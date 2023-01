Cătălin Stoica și Alexandru Chiru invită profesorii și părinții la o dezbatere deschisă, aplicată, cu studii de caz despre cum se formează personalitatea oricărui copil, despre căi de comunicare și motivare sănătoasă, despre gestionarea furiei, anxietăților, frustrării și tristeții – emoții care ne cuprind pe foarte mulți în anumite situații. Nu, nu e ușor să facem transformarea, dar e foarte necesar și îmbucurător atunci când apar noile rezultate.

Ai auzit de metoda DISC? Odată ce o descoperi, o vei aplica în fiecare zi în relațiile de orice fel, cu copiii și cu adulții deopotrivă. Tinde să te facă un soi de magician dacă te folosești de ea în mod consecvent.

Sămbătă, 11 februarie, pentru profesori,

și duminică, 12 februarie, de la ora 11.00, pentru părinți,

la Hotel Traian, Sala Eminescu, din Iași, Academia de Bine te invită la

„Școala de Fericire la Școală” – un workshop pentru profesori – și

„Școala de Fericire Acasă” – un workshop pentru părinți.

Intrarea este gratuită, însă numărul de locuri este limitat, așa că accesul se face pe baza înscrierilor la telefon: 0752718839, prof. Marina Achiței, coordonator de proiect.

Trăim într-o societate care ne cere să fim perfecți. Părinți perfecți, profesori perfecți, elevi perfecți. Am devenit victimele rezultatelor perfecte. Și spunem: „sistemul e de vină”. Doar că… și NOI suntem sistemul. Stă în puterea noastră să facem o schimbare magică în familie și în clasă.

Am dezvoltat nevoia de a controla tot, iar ceilalți să facă după cum credem noi că e bine.

Nu știm a spune NU atunci când mintea și corpul asta simt că trebuie să spună.

Fără ca de multe ori să ne dăm seama, luptăm ori fugim tot timpul cu cineva, de cineva, inclusiv cu și de noi înșine.

Ne-am obișnuit să simțim rușine și vinovăție și să le proiectăm în ceilalți ca să scăpăm de ele, că-s mult prea grele.

Toate acestea și multe altele se numesc, în psihologie, strategii de supraviețuire și rezultatele unor momente foarte vechi din viețile noastre când am fost obligați de împrejurări să ne reprimăm emoțiile și să nu mai știm ce să facem cu ele. Însă emoțiile reprimate vor găsi mereu o cale să se exprime. Deseori, o cale foarte dureroasă – pentru noi înșine sau pentru cei de lângă noi.

Cum ar fi dacă, într-o seară, ai auzi vocea lui Dumnezeu spunând: „Dragă părinte, nu mai rupe foaia din caietul copilului tău. Pentru că acolo este dovada vie a efortului pe care l-a făcut, a strădaniei sale din timpul temelor, indiferent de rezultat. Toată munca lui dispare odată cu foaia ce îi este ruptă din caiet. Și în caiet, dar și în sufletul copilului, fără să realizezi, rămâne un mare gol de înțelegere și de motivație. Căci drumul către perfecțiunea pe care i-o ceri tu conține mai mulți pași stângaci, nesiguri, cu greșeli mai mari sau mai mici, dar atât de necesari în devenirea sa. Efortul acesta îl pregătește pentru o lume reală, nu pentru una perfectă care nu există.

Știi de ce nu vreau să rupi pagina din caietul copilului tău? Pentru că nici el nu îți pune ție în cap mâncarea greșită! Este un abuz, îl îndepărtează de educație, îi face viața la teme un și mai mare calvar! Orice greșeală de pe acea foaie de hârtie este dovada unui efort depus de copil. Efort care e bine să fie valorizat, apreciat, chiar dacă rezultatul nu e încă cel dorit. Efortul acesta apreciat îl va feri de sentimentul lipsei de valoare și îi va da mereu încredere să încerce până reușește.”

Din rana noastră de a fi conformi cu standardele, de a fi ceea ce ceilați se așteaptă să fim, că doar așa vom fi acceptați sau plăcuți, uităm să dăm spațiu copiilor noștri să fie ceea ce sunt. Și proiectăm ce “ar trebui” să fie. Apoi, ușor, ușor, ei vor învăța doar să fie ca ceilalți.

Dacă un copil nu-și vede niciodată părinții mulțumiți, si el va fi la fel: nemulțumit, cerând continuu lucruri care să-l mulțumească.

Dacă ești profesor și/sau părinte, hai la workshop! Vei pleca acasă cu niște înțelegeri puternice și instrumente de revigorare a relației cu copiii.

Daniel S. Peña spunea la un moment dat: „Nu mai accepta soluții pe termen scurt la probleme pe termen lung.”

Cătălin Stoica și Alexandru Chiru sunt traineri & coachi din echipa lui John Maxwell, declarat în 7 din ultimii 10 ani drept cel mai influent expert în leadership și dezvoltare personală și antreprenorială din lume.

Cătălin Stoica are experiența a peste 20 de ani de radio și televiziune – emisie, producție, marketing & comunicare, resurse umane și management, la nivel național: Kiss Fm, ProFM sau Digi Fm, Pro Tv, Antena1 sau TVR. În calitate de coach și specialist în analiza, predicția, construcția comportamentală și de personalitate, lucrează cu mediul organizațional în zona inteligenței emoționale, a inteligenței sociale – comunicare & relaționare, a limbajelor de influențare, în zona de motivație-obiective-autodisciplină-rezultate, mindset și neuroleadership. Pentru că, în viață, totul crește ori se prăbușește odată cu imaginea de sine și cu capacitatea cuiva de a (se) motiva și comunica eficient. Totul se oglindește în povestea din mintea omului: povestea despre el însuși, povestea despre oameni și povestea despre viață. Restul sunt efecte.

Cătălin este creatorul Academia de Bine, un brand de dezvoltare personală, profesională și organizațională. Lucrează atât 1 la 1 sau cu echipele de management din companiile naționale și multinaționale, cât și în mediul educațional – în programe cu elevi, profesori și părinți – sau în zona universitară – cu studenți și profesori.

Alexandru Chiru are 50 de ani și își dezvoltă continuu expertiza în analiza comportamentală și de personalitate – metoda DISC, în comunicare și leadership transformațional, conducându-și totodată propria afacere.

A fost Country Manager pe România, Ungaria și Republica Moldova al companiei multinaționale HL Display, prezentă în 43 de țări la nivel planetar, lider de piață în domeniul său de activitate. Are un background foarte vast în zona de vânzări și management la Unilever România.

Oferă programe de dezvoltare marca John Maxwell Team și, voluntar, împărtășește copiilor din experiența sa pe parte de leadership și lucru în echipă – la orice nivel, la orice vârstă, în orice domeniu de activitate. Știe că liderii de mâine se formează azi, derulând programe inclusiv la nivel școlar.