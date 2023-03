29 martie la Bacău, 1 aprilie la Iași: Corul Madrigal – Turneul național de Paște „Săptămâna Patimilor” 2023

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul național de Paște „Săptămâna Patimilor” în perioada 29 martie – 13 aprilie, în 8 orașe din România.

Cele 9 Spectacole Extraordinare „Săptămâna Patimilor”, dirijate de Anna Ungureanu, dirijor principal și Cezar Verlan, dirijor secund, vor avea loc la Bacău, Iași, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea și București și îi vor avea ca invitați pe tinerii actori Corneliu și Pavel Ulici. Cea mai mare sărbătoare a creștinătății va fi marcată și de corurile de copii ale Programului Național Cantus Mundi din fiecare oraș, care vor cânta alături de Corul Madrigal, în cadrul unor momente extrem de emoționante.

LA MULȚI ANI, MADRIGAL!

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut mii de concerte aplaudate în întreaga lume, impunându-se astfel ca un adevărat brand de țară. Este unul dintre etaloanele mondiale ale muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală.

În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate.

După 60 de ani de activitate neîntreruptă, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, instituţie publică de concerte de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii din România, își continuă parcursul său de diplomație culturală, fiind unul dintre cele mai longevive și apreciate ansambluri corale europene.

Din anul 2011, Corul Madrigal derulează Programul Național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de maestrul Ion Marin, care reunește în prezent peste 1.800 de coruri și peste 63.000 de copii din țară și diaspora.

Turneul de Paște se înscrie în programul aniversar „MADRIGAL 60”, care include o serie amplă de peste 30 de evenimente speciale, ce se vor desfășura pe tot parcursul anului 2023. Programul marchează 60 de ani de activitate neîntreruptă, excelență în muzică și diplomație prin cultură pentru Corul Madrigal, devenit un simbol al constanței artistice naționale, dar și al relevanței culturale și de imagine a României în lume.

„Spectacolul Extraordinar «Săptămâna Patimilor» prezintă spectatorilor o retrospectivă a ultimei săptămâni din viața lui Isus. De la bucurie și viață, la agonie și apoi la extaz, de la lumină, la întuneric și iar la lumină, spectacolul introduce publicul într-o avalanșă de emoții. Așteptăm la eveniment 8.000 de persoane din toată țara și ne bucurăm din nou că putem fi prezenți cu Madrigalul în locuri în care nu am mai ajuns de mult timp”- a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” în interviu pentru Radio Iași:

„Revenim cu mare drag la Iași, unde este un public foarte special. Chiar în luna decembrie, turneul „Pe drumul Crăciunului” a poposit și la Iași și ne-a fost foarte drag, mai ales că este o căldură a pulicului ieșean cu care am fost plăcut surprinși și mai ales că Iașul a fost primul Concert sold out din întreaga serie de Concerte de Crăciun din toată țara.

Este o sărbătoare foarte importantă pentru noi anul 2023, în care atingem borna cu numărul 60. Cu acest frumos prilej, foarte responsabil și cu o greutate foarte mare, am reînceput o serie de turnee naționale și internaționale, pentru a fi cât se poate de mult în slujba publicului nostru și nu numai, și publicului care ne descoperă. Tocmai pentru aceasta, concertele Madrigalului s-au transformat în ultimii ani în spectacole. Iar la Iași, în Săptămâna Patimilor, venim spun așa, în ghilimele, „cu tot harnașamentul”, aducem după noi Cetatea Ierusalimului, care este decor în acest spectacol și foarte multe elemente care vor surprinde publicul. Nu vreau să vă dau foarte multe chei din parcursul spectacolului, dar trebuie să vă spun că în fața publicului, întreaga scenă se va transforma în Joia Mare, la momentul Judecății și al condamnării și este foarte important pentru noi că fiecare spectacol are acum un fir epic. Urmărește o poveste. De data aceasta, doi actori foarte dragi nouă, actorii Corneliu și Pavel Ulici, ne vor fi alături în această Săptămână a Patimilor, de la Dumincia Floriilor și până la Înviere, ne vor purta pașii prin texte sfinte din Biblie, texte selectate din mai multe traduceri, din cele mai arhaice variante până la cele mai contemporane, sunt câteva selecții foarte interesante, care să puncteze momentele importante din această Săptămână a Patimilor. Energia pleacă de la bucuria intrării în Cetate, cu tot ce înseamnă aceasta și până la marea durere a Răstignirii, iar apoi la bucuria Învierii. Sunt momente pe care reușim în cadrul acetui spectacol de 100 de minute să le evidențiem și cu ajutorul unui număr impresionant de copii care vin în fiecare oraș alături de Corul Madrigal, sunt 150 de copii care vor cânta alături de Corul Madrigal în fiecare oraș, deci peste 1000 de copii la nivelul întregului turneu, care vor aduce vestea morții prin intonarea Prohodului, dar și vestea Învierii, la finalul spectacolului. Nu vă dau mai multe detalii, ca să vă bucurați întru totul atunci când ajungeți în sala de spectacol. Este motivul pentru care suntem în multe săli de teatru, pentru că, din punct de vedere al tehnologiei avem nevoie de ștăngi, de lumini, de aparate pentru diverse efecte speciale, și mai ales de această foarte surprinzătoare și mistică cortină pe care fiecare teatru o are și cu care descoperă povestea în momentul în care începe spectacolul”. (un interviu de Daniela Vlad)

Structurat ca o propunere de introspecție și de redescoperire prin sunet a înțelesurilor universale ale Săptămânii Mari, repertoriul Corului Madrigal invită publicul să întâmpine Paștele cu o serie de 13 compoziții de factură spirituală, românești și universale. Repertoriul ales include lucrări românești de Anton Pann, Gheorghe Cucu, Gheorghe Danga, dar și celebrul „Florilegiu bizantin” – impresionanta colecție de muzică pascală structurată de Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal și lucrări internaționale de Krzystof Penderecki sau Christopher Tin sau fragmentul din „Credo”, parte a impresionantei „Missa în do minor” (K427), de Wolfgang Amadeus Mozart.

Experiența profundă și emoționantă a actului artistic de pe scenă va fi completată de inserții dramatice ale tinerilor actori Corneliu și Pavel Ulici, precum și de prezența corurilor de copii, active în Programul Național Cantus Mundi.

Regia și scenariul Spectacolului Extraordinar de Paște „Săptămâna Patimilor” sunt semnate de Emil Pantelimon, decorurile de Vladimir Turturica, iar design-ul de lumini aparține lui Alin Popa. Dorin Popovici creează video mapping-ul, iar Gabriel Scîrlet semnează regia muzicală.

Programul Turneului național „Săptămâna Patimilor”: