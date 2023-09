180 de ani de la nașterea MS Regina Elisabeta a României, aniversați de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură

TURNEUL INTERNAȚIONAL „ CARMEN SYLVA – 180” COMUNICAT DE PRESĂ

Cu ocazia aniversării a 180 de ani de la nașterea M. S. Regina Elisabeta a României, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Muzeul Național Peleș, Centrul Cultural Carmen Sylva din Sinaia și Primăria Sinaia, Muzeul Național George Enescu din București, Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Societatea Austro-Română din Viena, Institutul Cultural Român din Viena, Ambasada României în Austria și Amtshaus Hietzing Viena, Roentgen Museum din Neuwied și Centrul de Cercetare „Carmen Sylva” al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Asociația Italo-Germană din Veneția, organizează turneul internațional „CARMEN SYLVA – 180”

Proiectul realizează o largă panoplie literar-componistică, pe o întindere geografică europeană (România, Ungaria, Austria, Franța, Germania și Italia), dată de localizarea compozitorilor numeroși care au ales să compună muzică pe versurile poetei Carmen Sylva. Prin cercetarea intensă și relevantă în domeniu, proiectul se plasează în avangarda proiectelor de cercetare muzicală ale sopranei Rodica Vica, care prin cercetarea sa din cadrul Bibliotecii Naționale austriece de la Viena și din cadrul Muzeului Național “George Enescu” din București, construiește un fir cronologic al lucrărilor scrise de către Carmen Sylva și puse pe muzică de către compozitorii interpretați în cadrul celor 5 concerte. Turneul internațional CARMEN SYLVA – 180 pornește din Sinaia, în Salonul de Muzică al Castelului Peleș, trece prin București, în elegantele spații ale Muzeului Colecțiilor de Artă, face o oprire la Viena – într-unul dintre elegantele saloane de muzică ale Vechii Primării, continuă la Roentgen Museum din Neuwied – locul nașterii Reginei Elisabeta a României și se încheie la Veneția – romanticul oraș în care Regina s-a aflat în exil. Aceste locații nu au fost alese întâmplător ci sunt locurile în care Regina Elisabeta a României s-a născut, a trăit, a călătorit sau s-a aflat în exil.

Astfel, în perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2023, muzicieni și oameni de cultură: Rodica Vică – soprană (Austria/România), Maria Bîldea – harpă (România/Grecia), Silvia Irina Zimmermann – istoric literar, traducătoare și ilustratoare (Germania/România), Adela Liculescu – pian (Austria/România) și Mara Dobresco – pian (Franța/România), se reunesc pentru a aduce un omagiu poetei Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, propunând publicului european din România, Austria, Germania și Italia un proiect inedit ce aduce la lumină interpretări noi și organizări stilistice inovatoare prin investigarea universul literar al scriitoarei Carmen Sylva în asocieri muzicale exploratorii cu alți compozitori sau literați precum George Enescu, August Bungert, Benedict Randhartiger etc.

Co-finanțator AFCN – Administrația Fondului Cultural Național

SINAIA, 30 septembrie 2023, ora 11:00

Centrul Cultural „Carmen Sylva”

Conferința „Cu pana în mână sunt o cu totul altă persoană”

susținută de Dr. Silvia Irina Zimmermann, istoric literar, traducătoare și ilustratoare

Conferința va cuprinde:

– Prelegerea Regina Elisabeta (Carmen Sylva): viaţa şi opera în fotografii de epocă, mărturii şi documente de arhivă, ce va conține și proiecția de imagini cu material fotografic din Arhiva Princiară de Wied şi material epistolar de la Arhivele Naţionale ale României;

– o prezentare de carte și o scurtă trecere în revistă a cărţilor publicate de-a lungul timpului: De prin veacuri (Humanitas, 2018); Poveştile Peleşului (Corint, 2016, 2018); Monsieur Hampelmann (Vremea, 2017); Cuvinte sufleteşti (Humanitas, 2022); Reginele scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria (Corint, 2021); Regina poetă Carmen Sylva. Literatura în serviciul Coroanei (All, 2013); Corespondenţa perechii regale Carol I şi Elisabeta, 2 volume (Humanitas, 2020, 2021);

– o lectură din volumul Robia Peleşului (Poveste autobiografică, fragment)

– o expoziție de ilustrații intitulată Carmen Sylva – portrete şi cugetări, ilustrații realizate de Dr. Silvia Irina Zimmermann.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: centrulculturalsinaia@gmail.com

SINAIA, 1 octombrie 2023, ora 16:00

Muzeul Național Peleș

Accesul publicului în Sala de Concerte se face pe terasa de nord a Castelului Peleș.

