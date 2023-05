Concursul Internațional „IOAN GOIA”, 25-27 mai 2023

A 9-a ediție a Concursului Internațional „IOAN GOIA” are loc între 25 și 27 mai 2023 la Iași, în organizarea Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Concursul este destinat elevilor și studenților din învățământul de stat și particular, din ţară şi străinătate.

Accesul publicului la toate etapele concursului este liber.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

Joi, 25 mai 2023 ora 18:00 Deschiderea oficială a concursului

Vineri, 26 mai 2023 09:00 – / Concurs

Sâmbătă, 27 mai 2023 09:00 – / Concurs 18:00 – / Gala Laureaților și Festivitatea de premiere

Detalii la: https://concursioangoia.ro/en/concurs/agenda/

Început în 2012 la inițiativa profesorului Sergiu Sandu – șeful Catedrei Instrumente de suflat-percuție din cadrul Colegiului Băncilă, Concursul a marcat în 2020 100 de ani de la nașterea profesorului și muzicologului Ioan Goia. La fiecare ediție, fiul maestrului, dirijorul Dan Mihai Goia, este invitat de onoare al concursului.

Ioan Goia și-a înscris numele în cronica muzicală a Iașului ca un entuziast și dârz animator al vieții artistice și ca un valoros profesor. Numele său se leagă de fondarea Operei Române din Iași, al cărei director a fost (1956-1964), a Corului „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” (1953), iar în 1960 a fost direct implicat în reluarea activității Conservatorului „George Enescu” din Iași. Ioan Goia a fost profesor și șef de catedră (instrumente de suflat) la Conservatorul „George Enescu” din Iași până în 1964.

Echipa de organizare a concursului este formată din membrii Catedrei Intrumente de Suflat și Percuție a Colegiului Național de Artă Octav Băncilă Iași

Coordonatori: Prof. Sergiu Sandu, Prof. Iustin Rusu

Detalii: https://concursioangoia.ro/

https://www.facebook.com/ConcursIoanGoia/?fref=ts

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași: http://cnaob.ro/, Secțiunea Concursuri

Participă elevi și studenți din Iași, Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, Timișoara, Roman, Ungheni, Liceul Republican de Muzică „S.Rahmaninov „, Liceul Republican de Muzică „C. Porumbescu” și Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău, Buzău, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” și Colegiul Național de Muzică „George Enescu” București. Școala de Muzică „Eugen Doga” Chișinău, Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri” și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț, Chișinău, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” Soroca, Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați.

JURIUL CONCURSULUI IOAN GOIA 2023

Președinte onorific DAN MIHAI GOIA (România)

Dirijor, compozitor și profesor, doctor în muzică, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

Preşedintele juriului: PETREA GÎSCĂ (România) Cornist, solist-concertist, prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte George Enescu Iaşi

Secțiunea Flaut – Oboi: ANA OLTEAN (România) Flautist, solist-concertist, organizează și predă cursuri de măiestrie, autoarea mai multor manuale și metode de flaut,

GABRIELA POPESCU (România) Flautist, profesor la Colegiul Național de Artă Ion Vidu Timișoara

VALENTIN GHITA (România) Oboist, instrumentist în cadrul Orchestra Națională Radio, desfășoară o bogată activitate concertistică în domeniul cameral, în țară și în străinătate, fondator Bucharest International Music Competition

Secretar comisie MIHAELA POPA Flautist, profesor la Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi

Secțiunile Clarinet – Saxofon – Fagot: DAVID RACHOR (Statele Unite ale Americii) →

Fagotist, profesor doctor emerit la Universitatea Northern Iowa (UNI), Cedar Falls, Iowa, USA

DAN AVRAMOVICI (România) Clarinestist, solist-concertist al Filarmonicii George Enescu București, membru al cvintetului de suflători George Enescu, membru fondator al Trio-ului Aperto, fondator al magazinului de instrumente muzicale și accesorii Aperto

FLORIN FODOR (România) Saxofonist, lect. Univ. dr. Universitatea de Arte George Enescu Iaşi, fondatorul magazinului de instrumente Fly Music

