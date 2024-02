Classix Festival 2024 a debutat la Iași cu 1500 de spectatori la Catedrala Romano-Catolică Sf. Maria Regina

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Classix a debutat pe 18 februarie la Iași cu concertul „Celestial”, desfășurat la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Evenimentul de deschidere a festivalului a adunat un public de peste 1500 de persoane, la care s-au adăugat cei 10.000 de spectatori care au urmărit transmisiunile live difuzate pe paginile organizatorilor.

Invitații concertului de deschidere sunt Andrei Licareț – pian, Irina Nanushi – vioară, Iulia Goiană – violă și Mircea Marian – violoncel, tineri artiști care fac parte din Orchestra Filarmonicii George Enescu. Programul lor a impresionat prin profunzimea lucrărilor abordate, Cvartetul cu pian în la minor de Gustav Mahler și Cvartetul cu pian în re major op. 16 de George Enescu, două capodopere care, interpretate în Catedrala Catolică, au creat o atmosferă tulburătoare, amplificată de proiecțiile video semnate de Silviu Apostol, Marian Mina-Mihai și Radu Marțin.

După Concertul Celestial, Părintele Daniel Iacobuț a salutat publicul și a binecuvântat Festivalul

La conferința de presă, din partea organizatorilor – Asociația Industrii Creative și Showberry, a participat Patricia Brohanschi,

director al festivalului, co-fondator și director artistic Dragoș Cantea, Dan Zaharia – președinte Fab Lab Iași și cei doi reprezentanți ai Centrelor Culturale partenere, Raluca Vârlan Bondor – coordonator comunicare și proiecte culturale la Institutul Francez și Alexander Rubel, director al Centrului Cultural German din Iași.

Desprindem câteva idei din conferință:

-Regiunea depinde de noi s-o definim, iar comunitatea ieșeană atrage talente internaționale

-Festivalul este proeminent aici, aduce o plus-valoare orașului și a început deja să atragă public internațional. Local, festivalul se adresează unui public mai tânăr și mai puțin obișnuit cu genul clasic.

-La nivel interpersonal, Dan Zaharia (Fab Lab) a fost un catalizator între mine (Dragoș Cantea) și Patricia și așa a apărut prima ediție Classix.

-internaționalizarea Festivalului Classix este posibilă și datorită deschiderii noului terminal la Aeroportul Iași.

-Classix propune spectatorilor săi un tur al Iașului arhitectural și cultural, pe 24 februarie

-Alături de Centrul Cultural German, Institutul Francez, Centrul Cultural Austriac și Centrul Cultural Ceh, anul acesta se alătură festivalului Institutul Italian, care aduce la Iași și artiști din peninsulă

-Centrul Cultural German „a urcat în trenul Classix chiar la prima stație” (2020), datorită conceptului nou și original, a repertoriului deosebit și garanțiilor de succes.

-Institutul Francez l-a invitat la Classix pe pianistul Jean Baptiste Doucelet, pentru seara inovatoare din 23 februarie, unde improvizatia întâlnește pictura (Jean-Baptiste Doulcet: Improvizații pe tablouri prezentate de Felix Aftene din colecția unor pictori ieșeni)

Dragoș Andrei Cantea, după conferința de presă:

La Classix 2024 sunt 8 concerte cu 50 de artiști remarcabili din 12 țări și din România, 26 sesiuni de masterclass, 2 expoziții, 2 tururi ghidate, 4 panels și o proiecție de scurtmetraje.

Organizatorii anunță programul concertelor și al evenimentelor conexe

În cadrul conferinței de presă desfășurată în dimineața zilei de 19 februarie, Patricia Brohanschi – Directorul Classix Festival a declarant: „Ne onorează entuziasmul și dorința publicului de a experimenta aventura clasică contemporană propusă, mai ales că aceasta este și tematică artistică din acest an – descoperirea dorințelor.

Acest lucru l-am simțit cu toții încă de aseară, la concertul Classix de debut din Catedrala Romano-Catolică, care a atras cel mai mare număr de spectatori de până acum. Întregul festival promite oricum un număr record în rândul publicului, o parte din seri fiind deja #soldout.

Noi privim cu bucurie spre săptămâna ce urmează și așteptăm cu emoție concertele ce vor fi susținute de artiștii internaționali de excepție și activitățile conexe din programul acestei ediții.”

Classix Festival se desfășoară la Iași, în perioada 18 – 25 februarie 2024, iar abonamentele și biletele au fost puse în vânzare online. Festivalul Classix 2024, este dominat de conceptul dedicat „descoperirii dorinței”, iar tematica din acest an îi invită pe iubitorii de cultură să se alăture într-o călătorie personală și introspectivă, încurajându-i să exploreze natura multidimensională a dorinței în lumea muzicii clasice, de la cea mai subtilă formă, până la exuberanța pasională. Classix Festival promovează interdisciplinaritatea și fuziunea artelor și toate concertele devin o dovadă a armoniei dintre muzică și experiența vizuală oferită de proiecțiile video și design-ul de lumini.

Programul concertelor Classix Festival 2024:

Programul Classix in Focus

Seria Classix in Focus pune în perspectivă o serie de aspecte legate de muzica clasică în contextul contemporan și alte subiecte relaționate cu scena culturală locală și internațională în raport cu o suită de paradigme aflate în continuă evoluție.

