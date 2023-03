Classix Festival 2023, connecting people prin muzică (2)

Astăzi încep cu câteva selecții din interviurile cu artiștii de la Classix Festival, iar la final găsiți un Comunicat de presă despre panelurile de discuții Classix in focus și fotografii.

Impresii după Concertul Balkan Spirits din 27 februarie 2023

Constantin Stavrat: „Am mai avut concerte cu ansamblul de percuție la Iași, am venit din 2009 ca preparator (la Universitatea de Arte George Enescu din Iași) și încă de acum 10 ani am început să aduc cât mai multe partituri moderne”. Costică conduce clasa de percuție a universității după ieșirea la pensie a d-lui prof. Florian Simion. Aflu că majoritatea percuționiștilor din concert au fost studenții d-lui Simion. Programul a fost ales în așa fel încât să aibă și piese melodice, și ritmice. Publicul a primit infuzia de energie și a întors-o către scenă prin aplauze furtunoase.

Alexandru Stroe a absolvit CNAOB, a trecut și el prin clasa d-lui Simion, este ieșean și a crescut în operă, mama lui fiind pianistă corepetitoare. Astăzi este angajat în orchestra Operei din București. După modelul Alternance, a creat și el Bucharest Percussion Ensemble (din care vreo șase sunt foști elevi de la Iași). Ne spune că la București, prof. Alexandru Matei organizează multe astfel de concerte. O fi, dar acest concert a avut un vibe tare special. A avut totuși două ansambluri de percuție pe scenă, și n-am fost singura entuziastă care am tropăit efectiv după concertul lor.

Prof. Florian Simion, fost percuționist al Orchestrei Filarmonicii Moldova și prof.univ.dr. la UNAGE: „A fost extraordinar. Pentru prima dată în acest oraș s-a întâmplat și ceva foarte frumos în materie de percuție. Am fost la multe concerte de percuție, la Cluj sau în Germania, dar niciodată cu un repertoriu de asemenea calitate. Am jucat pe scaun. E foarte frumos să-ți vezi discipolii ajunși la un asemenea nivel.” Radu Lupu (prim percuționist în orchestra Filarmonicii Moldova): „Toate piesele au fost reușite, spiritul d-lui profesor era pe scenă. Noi mai aveam puțin și dansam. Copii foarte buni, viitorul sună bine. Cum se poate învăța atât de mult pe de rost? Cu multă muncă și răbdare, este foarte greu. Nu, n-am mai fost la un concert de percuție atât de mare”. Theo Popescu (percuționist în Orchestra Filarmonicii Moldova): Mi-a plăcut atmosfera generată. Din urma noastră vin generații puternice. Asta este cea mai mare bucurie. Chiar și Opis Band a ieșit tot din ansamblul de la Conservator. Da, este prima oară în Iași când s-au reunit două ansambluri de percuție. Noi toți am trecut prin Ansamblul Alternance al d-lui Simion. Am mai fost la astfel de concerte prin București sau în străinătate. Nu doar la Festivaluri de Jazz. La Iași a fost așa un concert la Festivalul Muzicii Mecanice. Instrumentele sunt ale UNAGE, câteva au fost aduse și de la București. Și noi am vrut să facem un Ansamblu de percuție al Filarmonicii, dar este marea problemă cu sala”.

Cristina Uruc a venit la Classix in focus, panelul „Viitorul muzicii clasice”, din 27 februarie. La final, ne-a dat detalii despre Festivalul Enescu.

DV – Cum este în poziția de director interimar Artexim și Festival Enescu?

CU – Mai sunt bilete, vă invit să intrați pe eventim, singurul partener de ticketing pentru a achiziționa bilete mai ales la Sala Palatului, la Concertgebouw, Orchestre National de France, Toulouse, toate marile orchestre. Da, reapar Concertele de la Miezul Nopții, dacă înainte se punea semnul egal în ele și repertoriul Baroc, conceptul s-a schimbat, de data aceasta vom asculta muzică diversă, fusion, glamour, va fi o experiență elegantă și colorată la miezul nopții la Ateneul Român, va fi Valentina Nafornița care vine cu Platforma K+K din Viena, va fi Avi Avital, Corul Madrigal care împlinește 60 de ani și multe, multe altele. Avem tot programul pe site-ul festivalului, care trebuie vizitat.

DV – Artiști mari care n-au răspuns?

CU – Nu cred că s-a pus problema astfel, Maestrul Cristian Măcelaru a gândit programul la obiect, exact cu ce artiști și-a dorit și cu repertoriul pe care și l-a propus pentru a se alinia cu conceptul artistic dorit. Nu am avut un artist care să nu accepte să vină. Probabil că au fost negocieri înainte să preiau eu programul, unde se punea problema de disponibilitate, dar intrăm deja în termeni foarte tehnici.

DV – Ca director interimar este toată libertatea de a lua decizii, de a semna contractele?

CU – Este chiar atribuția principală ca manager ARTEXIM, aceea de a îndeplini toate atribuțiile administrative. Interimatul se referă doar la faptul că are o perioadă determinată de timp.

DV – Este greu după un director ca Mihai Constantinescu, care a clădit, a brand-uit festivalul, l-a reînnoit, i-a dat o nouă viață, să vii cu noutăți, să te ridici la același nivel, sunt sigură că poate fi o provocare. Dar de ex și-ar putea propune festivalul să comande lucrări, cum fac alții?