Secretar comisie FLORIN LOGHIN (România) Fagotist, profesor doctor la Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi

Secțiunea Alamă JULIAN LUPU (Turcia) Trompetist solo Bilkent Simphony Orchestra, profesor de trompetă la Universitatea Bilkent (Bilkent Üniversitesi), Ankara, Turcia

PASQUALE DI PINTO (Italia) Cornist solist-concertist, profesor de corn la Conservatorul Niccolò Piccinni, Italia

ILIE OBEȘTERESCU (România) Trompetist, profesor de trompetă la Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara, fondator al orchestrei de suflători Vidu Band și al Concursului Classical and Folk Music International Competition

LIVIU ADAMACHI (România) Trombonist, lector universitar doctor la Univesitatea Națională de Arte George Enescu și profesor colaborator la Colegiul Naţional de Artă Octav Bancilă Iaşi

Secretar comisie SERGIU SANDU (România) Trompetist, profesor la Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi, fondator și coordonator al Concursului Internațional de Interpretare Instrumentală Ion Goia, fondator al Orchestrei de suflători a Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iași

Secțiunea Percuție RADU LUPU (România) Percuționist la Filarmonica Moldova Iași

MIHAI BALAN (România) Percuționist, profesor de percuție la Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău

IUSTIN RUSU (România) Percuționist, profesor la Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi și șef al catedrei Instrumente de suflat și percuție

Secretar comisie DAN CONSTANTINESCU (România) Percuționist, profesor Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi

În cadrul concursului sunt incluse două Masterclass-uri susținute de membrii juriului, flautista Ana Oltean și trompetistul Julian Lupu.

Ediția a 9-a a Concursului „Ioan Goia” continuă cu trei zile de cursuri de măiestrie pentru elevi și studenți, și formare continuă pentru profesori de instrument susținute de Ana Oltean, în care vor fi prezentate atât informații legate de poziția și rolul corpului în procesul creației interpretative, cât și aspectele emoționale ale educației muzicale, prezența în timpul studiului (învățare prin aplicarea informației în mod conștient și voit) dar și pe scenă, studiul mental și nu în ultimul rând gestionarea emoțiilor.

Masterclass-ul vizează atât dezvoltarea elevilor și a studenților, cât și procesul didactic al profesorilor. Activitatea de formare este un modul din cursul complet intitulat „Inteligența muzicală – concept operant în dezvoltarea competențelor de comunicare”.

Cursurile vor găzdui un număr de 20 participanți activi: fiecare elev/student va beneficia de o singură întâlnire de lucru cu profesorul.

Masterclass de flaut cu Ana Oltean (28 – 30 mai 2023)

Ana Oltean a studiat flautul la Cluj-Napoca cu Vasile Gocan și Gavril Costea, apoi la Berna (Elveția) cu Heidi-Peter Indermühle. Obține numeroase premii naționale și internaționale, dintre care premiul Eduard Tschumi (2002) pentru cea mai bună solistă, la Academia de Muzică și Teatru (în prezent Academia de Arte) din Berna. Inițiază și coordonează timp de 10 ani Cursurile de vară pentru flaut (două ediții pentru flaut și clarinet) de la Bistrița – o oportunitate de dezvoltare artistică și psiho-emotională atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Absolvă cu cea mai mare notă programul de master Musikvermittlung – Mediație muzicală la Academia de Muzică din Trossingen (Germania) la finalul căruia scrie cartea The Role of the Body in Relation to the Instrument – Manual pentru Flautiști, Instrumentiști și Pedagogi.

La aceeași academie studiază flautul baroc cu Linde Brunmayr – Tutz, instrument la care performează în mod regulat în cadrul ansamblului de muzică barocă Die Freitagsakademie.

Pe lângă cariera sa concertistică, Ana predă flaut, organizează și conduce cursuri de formare continuă pentru elevii și profesorii din România. În acest sens creează Asociația MuziCult cu sprijinul căreia, alături de o echipă de profesori, pune bazele metodei Flautino pentru studiul flautului la elevii începători – Flautino 1 (2016), continuând Flautino 2 și 3 (2019).

