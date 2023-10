Film de animație istorică pe muzica trupei Sabaton

„The War to End All Wars – The Movie” la Palatul Culturii din Iași și Palatul „Cuza” de la Ruginoasa

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se află printre cele peste 100 de instituții muzeale din 27 de țări, respectiv 3 din România, care se alătură unui demers ce combină muzica și istoria pentru a inspira și a educa publicul, în cadrul unui proiect desfășurat simultan în întreaga lume, în perioada 4 – 19 noiembrie 2023.

Trupa suedeză de heavy metal SABATON a lansat în iunie 2023 HISTORY ROCKS, o inițiativă caritabilă globală, în centrul căreia se află noul film de animație al trupei, The War to End All Wars – The Movie.

Filmul este o continuare vizuală a celui mai recent album de studio al trupei, intitulat The War to End All Wars, inspirat de fapte și oameni din Primul Război Mondial.

În intervalul susmenționat, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași va organiza proiecții ale acestei producții de animație, la Palatul Culturii din Iași și la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, în programul de funcționare al muzeelor (luni și marți, închis).

Unul dintre obiectivele fundamentale ale acestui proiect inedit este să aducă în prim-plan Primul Război Mondial și semnificația acestuia pentru omenire. Perioada de difuzare a filmului în toate muzeele partenere a fost stabilită astfel încât să marcheze cea de-a 105-

a aniversare a Zilei Armistițiului – 11 noiembrie 1918 – data la care Imperiul German și puterile Antantei au pus capăt Primului Război Mondial.

Filmul este rezultatul multor ani de muncă asiduă și de cercetare avansată, fiind realizat în parteneriat cu Yarnhub, un studio de animație axat pe conținut istoric. Având o durată de 67 de minute, acest film muzical animat este realizat în limba engleză, fiind difuzat cu subtitrări în limbile naționale ale țărilor participante la proiect.

HISTORY ROCKS: THE WAR TO END ALL WARS – THE MOVIE are, de asemenea, misiunea de a amplifica vizibilitatea muzeelor din lumea întreagă și de a încuraja publicul să se implice în activitățile acestora.

În România, filmul va fi difuzat și de Muzeul Național de Istorie a României și de Muzeul Militar Național, în timp ce, la nivel global, au răspuns afirmativ proiectului inițiat de trupa Sabaton peste 100 de muzee din Australia, Belgia, Bosnia & Herțegovina, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Lituania, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Cehă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ungaria.

Lista completă, actualizată, a tuturor instituțiilor participante poate fi consultată pe The War To End All Wars – The Movie | November 2023 (sabaton.net)

Filmul de animație readuce în atenție următoarele momente și personajele istorice reale, totul pe fundalul muzical imersiv asigurat de formația Sabaton:

o Bătălia de pe Iser (1914) – Belgia;

o Milunka Savić (1888-1973) – Serbia

o Armistițiul de Crăciun (1914) – Frontul de Vest

o Prima unitate Stormtrooper autorizată pe Frontul de Vest (1915) – Franța

o Cuirasatul britanic HMS Dreadnought – Marea Nordului

o Sir Adrian Carton de Wiart (1880-1963) – Coasta Franței

o Bătălia pentru Vârful Col di Lana (1916) – Muntele Marmolada

o Bătălia de la Doiran (1917) – Frontul Macedonian

o Regimentul de Infanterie american Harlem Hellfighters trimis în luptă în Primul Război Mondial (1917) – Franța

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să vizioneze producția de animație The War to End All Wars – The Movie, în perioada 4 – 19 noiembrie, de la orele 10.30, 12.30 și 14.30. La Palatul Culturii, primele proiecții ale filmului vor avea loc sâmbătă, 4 noiembrie 2023, în Sala Voievozilor, iar ulterior în Sala „I.D. Berindei”, de la aceleași ore. Accesul se face în baza biletului la oricare din muzeele din Palatul Culturii, respectiv la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa.