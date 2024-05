Boema la Iași cu artiștii consacrați, la aniversare: soprana Cristina Simionescu Fântână și tenorul Cosmin Marcovici, 35 de ani de activitate artistică

La mulți ani creativi și plini de frumusețe pe scenă și în viață, dragii noștri Cristina Simionescu-Fântână și Cosmin Marcovici!

De asemenea, bine ai revenit în rolul cu care ai debutat pe scena ieșeană, Diana Bucur!!!

Cristina Simionescu-Fântână a devenit solistă a operei Naţionale Române din Iași în 1994

Este prof.univ.dr. la Universitatea Națională de Arte George Enescu, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Departamentul Instrumente de Suflat, Percuție și Canto, aceeași universitate unde a absolvit studiile în 1995, la clasa sopranei Adriana Severin.

Debutul în operă a avut loc încă din 1992, cu rolul Carolina din opera Căsătoria secretă de Domenico Cimarosa.

Câteva dintre cele mai importante momente în evoluția artistică, distincții și premii pentru interpretare

2001 Menţiune specială la Concursul Internațional de Canto Hariclea Darclee Brăila

2003 Diplomă de Master în Specializarea Stil și Interpretare

2004 Ordinul Meritul Cultural Clasa I din partea Preşedenţiei României

Premiul al II-lea la Concursul „Ionel Perlea” – Slobozia

Premiul al II-lea la Concursul Internațional „Magda Ianculescu” – Bucureşti

Diplomă din partea Bibliotecii de Arte „ Tudor Arghezi”, Chișinău

2013 Premiul Lya Hubic din partea Operei Naționale Române Cluj Napoca

2014 obține titlul de Doctor în muzică

2018 Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Muzică

secol XXI, Universitatea de Arte George Enescu

2019 Coordonator științific al Școlii doctorale de Muzică și Teatru – Universitatea de Vest Timișoara

2022 Coordonator științific al Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte George Enescu Iași

Repertoriu

Offenbach „Povestirile lui Hoffmann” (Antonia)

Mozart „Nunta lui Figaro” (Susanna), „Cosi fan tutte” (Despina), „Don Giovanni” (Donna Anna), „Flautul fermecat” (Pamina si Regina Nopţii), „Răpirea din Serai” (Blonda)

Cimarosa „Căsătoria secretă” (Carolina și Elisetta)

Rossini „Cenușăreasa” (Clorinda), „Bărbierul din Sevilla” (Rosina)

Bellini „Somnambula” (Amina), „Puritanii” (Elvira) (ambele în varianta de concert)

Donizetti „Fiica regimentului” (Maria), „Don Pasquale” (Norina),”Lucia di Lammermoor” (Lucia), „Elixirul dragostei” (Adina)

Verdi „Rigoletto” (Gilda), „La Traviata” (Violetta Valery) „Bal mascat” (Oscar), „Aida” (Grande Sacerdotessa)

Puccini „Boema” (Musetta), „Suor Angelica” (Suor Genovieffa), „Gianni Schicchi” (Lauretta), „Turandot” (Liu)

Leoncavallo „Paiaţe” (Nedda)

Roman Vlad „Pescăruşul” (Soprana)

Bizet „Carmen” (Frasquita si Micaela),”Pescuitorii de perle” (Leila).

În operetă, a acumulat de asemenea o imenasă experiență, cu roluri precum Rosalinda din „Liliacul”, Franzi și Gabriela din „Sânge vienez”, ambele de Strauss, Silvia din opereta lui E. Kalman, Madeleine din „Bal la Savoy” de P. Abraham, Hanna Glawari din „Văduva Veselă” de F. Lehar, Martha din „Lăsati-ma sa cânt” de Gherase Dendrino.

D-na Ford și Ana Page „Nevestele vesele din Windsor” O. Nicolai

Musical: Isabella din „La răscruce de vânturi” de B.Taylor, L. Bernstein „Candide” (Cunigunde)

Repertoriul vocal simfonic

J.S. Bach „Magnificat”, W.A. Mozart „Missa in do minor”, Motet KV 165

Simfonia a IX-a de Beethoven, oratoriul „Hristos pe Muntele Măslinilor”

Rossini „Stabat Mater”

B. Pergolesi „Stabat Mater”

C.Orff „Carmina Burana”, Requiemul de Mozart și Requiemul Verdi

Munteanu „Suita a II-a de Crăciun”

Paul Constantinescu „Oratoriul Bizantin de Crăciun”

Creația de Lied : Lieduri din creaţia compozitorilor : W.A. Mozart, R. Schumann, Fr. Schubert, J. Brahms, Cl. Debussy, Fr. Poulenc, M. Ravel, P.I. Ceaikovski, M .P.Mussorgsky, S. Rachmaninov, F. Donceanu, A. Stoia, V.Munteanu, G. Enescu, I. Perlea, Mansi Barberis, N. Bretan, T. Brediceanu, V.Timaru, D. Dediu etc.

Lucrări camerale: Trio cameral din creația compozitorilor: G. Fr. Haendel, W. A. Mozart, G. Donizetti, J. Brahms, F. Schubert, E. Chausson, C. Frank, J. Massenet, A. Oechsner,F.Mendelssohn Bartholdy, L. Delibes, J. Offenbach, C. Saint-Saëns etc.

Turnee în străinătate: Austria, Elveţia, Germania, Franţa, Olanda, Belgia, Italia, Norvegia, Danemarca, Anglia cu „La Traviata”, „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Flautul fermecat”, „Boema”, „Bal mascat”, „Nunta lui Figaro”, „Elixirul dragostei”, „Fiica regimentului”, „Don Pasquale”.

