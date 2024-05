Duminică, 5 mai, invitații Universului Muzical sunt tânăra soprană Maria Rădeanu și finaliștii concursului CantIs 2024, despre care ne vorbesc organizatorii

Duminică, 5 mai Univers Muzical. Emisiunea poate fi ascultată doar la momentul difuzării, între orele 18.03-20.00, pe toate frecbențele Radio Iași și online pe radioiasi.ro/asculta-live.

În această ediție ne-am propus să vă atragem către pagini muzicale celebre, dar și către subiecte de actualitate muzicală clasică, mai ales despre interpreți ai școlii ieșene: tânăra soprană Maria Rădeanu, astăzi studentă la UNMB, iar în partea a doua, avem întâlnire cu excelența la vârste fragede, vom asculta finaliștii Concursului CantIs 2024.

Maria Rădeanu este studentă la Universitatea Națională de Muzică București și are o voce excepțională pe care o vom reauzi după foarte mulți ani. Masterandă la clasa de canto a profesorului Alexandru Badea, ea s-a făcut remarcată nu doar în cadrul universității, ci și în două concursuri televizate, plus numeroase apariții în concerte la Palatul Mogoșoaia (2020,2021), Palatul Suțu (2022), Opera Națională București (2022). În 2021 este invitată în Gala de Operă a Festivalului Internațional European Music Open de la Oradea și în același an face parte dintre tinerii artiști premiați cu bursele de performanță UNIMIR 2021-2022.

În 2023, Maria cântă pe scena Ateneului Român și este invitata Centrului Cultural Maghiar, iar recent, ea a primit Bursa de Excelență a Universității Naționale de Muzică București și a cântat pe scena Operei din Iași, ca invitată a Galei de deschidere a unui eveniment medical, Primăvara Dermatologică Ieșeană.

Venirea acasă ne-a prilejuit o reîntâlnire în studio, după anii lungi în care i-am urmărit pașii de la distanță, cu bucuria confirmărilor repetate. Ne-am bucurat de asemenea de prezența mamei Mariei, doamna Iulia Rădeanu.

La Iași, începuturile ei sunt legate de Corul de copii „Juniorii Operei” de la Opera ieșeană, cu primele roluri mici, dar foarte importante, Păstorelul din opera Tosca, apoi Luisa din musicalul Sunetul Muzicii și când a ajuns exact de vârsta personajului, a fost Liesl von Trapp din aceeași poveste. Am urmărit-o de asemenea în Concursul de Canto Achim Stoia din 2017, când a obținut Trofeul. Așa am aflat și de referințele excepționale de la clasa de vioară a doamnei Veronica Rotar de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași.

Astăzi, Maria se bucură de îndrumarea unui mare interpret a cărui carieră s-a desfășurat mai ales în Germania, dar și pe multe alte scene internaționale: tenorul Alexandru Badea a apărut prima oară înafara țării la Salzburg, în opera „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. S-a întâmplat la scurt timp după terminarea studiilor de la Conservatorul din București.

Stabilit în Germania, Alexandru Badea a desfășurat o carieră bogată ce l-a purtat pe scenele unor teatre importante precum operele din Wiesbaden, Dortmund, Volksoper din Viena, New Israeli Opera din Tel-Aviv, Deutsche Oper din Berlin, Opera Regală din Stockholm, Teatro Verdi din Trieste, teatrele lirice din Metz, Sofia, Istanbul, Breslau, Tokyo, Bremen, Bonn, Mannheim, Washington (invitat de Placido Domingo) ș.a., în titluri precum Elixirul dragostei și Lucia di Lammermoor de G. Donizetti, Rigoletto și La Traviata de G.Verdi, Boema, Madama Butterfly, Turandot de G. Puccini, Cavalerul rozelor de R.Strauss, Evgheni Oneghin de P.I.Ceaikovski etc.

În continuare poposim la Colegiul Național de Arte Octav Băncilă din Iași, pentru o întâlnire cu doamnele profesoare care organizează Concursul Național de Interpretare vocal-instrumentală Cantis, care se bucură de parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, Inspectoratul Județean Iași și Palatul Copiilor, evenimentul a ajuns la ediția a 4-a și s-a desfășurat între 11 și 14 aprilie 2024. Mulțumim pentru înregistrare d-lui lect. univ. dr. Călin Fărcășel.

Finaliștii:

Andreea Ciotloș clasa a 8-a CNAOB

Gaba Quartet: Codrina Anghelinei flaut clasa a 12-a, Vlad Ambrosă fagot, Vlad Grigoraș percuție, Ruxandra Blându pian, toți în cl a 11-a CNAOB

Marta Sîrbu flaut clasa a 12-a

Vlad Ștefan Grigoraș clasa a 11-a

David-Mihail Popa corn clasa a 12-a

Anastasia Oprică pian clasa a 10-a

Giulian Lupu saxofon clasa a 11-a

Pădurariu Ioan violoncel clasa a 11-a

În urma Concertului de Gală, Trofeul CANTIS a fost acordat elevului Giulian Lupu

În interviu se vor afla doamnele prof. care s-au ocupat de organizare, din catedra de pian:

Ilinca Sîrbu, Roxana Vîlcu, Roxana Toma,și dl. prof. Laurențiu Reuț, de la clasa de saxofon.