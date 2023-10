FACEM BINELE SĂ CREASCĂ? Vă așteptam alături de noi!

În contextul actual marcat de pandemii, conflicte la graniță și incertitudine economică, copiii cu dizabilități sunt din ce în ce mai vulnerabili, accesul la resurse educaționale și medicale este limitat, stigmatizarea socială se accentuează, și familiile lor se confruntă cu presiuni financiare crescute, totul ducând la o vulnerabilitate sporită.

Militant de nădejde al cauzelor sociale, Fundația Star of Hope Romania face o nouă strigare și cheamă comunitatea locală să se alăture în efortul de a face binele să crească.

Sub motto-ul ”FACEM BINELE SĂ CREASCĂ!”, Fundația Star of Hope Romania vă invită miercuri, 25 octombrie 2023, ora 11.00, la centrul Star of Hope, situat pe strada Bariera Veche, numărul 3 din Iași, pentru a fi alături de copiii cu dizabilități și pentru a aduce o rază de speranță în viețile acestora.

Din acest motiv, Fundația Star of Hope Romania organizează campania ”Facem binele să crească!”, o campanie de conștientizare și mobilizare a comunității cu scopul de a veni în sprijinul copiilor cu dizabilități. Campania reprezintă un pas important spre reușita acestor copii, o șansă în plus spre a deschide uși către educație și integrare socială.

Participant activ în comunitatea ieșeană prin desfășurarea de proiecte sociale finanțate în temeiul Legii 350, Fundația Star of Hope Romania implementează în acest an proiectul „Incluziune socială pentru o societate diversă și echitabilă”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. În cadrul proiectului sunt planificate o serie de evenimente care să ne ajute să venim în sprijinul acestor copii. Activități de evaluare și reevaluare, terapii, cursuri pentru părinți și cadre didactice.

Cu acest prilej, vă invităm să fiți alături de noi, miercuri, 25 noiembrie 2023, ora 11, să discutați direct cu beneficiarii noștri, să ascultați poveștile lor de viață și să ne ajutați să transmitem comunității nevoia acută de ajutor de care acești copii au nevoie. Șansa lor pentru reușită se află în mâinile noastre. Pentru a fi acceptați și pentru a avea acces la educație și viața socială, acești copii depind de sprijinul nostru.

Campania „Facem binele să crească!” va culmina cu Gala Star of Hope 2023 – Gala Binelui, un eveniment de excepție care va avea loc pe data de 15 noiembrie 2023, începând cu ora 18:00, în eleganta Sala Magnum a Hotelului International Iași. Această seară festivă va marca cea de-a 11-a ediție a Galei Star of Hope, un moment în care comunitatea ieșeană se reunește pentru a susține copiii cu dizabilități și pentru a celebra spiritul de solidaritate care ne definește.

Mulțumim celor care deja au ales să fie o voce a copiilor cu dizabilități sub titulatura de Ambasadori ai Binelui: Violeta Cincu, Angelica Suchard, Marius Alexa, Diana Cimpoieșu, Doina Cepalis, Norina Forna, Loredana Lungu, Av. Geta Lupu, Lacramioara Berbeci, Cristina Nichita, Liliana Năstase Pirujinschi, Dana Lungu, Dora Morhan, Amalia Georgescu, Madalina Manta, Rodica Baciu, Carmen Gabor.

Despre Fundația Star of Hope Romania Fundația Star of Hope România este o organizație neguvernamentală cu sediul în Iași, înființată în 1998 cu sprijinul organizației suedeze Star of Hope International.

Fundația Star of Hope România a fost viziunea unor oameni preocupați de oameni și de societatea din jurul lor. Aceștia au văzut o nevoie: nevoia copiilor cu dizabilități și a celor proveniți din medii defavorizate – de a fi iubiți, acceptați și ajutați să se dezvolte.

În 33 de ani de activitate, am ajutat peste copii, tineri și adulți, inclusiv 30.000 de copii români și 50.000 de copii și adulți ucraineni aflați în dificultate. De la începutul războiului, împreună cu Unicef, Sera, Care France, FONPC, am ajutat în secții și am deschis 3 centre de refugiați (Iași, Suceava, Dorohoi).

Fundația are grijă de 500 de copii pe lună în 10 centre de zi pentru educație și terapie recuperatorie. Fundația Star of Hope Romania a deschis în 2010 la Iași primul centrul regional de reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilități din zona Moldovei. Fundația Star of Hope Romania a înființat prima Federație de părinți care au copii cu dizabilități.

Cu recunoștință sinceră,

Aurora Vatamaniuc,

Președinte Executiv, Fundația STAR OF HOPE ROMÂNIA

0744506036

vatamaniuc.aura@gmail.com

https://www.facebook.com/vatamaniuc.aurora.9

https://www.facebook.com/star.of.hope.ro/