Concertul de deschidere a turneului internațional “CARMEN SYLVA – 180” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Maria Bîldea – harpă și Silvia Irina Zimmermann – istoric literar, traducătoare și ilustratoare, care va da voce operelor poetei Carmen Sylva. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Peleș – Sinaia, Muzeul Național „George Enescu” – București, Centrul Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia și Primăria Sinaia. În program piese de George Enescu, Agathe Backer Gröndahl, Clara Faisst, August Bungert, Nicolae Bretan și George Stephănescu și lecturi din opera literară a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva) într-o selecție de Silvia Irina Zimmermann din volumele originale germane și din traducerile în limba română de George Coșbuc, Dimitrie A. Sturdza, Adrian Maniu și Silvia Irina Zimmermann.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: peles.ro@gmail.com

BUCUREȘTI, 3 octombrie 2023, ora 18:30

Muzeul Colecțiilor de Artă, Calea Victoriei nr. 111

Cel de-al doilea eveniment din cadrul turneului internațional “CARMEN SYLVA – 180” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Maria Bîldea – harpă și Silvia Irina Zimmermann – istoric literar, traducătoare și ilustratoare, care va da voce operelor poetei Carmen Sylva. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă și Muzeul Național „George Enescu”. În program piese de George Enescu, Agathe Backer Gröndahl, Clara Faisst, August Bungert, Nicolae Bretan și George Stephănescu și lecturi din opera literară a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva) într-o selecție de Silvia Irina Zimmermann din volumele originale germane și din traducerile în limba română de George Coșbuc, Dimitrie A. Sturdza, Adrian Maniu și Silvia Irina Zimmermann.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: birou.presa.musicarte@gmail.com

Piesele din cadrul concertelor de la Sinaia și București vor fi interpretate de harpista Maria Bîldea pe harpa istorică Erard, care la începutul secolului al XX-lea (aprox. 1935) se afla în salonul de muzică a Palatului Regal Român și era cântată de către harpista de origine italiană Elodia Casseli Coandă. Împătimită a interpretărilor istorice, harpista Maria Bîldea a urmărit traseul românesc al acestei harpe unice în lume, a achiziționat-o și a reușit să o readucă la viața, trimițând-o la Londra, în atelierul manufacturii Pilgrim, pentru o restaurare completă. Astfel, datorită dorinței și perseverenței harpistei Maria Bîldea harpa istorică va răsuna din nou în două dintre cele mai emblematice și prestigioase saloane din cele două orașe: Castelul Peleș și Muzeul Colecțiilor de Artă.

VIENA, 6 octombrie 2023, ora 19:00

Großer Festsaal des Amtshauses Hietzing, Hietzinger Kai 1-3

Cel de-al treilea eveniment din cadrul turneului internațional “CARMEN SYLVA – 180” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Adela Liculescu – pian și Silvia Irina Zimmermann – istoric literar, traducătoare și ilustratoare, care va da voce operelor poetei Carmen Sylva. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societatea Austro-Română din Viena, Amtshauses Hietzing Viena, Ambasada României în Austria și Institutul Cultural Român din Viena. În program piese de George Enescu, Agathe Backer Gröndahl, Clara Faisst, August Bungert, Nicolae Bretan și George Stephănescu și lecturi din opera literară a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva) într-o selecție de Silvia Irina Zimmermann din volumele originale germane și din traducerile în limba română de George Coșbuc, Dimitrie A. Sturdza, Adrian Maniu și Silvia Irina Zimmermann.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: uawg@rkiwien.at sau pe site-ul www.austrom.eu .

NEUWIED, 8 octombrie 2023, ora 17:00

Roentgen Museum Neuwied, Raiffeisenplatz 1A

Cel de-al patrulea concert din cadrul turneului internațional “CARMEN SYLVA – 180” – concert susținut de Rodica Vică – soprană, Adela Liculescu – pian și Silvia Irina Zimmermann – istoric literar, traducătoare și ilustratoare, care va da voce operelor poetei Carmen Sylva. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Roentgen Museum Neuwied și Centrul de Cercetare „Carmen Sylva” al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied. În program piese de George Enescu, Agathe Backer Gröndahl, Clara Faisst, August Bungert, Nicolae Bretan și George Stephănescu și lecturi din opera literară a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva) într-o selecție de Silvia Irina Zimmermann din volumele originale germane și din traducerile în limba română de George Coșbuc, Dimitrie A. Sturdza, Adrian Maniu și Silvia Irina Zimmermann.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: roentgenmuseum@kreis-neuwied.de

VENEȚIA, 14 octombrie 2023, ora 18:00

Palatul Albrizzi – Capello, Cannaregio 4118

Concertul de închidere a turneului internațional “ CARMEN SYLVA – 180” – concert susținut de soprana Rodica Vică și pianista Mara Dobrescu. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Asociația Italo-Germană din Veneția. În program piese de George Enescu, Agathe Backer Gröndahl, Clara Faisst, August Bungert, Nicolae Bretan și George Stephănescu.

Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile cu rezervarea obligatorie a locului, până la data de 12 octombrie 2023, la adresa de e-mail: palazzoalbrizzi@gmail.com

Mai multe informații despre turneului internațional CARMEN SYLVA – 180 pot fi găsite pe site-ul www.carmensylva.musicarte.ro.

***

Despre artiști:

RODICA VICĂ este solist invitat al multor opere și filarmonici atât din România cât și din străinătate fiind considerată una dintre cele mai interesante voci ale generației sale. Soprana debutează pe scena Operei bucureștene în 2010, urmând mai apoi să colaboreze permanent cu această instituție, interpretând roluri principale în operele Flautul fermecat (Regina Nopții) și Don Giovanni (Donna Anna) de W. A. Mozart, Rita de G. Donizetti, Rosina din Bărbierul din Sevilla de G.Rossini, Alcina de G. Fr. Haendel, etc. Rodica Vică este câștigatoarea a numeroase premii la concursuri naționale si internaționale: Premiul I la Concursul Internaţional de muzicabarocă „La Stravaganza” Cluj- Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Buna Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreţi, ș.a. Activitatea artistică actuală a sopranei Rodica Vică include premiera mondială a oratoriului Strigoii de George Enescu alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin la Konzerthaus Berlin sub conducerea muzicală a lui Gabriel Bebeșelea, Gala OTP Bank la Sala Bela Bartók- Müpa Budapesta, Canto Barocco la Teatro La Fenice, Gloria de Antonio Vivaldi alături de Accademia Bizantina condusă de Ottavio Dantone în deschiderea Festivalului Baroc Varazdin, La Lumiere Comique la Festivalul de Muzică Veche de la Budapesta și BaRockIN’ Transylvania cu orchestra Musica Ricercata, Matthäus Passion de J.S. Bach sub conducerea dirijorală a lui Cristian Măcelaru la Ateneul Român, Poemes pour mi de Olivier Messiaen alături de Filarmonica Transilvania sub conducerea dirijorului Cristian Mandeal, concert în cadrul Lunii Oedip la Londra, serată inclusă în evenimentele premergătoare premierei operei enesciene la Royal Opera House Covent Garden. De asemenea, angajamentele recente și viitoare includ debutul în Violetta Valery din La Traviata de Giuseppe Verdi, un turneu internațional inovator JAZZT Vivaldi, participarea deosebită la Festivalul internațional George Enescu, turneul internațional cameral menit să celebreze genialitatea compozitorilor români “Romanian Music Journey”, participarea deosebită în opera barocă “Indiile galante” în regia lui Andrei Șerban, lansarea producției “only ONE Diva allowed” în cadrul festivalului Kultursommer Wien ș.a. Discografia Rodicăi Vică include două CD-uri, primul produs de casa de discuri Capriccio cu înregistrarea absolută a oratoriului Strigoii de George Enescu (The Ghosts) și al doilea, Stars in the Sky lansat la sfârșitul anului 2018 la Musikverein Vienna – un proiect multicultural și unic care cuprinde o colecție de cântece de leagăn din întreaga lume, alături de celebra țiteristă Barbara Laister- Ebner, solista Concertului de Anul Nou de la Viena din 2018. Mai multe informații despre activitatea sopranei Rodica Vica pot fi găsite pe www.rodicavica.com

MARIA BÎLDEA s-a născut în București și a început să studieze harpa la 8 ani, la Liceul de Muzică