Pe 21 februarie, începând cu orele 11:00, va avea loc panel-ul Women in Music la Palatul Braunstein din Iași, avându-le ca invitate pe: Cristina Uruc – Manager Artexim / Festivalul Enescu; Corina Ciuplea – Artist Manager Bucharest Film Orchestra / Cellist Muse Quartet; Patricia Brohanschi – Director și Co-Fondator Classix Festival și Rocanotherworld; Andra Andriucă – Artist & Mentee în programul Women in Music Mentorship Program și pe Iulia Pop – Co-fondator Overground Music / Manager de Comunicare Mastering the Music Business și Women in Music România.

Vernisajul expoziției „Almost. O călătorie în jurul lumii la Viena” are loc pe 21 februarie, orele 14:00, la Palatul Braunstein , în prezența Directorului Adjunct al Forumului Cultural Austriac, Andrei Popov . Expoziția poate fi vizitată la Iași în perioada 21 februarie – 1 martie 2024 grație colaborării între Festivalul Classix, Palatul Braunstein și Forumul Cultural Austriac.

Pe 21 februarie, de la orele 20:00 are loc grație sprijinului Forumului Cultural Austriac proiecția Ars Electronica la Acaju: o selecție a lucrărilor premiate în cadrul ediției 2023 a Festivalului de Animație Ars Electronica.

În data de 22 februarie, de la orele 11:00 are loc panel-ul Classical Inside Out la Palatul Braunstein, iar invitați la discuție sunt: Răzvan Popovici – violist, Director Executiv al SoNoRo; Ioan Dragoș Dimitriu – pianist, Manager Filarmonica Brașov; Florin Estefan – bariton, Manager Opera Națională Română Cluj-Napoca; Dragoș Cantea – pianist, Director Artistic Classix Festival; Andrei Fermeșanu – tenor, Manager Opera Națională Română Iași și Sabin Penea – violonist, Director Artistic al festivalurilor JazzUP.

Classix in Focus: Concursul Internațional George Enescu are loc pe 22 februarie, de la orele 13:00, la Palatul Braunstein, iar Managerul Artexim / Festivalul Enescu, Cristina Uruc , va susține o prezentare a oportunităților participării la concursuri internaționale de prestigiu și contribuția acestora în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor muzicieni. Concursul Internațional George Enescu este un catalizator pentru dezvoltarea și afirmarea tinerilor interpreți și compozitori pe scena internațională a muzicii clasice.

Vineri, 23 februarie, de la orele 11:00 are loc panel-ul Competitions and Commissions la Palatul Braunstein din Iași. Discuția se va desfășura în limba engleză și va fi difuzată live pe pagina de Facebook a Classix Festival. Invitații acestuia sunt: compozitorul Mirsaeed Hosseiny Panah , flautistul Philipp Jundt , pianista și dirijoarea Bjørk-Guinevere Kinsella Eide , compozitorul și aranjorul Robert Cozma , managerul Artexim și Festivalul Enescu – Cristina Uruc . Acest eveniment include un microrecital susținut de Philipp Jundt (CH), Soyoun Kim (KOR), Jie-Youn Lee (KOR), Hyunim Yoon (KOR), Ioana Chiriac (RO): W.A. Mozart: „Ah, vous dirai-je maman”, KV 265, transcris pentru 4 flaute și pian de Paul Engel.

În perioada 19 februarie – 4 martie 2024 va putea fi vizitată expoziția „Arhitectura Independenței în Europa Centrală” la Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii din Iași. Expoziția este organizată cu sprijinul Institutului Polonez.

Pe 24 februarie, de la orele 10:00, Asociația Iași.Travel organizează un tur ghidat cu tematica „Tradiția Muzicală la Iași”. Turul are durata de două ore, iar punctul de întâlnire este Piața Unirii – statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Concertele vor fi difuzate live, pe pagina de Facebook Classix Festival.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Cu debutul în 2020, Classix a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale independente din România, ce a adunat în 4 ediții peste 14.000 spectatori în săli și 200.000 în mediul online, 200 de artiști internaționali din 18 țări, 20 de parteneri culturali și diplomatici, în 28 de concerte, 14 panel-uri, 2 prelegeri, 2 vernisaje, o lansare de carte, 8 proiecții de film, 121 masterclass-uri și 15 burse pentru artiști în valoare de 15 000 euro.

Biletele și abonamentele sunt puse în vânzare online, iar mai multe detalii referitoare la programul concertelor pot fi obținute pe www.classixfestival.ro

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Parteneri culturali: Forumul Cultural Austriac, Institutul Francez din România la Iași, Centrul Ceh, Centrul Cultural German Iași, Institutul Polonez, Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Swiss-Korean Cultural Association

Parteneri diplomatici: Ambasada Regatului Danemarcei în România

Parteneri instituționali: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Episcopia Romano – Catolică Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Opera Națională Română Iași

Parteneri de ospitalitate: Vitamin Aqua, Noir Coffee Roasters, Volvo Nordic Cars, Hotel Unirea, Powers, Iași.Travel, Soft & Grace, Gramma, Oddity

Parteneri de promovare: Printco

Partener de vestimentație: Chotronette, Tudor Tailor

Beauty partners: Studio Esthetique

Parteneri media: Radio România Internațional, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio France International, Radio Iași, Viva FM, Radio HIT, Smart Radio, IQads, Scena9, Cărturești, Dilema Veche, Zile și Nopți, Capital Cultural, Romania Journal, Suplimentul de Cultură, Ziarul de Iași, Observator Cultural, Aici a Stat, Curatorial.ro, Bookhub.ro, LiterNet.ro, News.ro, Infomusic.ro, Fashion Premium Magazine, Like5.ro, Aleph News, Canal 33, Modernism.ro

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociatia Română a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

Radio Iași este partener media al festivalului, mulțumim pentru toate detaliile oferite, Raluca-Oana Radu și Anca Floroiu, director de comunicare