente ale sezonului 2021/22 al lui Dariescu includ premiera în SUA a noului concert de pian descoperit de George Enescu pentru debutul ei cu Orchestra Simfonică din Detroit, urmată de premiera americană a Fantaisie Variée a Nadiei Boulanger pentru debutul ei la Houston Symphony. Alte debuturi au inclus Basel Chamber Orchestra pentru revenirea ei la Festivalul Enescu, Lapland Chamber Orchestra sub John Storgårds și Turku Philharmonic Orchestra pentru premiera finlandeză a Fanteziei lui Boulanger sub bagheta lui Tianyi Lu. În mai 2022, Dariescu a debutat în Irlanda cu Orchestra Simfonică Națională.

În 2017, Dariescu a luat cu asalt lumea cu producția sa de succes pentru recital de pian „Spărgătorul de nuci și cu mine”, o performanță multimedia originală, inovatoare, pentru pian solo cu balerină și animație digitală, care s-a bucurat de recunoaștere internațională și a atras mii de tineri, în sălile de concert din Europa, Australia, China, Emiratele și SUA, realizând viziunea lui Dariescu de a construi punți și de a face muzica clasică mai accesibilă publicului larg.

Dariescu a lansat opt ​​CD-uri care au fost apreciate de critici, cel mai recent disc fiind înregistrarea sa Decca cu Angela Gheorghiu. Discografia sa include o Trilogie cu Preludii publicate de Champs Hill Records, precum și Concertul pentru pian nr. 1 de Ceaikovski cu Royal Philharmonic Orchestra/Darrell Ang (Signum Records), pe lângă cartea audio „Spărgătorul de nuci și cu mine”.

Dariescu a fost îndrumată de Sir András Schiff și Dame Imogen Cooper. După ce a absolvit cu Medalia de Aur Royal Northern College of Music, unde a studiat cu Nelson Goerner, Alexander Melnikov, Mark Ray și Dina Parakhina, Dariescu și-a urmat Masterul la Guildhall School of Music and Drama cu Ronan O’Hora. Fost artist al Young Classical Artists Trust (YCAT), Dariescu a fost laureată la Verbier Festival Academy și a primit Premiul „Femeile Viitorului” din Marea Britanie, la categoria Arte și Cultură. În 2017, Dariescu a fost numită Patron al Muzicii în Lyddington, Ambasador Cultural al României și Artist Asociat Onorific al Royal Northern College of Music. În primăvara anului 2018, Dariescu a primit Ordinul de „Ofițer al Coroanei României” de la Familia Regală și a fost selectată drept Tânăr Lider European de către Friends of Europe. În 2020, Alexandra Dariescu a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler de către Președintele României și a devenit Membru Asociat al RNCM.