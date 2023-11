Iași, 26 nov., Casa Balș, ora 18.00: Recital de pian susținut de Ana Karina Voion (Colegiul Băncilă)

Duminică, 26 noiembrie 2023, începând cu ora 18.00, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă în colaborare cu Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, ne invită la

Recitalul de Pian al tinerei pianiste ieșeance Ana Karina Voion (16 ani) la Casa Balș, sala Eduard Caudella.

Acesta este primul din cele trei recitaluri importante pe care Ana Karina le va susține în următoarea perioadă, iar între 3 și 5 decembrie va prezenta același program în două orașe din Norvegia: Tønsberg și Lier.

Repertoriul este alcătuit din lucrări de J. S. Bach, W. A. Mozart, Fr. Chopin, Fr. Liszt, J. Brahms, A. Scriabin.

Intrarea este liberă

Născută în anul 2007 în Iași, Ana Karina Voion începe studiul pianului la vârsta de 5 ani sub îndrumarea prof. dr. Raluca Amariei. În 2013 devine elevă a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași la clasa prof. dr. Roxana Toma. Din 2017 studiază pianul cu prof. Ana Corina Macovei și prof. dr. Roxana Ota.

La 13 ani debutează ca solistă alături de Orchestra Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, sub bagheta dirijorului Cristian Brâncuși, interpretând Concertul 3 pentru Pian de Dmitri Kabalevsky.

De-a lungul anilor, Karina se face remarcată la numeroase olimpiade și concursuri naționale și internaționale de profil, fiind laureată la: International Music Competition “Grand Prize Virtuoso” Viena (2015); International Competition “Young Academy Award”, Roma (2015); Concursul Național de Interpretare Instrumentală “Lira de aur”, Suceava (2019 și 2023); International Piano Competition “Ville de Gagny”, Paris (2019); Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, Timișoara și Alba-Iulia (2022 și 2023); Orbetello International Piano Competition, Online (2022); Franz Liszt Center International Competition, Online (2022); International Competition Festival for Young Pianists, Constanța (2019); Elite Musicians International Competition, Online (2023).

Este inclusă în concertul de lansare a albumului discografic George Enescu – Complete works for cello and piano de la Mihăileni în vara anului 2021, la invitația pianistei Raluca Știrbăț.

Participă la Masterclass-uri susținute de pianiști și profesori de înaltă ținută, precum: Florian Mitrea (Royal Academy of Music, Londra), Norma Fisher (Royal College of Music, Londra), Pavlos Yallourakis (Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot”, Paris), Reto Reichenbach (Elveția), Eugene Alcalay (SUA), Larisa Jar (Colegiul “Ciprian Porumbescu“, Republica Moldova), Raluca Știrbăț (Conservatory “Gustav Mahler”, Viena), Grzegorz Niemczuk (Polonia), Grace Jee Eun Oh (Norvegia/Coreea de Sud).

În prezent, Karina face parte din comunitatea premianților Programului MOL de promovare a talentelor, categoria artă, ediția a 18-a, 2023.

În mai 2024, Ana Karina Voion va concerta cu orchestra pe scena artistică a Iașului ca premiu oferit de Elite Musicians International Competition urmând să onoreze în același an invitații de a participa la două Masterclassuri: unul la Universität der Künste din Berlin cu profesorul Björn Lehmann și altul la Royal Academy of Music din Londra, susținut de pianistul Florian Mitrea.