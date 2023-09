Iași, 15 sept: Pianistul Florian Mitrea, solist în concertul Filarmonicii Moldova în Festivalul Enescu

Concertul Filarmonicii MOLDOVA din Iași în cadrul Festivalului Internațional George Enescu are loc pe 15 septembrie 2023, ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași și pe17 septembrie 2023, ora 13:00, Sala „Mihail Jora” a Radiodifuziunii Române București

dirijor HANKYEOL YOON

solist FLORIAN MITREA

În program, alături de Simfonia nr. 2 de Viorel Munteanu, piesa Hum Away, Strings! de Isidora Zebeljan și Suita Mandarinul miraculos de Béla Bartók, este inclusă o lucrare strălucitoare și rar auzită, Concertul nr.1 pentru pian și orchestră op.10 de Serghei Prokofiev.

Personalitate carismatică și un muzician redutabil, Florian Mitrea se dovedește un profund cercetător al fenomenului muzical și ne arată mereu o fațetă proaspătă, subtilă și în același timp extrem de conformă partiturii interpretate. Finețea și precizia pianisticii sale dezvăluie o școală de cea mai bună calitate și creează acel confort sonor rar, pe care și-l doresc cei mai mari cunoscători ai muzicii.

Un interviu de Daniela Vlad

Pentru concertul care va avea loc la Iași, în data de 15 septembrie, biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.Cuza Vodă nr.29 sau la Casa de Cultură a Studenților, începând cu ora 18:00, înainte de concert.

Pentru concertul care va avea loc în București la Sala „Mihail Jora”, biletele se pot achiziționa accesând pagina:

https://www.eventim.ro/ro/bilete/stagiunea-orchestrelor-romanesti-bucuresti-sala-radio-1326812/performance.html

Relații la telefon: 0332 882 025

Descris de Martha Argerich ca fiind „un pianist extraordinar”, Florian Mitrea este dublu-laureat la Concursurile Internaționale de Pian de la Glasgow 2017, Saint Priest 2017, Hamamatsu 2015 și München-ARD 2014, și câștigătorul Concursului de Pian al Royal Overseas League 2018. Lista de distincții continuă cu premii la Concursurile Internaționale de la Harbin – China 2018, Manchester și Verona 2016. În 2018 a câștigat Festivalul-Concurs Internațional de Pian de la New York, premiu în virtutea căruia a fost invitat să debuteze la Carnegie Hall.

Florian are un repertoriu bogat de concerte în cele mai prestigioase săli din Marea Britanie, ca Usher Hall-Edinburgh, Royal Concert Hall-Glasgow, Bridgewater Hall-Manchester, King’s Place, St John Smith Square, Queen Elisabeth Hall și Saint-Martin-in-the-Fields din Londra, dar și la Centrul Bozar din Bruxelles, Studiourile radiodifuziunii bavareze din München si Schwetzingen Festspiele din Germania, Bunka Kaikan Hall și Sonic Concert Hall din Tokyo, Centrul de Arte Seul și Academia Chopin din Varșovia. A fost artist invitat la Festivalurile de la Lucerna și Edinburgh și a colaborat ca solist cu orchestrele Philharmonia din Londra, Collegium Musicum din Basel, Orchestra Regală a Scoției, Filarmonica George Enescu din București și Orchestrele de Cameră și Națională Radio România. Florian a înregistrat pentru unele dintre cele mai prestigioase societăți de radiodifuziune, printre care BBC Radio 3, BBC Scoția, Südwest Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Radio France Musique, Radio Télévision Suisse și Radio România Muzical.

Florian a studiat la București cu profesoarele Flavia Moldovan și Gabriela Enășescu. Absolvent al Liceului de Muzică George Enescu, a studiat apoi la Academia Regală de Muzică din Londra, clasa profesoarei Diana Ketler, unde a absolvit cu cele mai înalte distincții, și unde este în prezent profesor. Florian s-a perfecționat la Academia pianistică de la Imola cu maestrul Boris Petrushansky.

Primul său CD solo, Following the river: music along the Danube a apărut pe 5 ianuarie 2018 la Acousence Classics (ACO-CD 13317). El poate fi găsit pe JPC, Amazon, iTunes și Spotify.

Cel de-al doilea CD solo este produs de Radio România, care este și principalul partener media al Festivalului Hoinar al lui Florian de la București.

Vezi și https://florianmitrea.uk/

Două imagini de la repetiții, cu Orchestra Filarmonicii și cu Florian, alături de dirijorul Hankyeol Yoon