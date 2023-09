22 sept, ora 17.30, Liveni: Filarmonica din Botoșani, pentru prima oară în Festivalul Enescu

În al 70- lea an de existență, Filarmonica de Stat „George Enescu” din Botoşani este, pentru prima datã, parte activã în programul Festivalului Internațional George Enescu!

Le urăm tuturor muzicienilor o stagiune la fel de impresionantă cum a început și multă sănătate, pentru a-și împlini cu succes toate țelurile artistice!

Vineri, 22 septembrie de la ora 17.30 la Casa Memorială George Enescu de la Liveni.

Alexandru Ilie dirijor

Ștefan Aprodu vioară

Program

Concertul nr. 1 de Max Bruch

Rapsodiile op 11 nr 2 și nr 1 de George Enescu

ȘTEFAN APRODU a absolvit Colegiul de Arte „Dinu Lipatti” din București, la clasa de vioară a profesoarei Magdalena Ursu. În prezent, este student în primul an la Hochschule für Musik, Theater und Medien din Hanovra sub îndrumarea profesorului Krzysztof Wegrzyn. Între timp a urmat un master de compoziție cu prof. Dåsele Vådår Sevaidå la Academia de Muzică din Oslo.

Ștefan a concertat cu mai multe orchestre simfonice și dirijori (concert Ad Honorem Ivry Gitlis cu David Stern la pupitru; Gabriel Bebeșelea – Orchestra Junior; Sabin Păuța – Camerata Regală, Yasuo Minami – Orchestra de Tineret din Takasaki, Japonia).

Premii: Concursul Internațional de vioară Vasco Abadjiev de la Sofia, Bulgaria – premiul I, Concursul Internațional Remember Enescu București – premiul I, Concursul Internațional de Muzică Muse – premiul I, Concursul Internațional de vioară Erich Bergel & Dorothy Kitchen – Marele premiu, Lira de Aur Suceava – Marele premiu, Concursul Internațional The North – premiul I, Concursul Internațional The Violin Doc – Marele premiu, George Manoliu Master of Strings – Marele premiu.

Ștefan Aprodu a participat la cursuri de măiestrie susținute de Krzysztof Węgrzyn, Sergey Kravchenko, Igor Petrushevski, Evgeniya Chugaeva, Suren Hakhnazaryan, Mihaela Martin, Silvia Marcovici, Emilian Piedicuta, Gabriel Voicu, David Grimal și Jean-Marie Gardette.

ALEXANDRU ILIE este absolventul Universității Naționale de Muzică București clasa de dirijat Petru Andriesei, iar la clasa Horia Andreescu a urmat un master în stilistică dirijorală.

Premii: Premiul pentru „Cel mai bine clasat dirijor român” și Locul III la Concursul Internaţional “Jeunesses Musicales”

Premiul I și Premiul III la Concursul Național de Dirijat „Ionel Perlea”

2016 semifinalist în Concursul Internațional de Dirijat „Felix Mendelssohn”, locul 5 din 240 de participanți

2022 semifinalist în Concursul Internațional „Arthur Nikisch”, locul 4 din 66 participanți

În paralel cu activitatea clasică, Alexandru Ilie aduce în fața publicului concepte „fusion” în care colaborează cu artiști ai muzicii ușoare: Marius Moga, Nico, Marcel Pavel, Andra, Paula Seling, Ovidiu Anton.

În prezent, este dirijor permanent la două dintre instituțiile de profil din Capitală: Opera Comică pentru Copii și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Este fondator/co-fondator al Cameratei Intermezzo, Corului Regal și VIBE Orchestra.

Din Comunicatul de presă al Filarmonicii Botoșani despre participarea în Festivalul Internațional George Enescu, ediția 26:

🔴 Un moment Istoric pentru Instituția noastrã, pentru Oraşul şi Județul Botoşani, pentru toți botoşãnenii, noi cei ce l-am dat lumii întregi pe marele nostru compozitor!

🔴 Este un merit incontestabil al Managerului Mirel Manea. El este cel ce s-a zbãtut pânã a reuşit ceea ce toți ceilalți predecesori ai lui au ratat sau ignorat! Este cel care a transformat incertitudinea în concret, imposibilul în posibil!

🔴 Un merit incontestabil este cel al Primarului Municipiului Botoşani, Domnul Cosmin Andrei , Primãria Municipiului Botoşani şi Consiliului Local. Sunt cei care înțeleg pe deplin rolul culturii în societatea româneascã ca fiind parte a procesului de educație şi ne sprijinã necondiționat! Cei cãrora le mulțumim!

🔴 Filarmonica George Enescu din Botoşani va oferi publicului în cadrul Festivalului, 2 evenimente conexe! Unul dintre ele va avea loc în sala de concert, cu intrare liberã, celãlalt se va desfãşura(cum se putea altfel?) la Casa Memorialã George Enescu din Liveni!

🔴 Aprecierile noastre imense pentru suport şi sprijin în desfãşurarea acestui al doilea eveniment ce se va desfãşura la Casa Memorialã din Liveni le oferim Doamnei Doina Elena Federovici, Preşedinte al Consiliului Județean Botoşani.

Mulțumim de asemenea pentru implicare Domnului Aurel Melniciuc, Manager al Muzeului Botoşani.

🔴 Mulțumim publicului nostru drag, cel care e mereu alãturi de noi. Iar noi, fãrã voi, suntem perfect conştienți cã nu am exista!

Vã iubim şi vã aşteptãm la aceste evenimente din cadrul Festivalului Internațional George Enescu cât şi la toate celelalte concerte ce vor urma în cadrul noii stagiuni!

În cadrul Festivalului Enescu, primul concert a avut loc pe data de 4 septembrie și a fost susținut de Orchestra Camerata Regală, dirijor Constantin Grigore, solistă Alexandra Conunova. Tânăra artistă originară din Republica Moldova și stabilită în Elveția a prezentat publicului din Botoșani cele două cicluri de concerte Anotimpurile de Antonio Vivaldi și Anotimpurile de Astor Piazzolla/Leonid Desyatnikov.