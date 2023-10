9 oct: Astăzi începe la Paris cea de a 10-a ediție Rencontres Musicales Internationales Georges Enesco

Rencontres Musicales Internationales Georges Enesco X

Dedicate marelui artist a cărui operă și personalitate se leagă deopotrivă de România și Franța, Întâlnirile reunesc artiști tineri în Concursul Internațional de Canto Georges Enesco și artiști consacrați în concerte care promovează deopotrivă opera enesciană, a contemporanilor săi, dar și a generațiilor actuale de creatori francezi și români. Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al delegației României la UNESCO, cu sprijinul SEAM (Societatea Editorilor și Autorilor de Muzică din Franța) și a Institutului Cultural Român.

Director artistic Alina PAVALACHE

Constilier artistic Henri NAFYLIAN

Primul concert | Enesco et les musiques du monde | 9 octombrie

Quatuor Varèse

Espace Bernanos | Auditorium – 4 Rue du Havre 75009 Paris

François Galichet – violon

Julie Gehan Rodriguez – violon

Sylvain Seailles – alto

Thomas Ravez – violoncelle

Program:

Georges Enesco, 2ème Quatuor op. 22

Henri Nafilyan, 9ème Quatuor

Igor Stravinsky, 3 pièces pour Quatuor

Jessie Montgomery, Strum

Moștenitor al marilor maeștri ai genului și cu experiența scenică acumulată de-a lungul anilor, Cvartetul Varèse se bucură de o adevărată recunoaștere internațională, remarcându-se în cele mai mari competiții de cvartete de coarde din lume.

Fondat în 2006 la Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, Cvartetul Varèse primește îndrumări de la Cvartetele Debussy, Ravel și Danel. Ulterior, și-a perfecționat abilitățile cu Miguel Da Silva la Geneva. Institutul Internațional de Muzică de Cameră din Madrid a acordat o bursă celor patru muzicieni pentru a urma cursurile de master ale lui Günter Pichler, primul violonist al Cvartetului Alban Berg.

Concertul 2 | Le Violon autour du monde | 13 octombrie

Irina Mureșanu violon – Dana Ciocârlie piano

Violonista de origine română Irina Mureșanu este solicitată pe ambele maluri ale Atlanticului, concertând în Statele Unite, Canada, Europa, Asia și Africa de Sud. Irina Mureșanu și-a stabilit o reputație solidă datorită înregistrărilor de succes și a programelor îndrăznețe.

Deținătoare a mai multor premii I la numeroase concursuri internaționale de prestigiu, printre care cel de la Montreal sau Regina Elisabeta, Irina Mureșanu s-a făcut remarcată foarte devreme ca o muziciană de cameră excepțională. Printre premiile Irinei Mureșanu se regăsesc Creative and Performing Arts Award de la Universitatea din Maryland, un prestigios New Music USA Grant, un Pro Musicis International Award, Presser Music Award și Arthur Foote Award de la Harvard Musical Association. Extrem de activă în muzica de cameră, Irina Mureșanu este membră a Boston Trio din 2001 și a fost invitată în festivaluri precum New York’s Bargemusic, Massachusetts’ Rockport Festival, Maine’s Bay Chambers și Bowdoin Festival, Colorado’s Strings in the Mountains și Festivalul de muzică San Juan, Festivalul de muzică de cameră din Maui – Hawaii, Festivalul de muzică Reizend din Țările de Jos, Festivalul van de Leie din Belgia sau Festivalul Rencontres des Musiciennes din Franța și Guadelupa.

Prima sursă de inspirație a Danei Ciocârlie este școala românească de pian, din care au venit și Clara Haskil, Dinu Lipatti sau Radu Lupu. După o primă diplomă la București, a urmat apoi cursurile cu Dominique Merlet și Georges Pludermacher la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris, iar întâlnirea sa cu pianistul german Christian Zacharias a fost determinantă pentru aprofundarea pieselor pentru pian ale lui Franz Schubert.

