Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Recital de Muzică Românească

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” invită publicul la evenimentul cultural intitulat Recital de Muzică Românească, ce se va desfășura miercuri, 24 ianuarie 2024, începând cu ora 17.00, în Sala „Henri Coandă” de la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul muzical a fost inițiat de basul Ștefan Linu și prietenii artiști Cristina Grigoraș (soprană), Ovidiu Manolache (tenor), Cătălina Vicovan (soprană), Adina Alupei (maestru corepetitor), Alexandra Ioana Honciuc Plăcintă (violonistă) și Mădălina Pancu (pian), alături de Corul de copii al Operei Naționale Române Iași, dirijat de Raluca Zaharia. Artiștii vor interpreta lieduri și romanțe din repertoriul românesc, unele în primă audiție la Iași. Programul cuprinde lucrări din creațiile compozitorilor George Enescu, Nicolae Bretan, Pascal Bentoiu, Ciprian Porumbescu, Gherase Dendrino, Emilia Comișel, Achim Stoia, Valentin Teodorian, Ion Popescu-Runcu, Sabin Păutza, Eugen Doga. Evenimentul este prezentat de muzicologul Ligia Fărcășel.

Ștefan Linu s-a născut în orașul Bicaz, județul Neamț. Debutul ca solist a avut loc pe scena Ateneului Național din Iași, în rolul Papageno din opera „Die Zauberflöte” de W.A. Mozart, iar începând cu 2012, activează în cadrul Operei Naționale din Iași, ca artist liric, făcându-se remarcat în diverse roluri solistice pe scenele Operei Naționale din Iași și București.

Basul Ștefan Linu este absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, începându-și cariera încă din anii studenției, sub îndrumarea prof. univ. dr. Cristina Simionescu Fântână. Ulterior, își desăvârșește tehnica vocală în compania unor personalități remarcabile ale scenei și pedagogiei lirice europene și mondiale, precum Grace Bumbry, Alfio Grasso sau Horiana Brănișteanu, fiind angrenat în numeroase demersuri artistice în Budapesta, Rimini, Milano sau Salzburg.

În stagiunile recente, Ștefan Linu a participat la 4 Arts Festival în Câmpina, dar și în instituții de prestigiu, precum: Teatrul Van Westerhout din Mola di Bari, Casa Memorială „Béla Bartók” din Budapesta, Neue Akropolis Philosophers Center din Salzburg, Operele Naționale Române din București și Iași. Este un colaborator frecvent al Filarmonicii din Luxemburg, iar din 2012 activează permanent ca artist liric al Operei Naționale Române din Iași, gestionând în același timp și propria companie de producții. Cel mai recent proiect încheiat se numește „Lied performances. In between intimacy and entertainment”, proiect finanțat prin Ministerul Culturii – programul RO-Cultura, în cadrul căruia a efectuat o rezidență artistică în Oslo, Norvegia.

Vă așteptăm la recitalul de muzică românească, un eveniment cu intrarea liberă, în limita locurilor disponibile. (Comunicat Palatul Culturii/ FOTO palatulculturii.ro)