Colaborări: Opera Naţionala Cluj, Opera Maghiara Cluj, Opera NationalaTimisoara, Opera Braşov, Opera Naţionala Bucureşti, Teatrul Liric Galati, Teatrul de Opera si Opereta Craiova, Filarmonica Iasi, Filarmonica Craiova, Filarmonica Oradea si Compagnia di Opera Italiana di Milano

Cosmin Marcovici

Născut la Iași într-o familie de muzicieni cu traditie, este licențiat în canto în 1995, la Univeristatea Națională de Arte George Enescu Iași

Debut: rolul Nemorino din opera Elixirul dragostei de G. Donizetti

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2022 – Doctor în muzică – Teza de doctorat: De la tenorul liric la tenorul dramatic. Experiențe interpretative personale în creația lui Leoncavallo și Mascagni

1993 – prezent: Solist vocal la Opera Națională Română Iași;

Februarie 2019 – martie 2021: Secretar de stat la Ministerul Culturii;

2007–2008 Master în Specializarea Stil și Interpretare la început de secol XXI,Universitatea de Arte „George Enescu“, Iași;

2016 Certificat de absolvire – Managementul instituțiilor publice de cultură, Ministerul

Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

2016 – februarie 2018: Director General Adjunct Artistic al Operei Naționale Române Iași;

Mai 2016 – decembrie 2017: Manager Interimar al Operei Naționale Române Iași;

2015 – 2016: Coordonator artistic al Operei Naționale Române Iași;

2022 – prezent: C.d.asoc. Universtatea Națională de Arte George Enescu Iași;

2017 – 2019: C.d.asoc. Universtatea Națională de Arte George Enescu Iași;

2014 – 2016: C.d.asoc. Universtatea Națională de Arte George Enescu Iași

Diplome, Premii și Distincții

2016 – Diplomă de merit din partea ONRI;

2015 – Diplomă de onoare din partea ONRI;

2004: Ordinul Meritul Cultural Clasa I oferit de Administraţia Prezidenţială a României – Preşedintele României;

1995: Premiul „George Enescu” pentru spectacolul Flautul fermecat de W.A. Mozart, din partea Academiei de Arte „George Enescu” Iaşi

Repertoriu de operă și operetă:

A.Mozart: – Der Schauspieldirektor – Monsieur Vogelsang, Die Zauberflöte (Flautul fermecat) – Tamino, Così fan tutte – Ferrando, Le Nozze di Figaro (Nunta lui Figaro) – Don Basilio

Cimarosa: – Il Matrimonio Segreto (Căsătoria secretă) – Paolino

Nicolai – Die lustigen Weiber von Windsor (Nevestele vesele din Windsor) – Fenton

Donizetti: – L’elisir d’amore (Elixirul dragostei) – Nemorino, Lucia di Lammermoor – Edgardo

Gioachino Rossini: – Il Barbiere di Siviglia (Bărbierul din Sevilla) -Contele Almaviva

Jaques Offenbach: – Les Contes D` Hoffmann (Povestirile lui Hoffmann) – Hoffmann

Giuseppe Verdi: – Il trovatore (Trubadurul) -Manrico, La Traviata – Alfredo, Rigoletto – Ducele de Mantova, Aida – Radames

Georges Bizet: – Carmen – Don Josè, Les Pecheurs des Perles (Pescuitorii de perle) – Nadir

Giacomo Puccini: – Tosca – Mario Cavaradossi, La Boheme – Rodolfo, Gianni Schicchi – Rinuccio

Ruggero Leoncavallo: – Pagliacci (Paiațe) -Canio

Pietro Mascagni: – Cavalleria rusticana – Turiddu

Johann Strauss (fiul): – Die Fledermaus (Liliacul) -Gabriel von Eisenstein, Wiener Blut (Sânge vienez) – Eduard

Emmerich Kálmán: – Silvia – Edwin Roland, Contesa Maritza – rolul Tassilo

Bernard J. Taylor – Wuthering Heights (La răscruce de vânturi) – Edgar

Gherase Dendrino: Lăsaţi-mă să cânt – Eduard Strauss

Franz Lehár: Văduva veselă – rolul Danilo

Repertoriu vocal-simfonic:

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Gioachino Rossini: Petite messe solennelle

Giuseppe Verdi: Requiem

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde (Cântecul Pământului)

Colaborări cu toate scenele lirice din România

Turnee în întreaga Europă şi Japonia.

Colaborator permanent al agenţiei Gibraltar Filarmonic Society.

Colaborator permanent al companiei Konzertdirection Schlote Salzburg, Austria

Colaborări alături de nume celebre precum: Elina Garanca, Sir Alfred Sramek, Adrian Erode, Sir David Aronson, Krisijanis Norwelis, Janis Missins, Karel Mark Chichon, Tamash Ferkay, Emil Ivanon.

Colaborări în țară cu personalităţi precum: Horia Andreescu, Ilarion Ionescu Galaţi, Victor Dumănescu, Gheorghe Costin, Alexandru Lăscae, Ludovic Spies, Corneliu Murgu, Vasile Moldoveanu, David Crescenzi

Soprana DIANA BUCUR

„Pentru mine, rolul Musetta, cu care mă reîntâlnesc după vreo 15 ani, cred, (poate și mai mult!), reprezintă începutul carierei mele solistice. A fost rolul cu care am susținut „examenul de admitere” printre importantele și impunătoarele voci care populau pe atunci scena ieșeană. Deci vă aștept și eu marți, 21 mai, să ne bucurăm împreună de muzica minunată a lui Puccini.