În 2018, Dana Ciocarlie este una dintre cele trei finaliste nominalizate la Victoires de la Musique Classique, Integrala pentru pian de Robert Schumann (13 albume din 15 concerte publice) numărându-se printre cele 443 de înregistrări prezentate la categoria „Înregistrarea anului”. Ea a susținut de asemenea un ciclu de 40 emisiuni consacrate creației lui Robert Schumann, în perioada 2001-2005, la France Musique.

Experiența și talentul său au fost răsplătite cu numeroase premii prestigioase: al doilea Mare Premiu la Concursul Internațional Robert Schumann de la Zwickau, Premiul special Sandor Vegh la concursul Geza Anda de la Zurich, Premiul Internațional Pro Musicis, Young Concert Artist European Auditions în Leipzig și un premiu la competiția Ferruccio Busoni din Italia.

Înzestrată cu un temperament de argint viu în care generozitatea concurează cu angajamentul, Dana Ciocarlie are un repertoriu vast, de la Johann Sebastian Bach până la compozitorii de astăzi, interpretat în numeroase recitaluri și concerte pe toate meridianele lumii.

Danei Ciocârlie i-au dedicat lucrări: Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Karol Beffa, Frédéric Verrières, Helena Winkelman, Dan Dediu și este recunoscută și ca unul dintre interpreții majori ai lucrărilor de Horațiu Rădulescu. Numeroasele sale înregistrări au primit critici elogioase din partea presei care, grație muzicalității interpretării sale excepționale, au comparat-o cu Wilhelm Kempff și Clara Haskil. În prezent, pregătește de câteva sezoane înregistrarea Integralei concertelor de Mozart, alături de Open Chamber Orchestra, dirijată de talentatul violonist și dirijor Yaïm Benhaïm.

​Dana Ciocârlie este profesor la Școala Normală de Muzică „Alfred Cortot” din Paris și profesor de muzică de cameră la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon.

Program:

George Enescu – Airs dans le genre roumain

Francoise Choveaux – Fantaisie no 2, op 110

Fritz Kreisler – Recitativo et Scherzo op 6

Tiberiu Olah – Sonatina pentru vioară și pian

Pascal Zavaro – Fezzan

Sanam Gharacheh – Chagrin Reciproque (premieră mondială)

Stan Golestan – Lăutarul

Concursul Internațional de Canto Georges Enesco 16-20 octombrie

Originalitatea Concursului constă în cele două secțiuni propuse, Tineri Cântăreți Profesioniști și Mari Amatori de Artă Vocală, iar misiunea este de a pune în valoare atât vocile cele mai marcante, cât și creația compozitorilor contemporani, și mai ales creația enesciană.

Printre talentele descoperite și premiate se numără tineri care au confirmat valoarea lor în continuare, fiind astăzi auziți pe scene de operă și de concert europene : Sarah Defrise, Jennifer Courcier, George Virban, Jiwon Song, Florent Karrer, Antonia Stancu, Martiniana Antonie, Florentina Soare.

La secțiunea « Jeunes professionnels », valoarea premiilor este de 14 500 de euro. Există un Premiu al Publicului.

Grand Prix Opera I 2500 euro, Grand Prix Opera II 2000 euro, Grand Prix Opera III 1500 euro

Grand Prix Georges Enesco, oferit de Institutul Cultural Român 2500 euro

Grand Prix muzică contemporană 2500 euro

Premiul Special Generation Opera 1000 euro

Premiul Special Henri Nafylian pentru cea mai bună interpretare a uneia dintre melodiile sale 1000 euro

Premiul Special Jules Massenet 1000 euro

Premiul Special Cătălina Cortez, agent artistic 1000 euro

Premiul Special Leontina Văduva 1000 euro

Premiul Special al Orchestrei Colonne angajament pentru un concert

la Secțiunea Mari Amatori ai Artei Vocale, deținătorul Premiului I va participa la un masterclass în Franța sau România în 2024 și la un concert

Salle Colonne 20 octobre 18.30