George Enescu. La 12 ani susținea deja primul recital iar la 18 ani a susținut primul concert ca solistă la Ateneul Român. După absolvirea Academiei de Muzică din București, în 1986, a obținut postul de prim harpist la Orchestra Simfonică de Stat din Ploiești. În 1988 a fost invitată în Grecia de Orchestra de Stat Thessaloniki. A fost membră a orchestrei din Salonic până în 1990 după care a plecat la Atena, invitată de către Manos Hatzidakis, și angajată la Orchestra of Colours. Din 1993 este și prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television. Maria Bîldea a înființat, în 1988, prima clasă de harpă la Thessaloniki State Odeion (Conservatorul din Salonic), iar în 1992 la Athenaum Odeion (Conservatorul din Atena). A concertat cu cele mai mari orchestre din România și din Grecia, a susținut recitaluri și master classes în România, Serbia și Franța, Marea Britanie, Germania, Canada, SUA, Spania, Cipru, Slovenia și în Grecia, la siturile arheologice din Atena. De-a lungul carierei a colaborat cu Sir Neville Marriner, Michel Plasson, Vangelis, Horia Andreescu. A interpretat muzica de Eleni Karaindrou pentru filmul „Dust in time”, împreună cu soțul său, violonistul Sergiu Nastasa și „Alexander” (regizor Oliver Stone, muzica de Vangelis). A fondat și cvartetul „Aeolian Harps” și este membru fondator al „KYKLOS ENSEMBLE”. Participă în orchestra „Armonia Atenea”, interpretând la harpe istorice, înregistrând recent L.v. Beethoven “Die Geschöpfe des Prometheus” cu Decca. Mai multe informații despre artista Maria Bîldea pot fi găsite pe https://harpadepoveste.ro/maria-bildea/

SILVIA IRINA ZIMMERMANN a studiat la universităţile din Sibiu şi Marburg filologie germană, engleză, istoria artei şi sociologie şi este doctor în literatură germană a Universităţii din Marburg cu o teză de doctorat despre opera literară a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva). În anul 2012 a iniţiat înfiinţarea Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, pe care îl conduce onorific, şi este editoare a colecţiei Centrului de Cercetare Carmen Sylva (11 volume publicate până în 2022). În anul 2013 a primit dinstincţia Casei Regale a României: „Medalia Regele Mihai I., pentru Loialitate”. A publicat numeroase volume în limba germană, engleză şi română despre Carmen Sylva şi vremea Vechiului Regat, printre care monografii în germană şi română despre literatura şi viaţa reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva), volume ştiinţifice coordonate şi cu traduceri de articole de specialitate din română în germană despre perioada Vechiului Regat, ediţia germană completă critică-ştiinţifică a corespondenţei perechii regale Carol I şi Elisabeta, ediţia germană completă, critică-ştiinţifică, a corespondenţei Regelui Carol I cu tatăl său, principele Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen (1866-1885), ediţii antologice de texte literare cu bibliografie critică (în engleză şi română) din opera reginelor scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria. Este autoarea volumelor în limba română: Regina poetă Carmen Sylva: Literatura în serviciul Coroanei (ed. All, 2013), Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta (ed. Curtea Veche, 2014), Reginele scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria (ed. Corint, 2021). A îngrijit edițiile româneşti din opera lui Carmen Sylva: Poveştile Peleşului (ed. Corint 2016, ediţia a II-a adăugită, 2018), Domnul Pulcinel (ed. Vremea, 2017), De prin veacuri. Povestiri istorice şi legende populare (ed. Humanitas, 2018), Cuvinte sufleteşti (cu ilustraţii de S.I. Zimmermann, ed. Humanitas, 2022). Este traducătoare şi editoare a volumelor de corespondenţă: „Cu iubire tandră, Elisabeta”. „Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale (împreună cu Romaniţa Costantinescu, ed. Humanitas, 2 volume, 2020–2021), Tată iubit şi cel mai credincios prieten. Corespondenţa Regelui Carol I cu tatăl său (cu ilustraţii de S.I. Zimmermann, ed. Corint, 2023). Mai multe informații despre istoricul literar, traducătoarea și ilustratoarea Silvia Irina Zimmermann pot fi găsite pe www.sizimmermann.de.