Ca urmare a pasiunii pentru descoperirea pieselor scrise de compozitori mai puțin cunoscuți publicului larg, lansează în anul 2010 CD-ul Ladies first! cu lucrări ale unor compozitoare europene din secolele XVIII-XIX și XX. Al doilea CD este lansat în anul 2018 și conține repertoriul cameral al compozitorului Günter Raphael (1903-1960), iar al treilea, Bach-Triosonatas lansat în luna Decembrie a anului 2020, încă se bucură de un mare succes.

Prin programele de concert variate și prin interesul manifestat pentru diversitatea stilurilor muzicale și artistice, Ana Oltean realizează îmbinarea între tradiție și inovație instrumentală.

Masterclass de trompetă cu Julian Lupu Iași, 28 mai 2023, ora 10

Un om de o mare finețe artistică, un trompetist ce duce arta cântului la trompetă aproape de desăvârșire, un profesor apreciat nu numai de către elevii săi, Julian Lupu va susține la Iași în cadrul Concursului Internațional de Interpretare „Ioan Goia” un Atelier de Trompetă în care va discuta, va asculta, va oferi indicații și îndrumări. Ne va împărtăși din experiența domniei sale, despre felul în care poți ajunge să faci performanță la nivel internațional și ne va povesti despre OMUL Julian Lupu.

Julian Jupu a studiat trompeta și pedagogia muzicală la Academia de Muzica „George Enescu” din Iași, având ca profesor pe Ioan Rusu. A urmat apoi cursuri de master și a participat la numeroase concursuri clasându-se de fiecare dată pe podium (Concursul Național de Interpretare – 1989, 1991-1992, concursurile de la Constanța (România) – 1992 și Bayreuth (Germania) – 1990). A realizat numeroasere înregistrări, abordând un repertoriu vast: Dittersdorf, Haydn, Pichl, Mozart, Vivaldi și Rahmaninov în 4 CD-uri pentru Olympia, Londra. A concertat pe mari scene ale lumii, în orașe precum Napoli, Firenze, Parma, Palermo, Milano, Mazzara del Valle, Torino, Brescia, San Remo, Cesena (Italia), Oradea, İaşi, Arad, Cluj, Bacău, Botoşani, Timişoara, Bucureşti (România), Rennes, Paris, Marsilia, Nisa (Franţa), Laussane, Sion, Zürich, Berna (Elveția), Köln, Düsseldorf, Hamburg, Bamberg, Hanovra, Berlin, Bonn, Lubeck, Kiel, Munchen (Germania), Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Bodrum (Turcia), Barcelona, ​​Madrid, Murcia, Valencia, Granada (Spania), Tokyo (Japonia), Londra, Manchester, Leichester (Anglia), Washington, San Francisco, Portland (America). A fost invitat la festivaluri de renume: Festivalul de muzică „George Enescu”, Festivalul de muzică de la Istanbul, Festivalul de muzică de la Mersin, Festivalul de muzică de la Bodrum, Festivalul de muzică de la Ankara, Festivalul de muzică de la Salzburg, Festivalul de muzică Schleswig-Holstein, Festivalul BBC Proms 2014, Săptămâna alamelor italiane 2013, Festivalul alamelor Schagerl 2014, Festivalul alamelor Sauerland 2016. Ca solist a cântat sub bagheta unor dirijori de seamă precum Gürer Aykal, Ion Marin, Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseyev, Neeme Järvi, Isin Metin, Serge Baudo, Alexander Dimitriev, Massimo Freccia, Jean Fournet, Howard Griffiths, Peter Gülke, Ernest Santînerdo, Ernest Martinez, ,Emil Tabakov, Yoel Levi, Vladimir Aschenazy. Repertoriul său cuprinde lucrări de Johann Baptist Georg Neruda, A. Vivaldi, Concertul pentru pian și trompetă al lui D. Șostakovici, J.N. Hummel, J. Haydn, Enescu, Dinicu, Torelli, Telemann, Albinoni, Hummel, Purcell, Cords, Hubeau, Pauer, Thome, Hachaturian, Tomasi, Arutunian, Krijek, Korsakov, Scelokov, Goedicke, Vejvanovsky, Kriukov, Jolivet, Bozza, Arban, Clarke, Bohme.

