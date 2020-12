(VIDEO-AUDIO-FOTO) GRĂDINA ALEI, AROME ȘI EXPERIENȚE PENTRU TRUP ȘI SUFLET – Proiectul Alexandrei Largu, prezentat la Radio Iași (30.12.2020)

Alexandra Largu – absolventă a Colegiului Național Iasi si, ulterior, a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Din dragoste pentru tot ce natura are de oferit, a început să experimenteze beneficiile plantelor, uleiurilor și condimentelor asupra corpului nostru, dar și asupra stării noastre psihice și emoționale.

Astfel, de o vreme, reuseste să obțină produse proaspete din plante – săruri de baie, exfoliante de corp și ceaiuri naturale, să creeze rețete noi și, acum, produse cu parfum de sărbătoare…

”Sunt psiholog și am o activitate constantă, în cadrul Fundației COTE. Pe lângă aceste preocupări care îmi plac enorm, proiectul meu de suflet este Grădina Alei. Despre acest proiect, de fiecare dată, povestesc cu drag și cu emoție. De câțiva ani, am început să creez săruri de baie, exfoliante de corp și ceaiuri naturale pentru familie și prieteni. Odată cu pandemia, am avut ocazia să îmi adâncesc studiile și să explorez mai mult relația cu natura, cu plantele minunate din jurul meu. Așa s-a născut Grădina Alei, o modalitate de a da mai departe din darurile pe care le-am descoperit.

Am simțit impulsul de a crea noi rețete de sare de baie, astfel încât să intru în spiritul Crăciunului și să pun în borcănele toate aromele minunate ale sărbătorilor de iarnă. Fac același lucru și pentru exfoliante de corp. Este o experiență extraordinară să mă las învăluită și inspirată de aromele plantelor, condimentelor, uleiurilor esențiale… Deci asta sunt eu, creator de arome și de experiențe pentru trup și suflet. Fotografiile sunt de pe pagina de facebook, unde postez din când în când inspirație”, îi mărturisea Alexandra Largu, colegei noastre Petronela Cotea Mihai.

(Redactorul Radio Iași, Petronela Cotea Mihai, în dialog cu Alexandra Largu)

De o susținere deosebită se bucură și din partea familiei apropiate și lărgite, din rândul mătușilor sale venind atât materie primă – flori și plante cultivate în propriile grădini-, cât și sfaturi medicale profesioniste, Prof. dr Carmen Manciuc (Director Medical în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Iași), fiind cea care o încurajează enorm pe Alexandra, pe calea apropierii și armonizării cu natura, întru sănătate și echilibru.

Pentru Happydichiseala, cel mai recent târg de cadouri de Crăciun de la Iași, Alexandra Largu a pregătit 5 rețete de sare de baie :

Christmas in a jar – toate aromele Crăciunului perfect

Turtă dulce – condimente parfumate

Let it snow – zăpadă proaspătă, brazi încărcați

Grădina bunicii – o plimbare dimineața în grădină cu plante

Sleepy time – ceai de tei și mușețel, perne pufoase și vise frumoase

Având o fire blândă și deschisă, într-un semn de manifestare a solidarității față de semenii aflați în nevoi, Alexandra Largu a pregătit și broșe colorate și pufoase, croșetate de beneficiarii Fundației COTE, bănuții strânși în urma vânzării produselor fiind direcționați către cadourile de Crăciun pentru copilași ❤️

De la pasiunea pentru flori și natură, dezvoltată mai mult în timpul pandemiei Covid 19, tânăra creatoare din Iași, Alexandra Largu, a ajuns la etapa conturării unui mare vis, pentru anul 2021, respectiv acela de a se înscrie cu produsele și cu rețetele sale, în rândul producătorilor locali care aduc sănătate în casele consumatorilor.

Realizator,

Petronela Cotea Mihai