ADELA LICULESCU – artist oficial Bösendorfer – a absolvit cu distincție în anul 2019 Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului din Viena la clasa profesorului Martin Hughes. În prezent urmează un al doilea master în muzică de cameră la Universitatea de Muzică din Viena (clasa prof. Avedis Kouyoumdjian) și este studentă la doctorat la Universitatea de Muzică din Graz (clasa prof. Milana Chernyavska). Adela Liculescu este câștigătoarea Concursului „Prix du Piano“ de la Berna (februarie 2018), un concurs unic în lume: anual, numai patru pianiști sunt selecționați dintre sute de aplicanți și invitați să susțină un concert la Kursaal Berna, iar la sfârșitul serii, publicul prezent în sală votează câștigătorul. Totodată, pianista a debutat în 2018 la Musikverein din Viena, iar în 2017 a câștigat premiul I la cele două concursuri internaționale „Brahms“ existente: la Pörtschach (Austria) a câștigat de asemenea și premiul publicului, acordat după concertul de gală unui câștigător al secțiunilor concursului (pian / vioară / violă / violoncel / canto), iar în Detmold (Germania) a câștigat premii speciale, constând într-o înregistrare profesională de CD în Konzerthaus Detmold, precum și concerte în Germania. Tot în 2017, a câștigat Premiul Yamaha Austria și a devenit prin concurs bursieră a fundației elvețiene Thyll-Dürr. În noiembrie 2015 pianista a câştigat premiul I la concursul Bösendorfer din Viena, unde în etapa finală a interpretat Concertul nr. 2 de Beethoven împreună cu Orchestra de Cameră din Viena și dirijorul Stefan Vladar, la Musik Theater Schönbrunn. Adela a susținut recitaluri și concerte cu orchestră la filarmonicile din Berlin și München, Ateneul Român București, St.Martin-in-the-Fields Londra, Imperial Viena, Bösendorfer Saal în Mozarthaus Viena. Mai multe detalii despre activitatea pianistei Adela Liculescu pot fi găsite pe www.adelaliculescu.com.

„Este imposibil să nu remarci sonoritatea cristalină și fluiditatea articulațiilor în interpretare. Este mereu atentă la rigoare, echilibru și eleganță.” (Michel Le Naour – Le Monde de la Musique).

Renumita pianistă de origine română MARA DOBRESCU, stabilită acum în Franța, și-a început studiile muzicale la Liceul de Muzică George Enescu, la clasa prof. Gabriela Stepan. Foarte repede este remarcată de public și critici pentru calitatea interpretărilor sale pline de temperament, dar și pentru eleganța și finețea frazărilor sale. Acordarea unei burse de studiu de către Guvernul Francez pe o perioadă de trei ani îi permite să absolve studiile Conservatorului Național Superior din Paris cu cele mai înalte distincții, ea devenind foarte repede laureată a numeroase concursuri internaționale și bursieră a Fundațiilor Yamaha, Meyer, Tarazzi, Nadia și Lili Boulanger. Obține, de asemenea, un master în muzică contemporană la Conservatorul Național Superior din Geneva. Mara Dobrescu este invitată să concerteze în recital sau ca solistă atât pe cele mai importante scene din Paris: Théâtre Mogador, Théâtre de Chatelet, l’Auditorium du Musée d’Orsay, Cité de la Musique, Salle Cortot, Orangerie de Bagatelle, cât și în numeroase festivaluri ca Festivalul din Aix en Provence, PianoLille Festival, Saintonge Festival, ArsTerra Festival, ori pe scena Concertgebouw din Amsterdam, Bozar și La Monnaie din Bruxelles. Susține recitaluri și concerte în Italia, Spania, Germania, Austria, Bulgaria, Rusia, Cehia, Japonia, Argentina, Australia, iar debutul său în Statele Unite ale Americii la Chicago și New York se bucură de un mare succes. Înregistrează pentru Radio și Televiziunea Română, pentru Radio France și Radio Swiss-Romande, iar discografia sa este foarte apreciată de presa de specialitate (Le Monde de la Musique, Classica, Repertoire). În paralel cu cariera solistică, Mara Dobrescu este pasionată de dramaturgia gestului muzical și participă la numeroase proiecte bazate pe îmbinarea între literatură, muzică și teatru. Fiind o mare iubitoare de muzică de cameră, evoluează în compania celor mai talentați muzicieni din generația sa, făcând parte și din Cvartetul Face à Face (2 piane și 2 percuții) cu care concertează în întreaga lume. Mara Dobresco se bucură de îndrumarea unor mari maeștri precum Martha Argerich, Jean Claude Pennetier, Pierre-Laurent Aimard și Dominique Merlet.Mai multe detalii despre activitatea pianistei Mara Dobrescu pot fi găsite pe www.maradobresco.com.

Organizator: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură

În parteneriat cu: Muzeul Național Peleș – Sinaia, Centrul Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia și Primăria Sinaia, Muzeul Național George Enescu din București, Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Societatea Austro-Română din Viena, Institutul Cultural Român din Viena, Ambasada României în Austria și Amtshaus Hietzing – Viena, Roentgen Museum din Neuwied și Centrul de Cercetare „Carmen Sylva” al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Asociația Italo-Germană din Veneția