În ultimii ani a desfășurat o bogată activitate concertistică și a ținut mai multe cursuri de măiestrie: în martie 2017 a susținut masterclass-uri și concerte la Rio de Janeiro și Brasilia, în aprilie 2017 a cântat solo cu Bursa Symphony Orchestra și a susținut un masterclass la Universitatea Uludag (Turcia), în perioada 22-27 octombrie 2017 a susținut un masterclass și un concert solo la „Jazz Trumpet Festival” (Sao Paulo), în noiembrie 2017 a susținut un concert cu „Golden Horn Brass” la București, Chișinău și Bellapais (Cipru), în noiembrie 2018 a susținut un masterclass la Rostock (Germania), în ianuarie 2019 a susținut un concert solo cu fiul său în Izmir și Antalya (Turcia), în mai 2019 a urmat un concert la Festivalul Lancut (Polonia), în iunie a avut un atelier la Bremen și un concert la „Bran” Castel (România), în 2019 a susținut masterclass și concert solo în Hildesheim (Germania), în 2021 a fost invitat la „International Trumpet Guild – Virtual Conference” și a susținut un recital, în același an, a cântat ca solist Concertul pentru trompetă Neruda și Concertul Vivaldi pentru 2 trompete (cu fiul său) cu Orchestra Simfonică a Municipiului Eskisehir. De 18 ani este membru al „Golden Horn Brass”, cvintet cu carea a susținut câteva concerte succes și a fost distins cu Premiul Donizetti în 2014.

În prezent, Julian Lupu este solist concertist, prim trompetist la Bilkent Simphony Orchestra și profesor de trompetă la Bilkent University, Ankara, Turcia. Julian Lupu cântă exclusiv pe trompete THEIN.

Echipa organizatorică:

Prof. Teodora Albu

Prof. dr. Liviu Răzvan Adamachi

Prof. Iftimie Căuneac

Prof. Valentina Cioată

Prof. Dan George Constantinescu

Prof. Marius Feraru

Prof. dr. Ilie Gorovei

Prof. dr. Andreea Guţan

Prof. Mihaela Popa

Prof. drd. Alexandru Huţanu

Prof. dr. Florin Loghin

Prof. Nicuşor Mărdărescu

Prof. Andrei Oloieri

Prof. Ioana Sandu

Prof. Laurenţiu Reuţ

Prof. Iustin Rusu (coord.)

Prof. Lucian Rusu

Prof. Paula Rusu

Prof. Demirel Liviu Salim

Prof. Sergiu Sandu (coord.)

Prof. Simina Tofan

Inspector Școlar de Specialitate, Prof. Irina Florian

Director, Prof. Cristina Laura Stoian

Director adjunct, Prof. Cornelia Luchian

ISTORIC Marele Premiu și Trofeul Ioan Goia

2019: COSTEL ENEA clarinet, clasa a IX-a, prof. îndrumător Iftimie Căuneac

2018: TUDOR-GABRIEL BOLOCA Saxofon, cl.a VIII-a, Colegiul Național de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, clasa prof. Bogdan Constantin

2017: PAVEL UNGUREANU Nai, An III, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău, prof. Ion Negură

2016: ȘTEFAN AILENEI Percuție, cl. A VII-a, Colegiul Naţional de Artă O. Băncilă Iaşi, prof. Rusu Iustin

2015: TRAIAN STURZA fagot, cl. a XII-a, Colegiul Național de Artă O. Băncilă Iași, prof. Valentin Petrescu

2014: CIPRIAN CHIRVASĂ trompetă, cl. a VIII-a, Colegiul Național de Artă O. Băncilă Iași, prof. Sergiu Sandu