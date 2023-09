Iași 22 sept, ora 20.00: „Magia serii în sunet și lumină” Opera Iași pe Esplanada Palatului Culturii

Opera Națională Română din Iași organizează astăzi, cu începere de la ora 20:00, în fața Palatului Culturii Iași, Gala de operă în aer liber „Magia serii în sunet și lumină”, a XII-a ediție.

Participă întreg colectivul de artiști, soliștii, Corul, Corul de Copii, Baletul și Orchestra Operei Iași.

Spectacol cu intrarea gratuită

Dirijor: Vladimir Lungu

Programul cuprinde o selecție de duete, terțete și sextete din lucrări lirice, momente coregrafice și pagini orchestrale celebre.

Reprezentația va fi colorată și de un spectaculos joc de artificii.

Fragment din comunicatul de presă al Operei, declarația managerului interimar al Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu:

„În ultimii ani, în luna septembrie, am oferit publicului nostru drag un eveniment de înaltă ținută artistică, Magia serii în sunet și lumină. În fiecare an, spectacolul a fost urmărit de mii de spectatori din Iași, dar și din Moldova și din țară, unii venind special în Capitala Moldovei pentru a petrece o seară magică, alături de artiști deosebiți. La ediția din 2023 am pregătit câteva momente speciale, care sunt convins că vor face ca reprezentația să rămână în memoria afectivă a publicului. Pornind de la realitatea spectacolului de operă, a cărui reușită depinde de conlucrarea mai multor sectoare artistice și tehnice, am pregătit un repertoriu alcătuit preponderent din ansambluri solistice ca expresie și simbol ale vocilor și emoțiilor individuale subsumate unui mesaj compact, convergent. Deși, prin excelență, solistica presupune individualitate, înțelesul profund al spectacolului de operă se relevă prin interacțiunea personajelor. Contrastante sau complementare, tipologiile rolurilor compun o lume a diversității caleidoscopice”.

În această lună, Opera Iași va mai organiza încă două evenimente: „Giselle”, de Adolphe Adam – pe 26 septembrie și „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti – pe 30 septembrie. Cele două spectacole vor începe la ora 18:30 și vor avea loc în Sala Mare.

VLADIMIR LUNGU

Născut la Chişinău, capitala Moldovei, Vladimir Lungu a luat primele lecţii de dirijat cu maestrul Mihail Secikin. Absolvent de dirijat orchestră și cor al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a fost studentul maeștrilor Petru Sbârcea (discipolul lui Sergiu Celibidache), Florentin Mihăescu, Gheorghe Victor Dumănescu, Cornel Groza.

Între 2002 și 2007 a fost dirijor al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca (Don Pasquale, L’elisir d’amore, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Un Ballo in Maschera, Cavalleria rusticana, I Pagliacci, Evgheni Oneghin, Liliacul, My Fair Lady, O noapte furtunoasă ș.a.).

Între 2007-2015 Vladimir Lungu a fost dirijor al Operei de Stat din Mersin, Turcia, din 2009 fiind și dirijor principal, ceea ce i-a permis îmbogățirea repertoriului (aprox. 30 de titluri de operă, balet și lucrări vocal-simfonice, atât clasice, cât și turcești, concerte simfonice și diverse gale de operă).

Între 2015-2019 Vladimir Lungu a fost lector la Conservatorul de Stat al Universității Izmir Dokuz Eylül, fiind invitat să conducă și spectacole ale Operei de Stat din Izmir. Din 2019 este angajat ca dirijor al Operei de Stat din Izmir.

Vladimir Lungu a colaborat cu majoritatea colectivelor de operă și orchestrele Filarmonicilor din România, Turcia, Republica Moldova în spectacole curente sau festivaluri importante.

În 2016, Vladimir Lungu a înregistrat lucrări ale compozitorului american Steven Lebetkin cu Orchestra Filarmonicii din Praga.

Printre concertele speciale pe care le-a dirijat se numără fragmente din Concertul de gală cu José Cura la Festivalul Internațional de Operă și Balet Aspendos, Concertul de gală cu legendara soprana Nelly Miricioiu și noi voci ale Operei, Ediția a 25-a aniversară a Balului Operei la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Printre artiștii invitați speciali s-au numărat soprana Anita Hartig și tenorul Teodor Ilincăi. A dirijat de asemenea Concertul de gală pentru aniversarea a 20 de ani al Operei de Stat din Mersin și două concerte dedicate prieteniei România și Turcia, sărbătorind 140 de ani de relații diplomatice, aniversarea a 95 de ani a Turciei și Centenarul Marii Uniri a României, cu Opera Constanța și Izmir Case.

În 2013, Vladimir Lungu a fost desemnat „Dirijorul anului” la Premiile Operei Clubului Lions din Turcia.