CU – Sigur că da, și-ar putea propune să comande lucrări, dar trebuie să ne gândim care este conceptul artistic care să stea în spatele acestei comenzi, și de conceptul artistic integral este responsabil directorul artistic Cristian Măcelaru. După cu știm cu toții 2023 este o ediție care a pornit cu câteva hopuri, pentru că dl. Constantinescu a iești la pensie imediat după finalizarea ediției din 2021, dar cred că publicul o să fie foarte mulțumit de propunerile pe care le facem.

DV – Deci, provocare este?

CU – Sigur că da. Orice facem este o provocare pe care încercăm să o ducem la îndeplinire cu cele mai bune rezultate, dl. Mihai Constantinescu a acceptat să rămână alături de noua echipă Artexim și a Festivalului, ceea ce ne onorează, pentru că nu orice instituție din lume, la momentul de față se poate lăuda că are în echipă un om de o asemenea capacitate și o asemenea experiență cum este Mihai Constantinescu.

CU – Da, există voluntari, există posibilitatea de a colabora, noi vom face un eveniment de Human Resources în martie, însă toate persoanele, toți studenții interesați să participe în calitate de colaboratori sau voluntari în activitățile specifice de organizare a festivalului, pot trimite un CV pe contact@artexim.ro, așteptăm, analizăm, luăm legătura și, în funcție de necesitățile noastre, alegem. Voluntariat sau colaborare, depinde de atribuțiile și responsabilitățile pe care le stabilim împreună.

DV – Asta a propos de viitorul muzicii clasice, trebuie să ai idei, să ai experiență, cine a întrebat, probabil n-a intrat la Classix să vadă formula de succes.

CU – Exact. Artexim oferă un context în care ne dorim foarte mult să sprijiinim piața muzicală și resursa umană, formarea ei în activitatea atât de specifică pe care noi o avem în organizare de evenimente, Festivalul a fost o școală, nu numai pentru mine ci și pentru ceilalți colegi pe care i-am avut și care acum sunt promotori ai muzicii sau manageri în instituții culturale de profil, majoritatea au trecut prin Festivalul Enescu. Și asta este Festivalul, asta este Artexim, o școală.

Impact și oportunități în comunitatea creativă ieșeană

Classix in Focus 2023

Iași, 10 martie 2023 – Cea de-a patra ediție a festivalului Classix a avut loc în perioada 26 februarie – 4 martie 2023 la Iași, iar cele 7 zile de festival au avut parte de 4500 de participanți la concerte, peste 70.000 de vizualizări ale transmisiunilor live și 130 de artiști invitați din 18 țări. Programul a inclus 8 concerte, 2 flashmob-uri în Iași și Chișinău, 1 maraton de scurtmetraje, un tur ghidat, 2 expoziții, 5 dezbateri, un vernisaj, un workshop creativ și 68 de sesiuni de masterclass.

Cu sprijinul Primăriei Iași au fost organizate o serie de panel-uri și dezbateri sub egida Classix in Focus, având tematici precum viitorul muzicii clasice, compoziția ca mod de viață, rolul modern al diplomației culturale, managementul cultural și altele. Invitați în cadrul acestor sesiuni au fost personalități ale muzicii clasice și profesioniști din domeniile creative, iar în cadrul acestora au participat în public peste 1000 de persoane.

Aceste dezbateri au fost găzduite de Palatul Braunstein, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Casa Balș și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

„Am avut o discuție foarte interesantă la panelul din cadrul Classix Festival, mă rog, acest festival este o experiență complexă, cu discuții interesante pe scene și în afara lor. Am interacționat și am participat la evenimente de o eleganță aparte, cu grijă la cele mai mici detalii de organizare, sincer, nu înțeleg de ce nu avem câte un asemenea festival în cele mai importante orașe din România. Avem o moștenire culturală imensă, dar abia la Iași am văzut-o explorată și pusă în valoare în toată splendoarea ei.” a menționat Alexei Țurcan – compozitor, producător, interpret, fondator a diverse proiecte muzicale și câștigător al Premiului Gopo în 2022 pentru muzică de film.

Invitați ai sesiunilor Classix in Focus au fost: Florin Estefan – manager al Operei Naționale Cluj Napoca, Cristina Uruc – manager Artexim / Festivalul Enescu, Cristian Andriș – manager Romanian Chamber Orchestra, Dragoș Cantea – director artistic Classix Festival, Cătălin Sava – jurnalist cultural și director TVR Iași, Alin Vaida – director Jazz in The Park, Peter Amstrup – board of directors Euroskills 2025, Gabriella Bergman – manager Esbjerg Ensemble, Anca Lupeș – fondator Mastering The Music Business și președinte RAW Music, Martin Romberg – compozitor în rezidență Classix Festival, Alexei Țurcan – producător și interpret, Paul Pintilie – compozitor și cadru universitar, Ștefan Diaconu – flautist, aranjor, compozitor, Ilinca Ghișoiu – manager și booker Overground Music, Andrei Popov – director adjunct Forumul Cultural Austriac, Vincent Henry – director Institutul Francez Iași, Anna Nicolau – coordonator proiecte Institutul Polonez, Robin Ujfaluši – director Centrul Ceh București, Teodor Moga – expert relații internaționale și cadru universitar UAIC, Frank Havrøy și Gunnar Flagstad – cadre universitare la Academia Norvegiană de Muzică.

Participanții au putut intra astfel în contact cu o suită de profesioniști din domeniul creativ, cultural, educațional și muzical, deschizând dialogul și oportunități de colaborare pe diverse industrii creative.

Organizatorii au anunțat datele celei de-a cincea ediții Classix Festival, care va avea loc în perioada 18 – 25 februarie 2024 la Iași.

