6 aprilie, 18.03-20.00: Nașterea unei noi formații corale la Iași: The Ones, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Concertul de Muzică Sacră al Corului The Ones Vocal Artists a fost găzduit de Episcopia Romano Catolică din Iași, în frumoasa Catedrală Sfânta Fecioară Maria Regina.

Interpeții au cei mai mulți multă experiență corală, dar formația aceasta a apărut în peisajul ieșean în 2023, la inițiativa unor studenți și absolvenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, aflați astăzi încă în universitate sau deja membri ai corurilor Operei și Filarmonicii „Moldova” .

Grupul „TheOnes”, pe numele său întreg „The Ones Vocal Artists”, are aprox 36 de voci. Numele vine de la ideea că fiecare voce este unică, are un colorit aparte și o putere unică de expresie. Denumirea sugerează și faptul că membrii grupului doresc să aducă o scânteie de originalitate și un suflu nou în cadrul repertoriului și stilului coral românesc.

Dar cine este fermentul, altul decât talentatul și neobositul Alexandru SEMENIUC, un tânăr dirijor și compozitor dintre cei mai apreciați – abosolvent de master al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” și student al secției „Dirijat Cor Academic” din cadrul Universității de Arte „George Enescu” Iași, clasa profesorului Bogdan Cojocaru. Alexandru este hiper activ ca dirijor, acasă la Suceava conduce Corala „Ciprian Porumbescu”, la Iași, se află la cârma Coralei Universitas de la UAIC, conduce unul din corurile Asociației Muzicale Angeli, Mini Angeli, iar acum, de puțin timp a fondat acest cor al său, putem spune. Trebuie să spun că și profesorul său avea odinioară corul său, format la fel, din mari pasionați ai muzicii corale. Și Vox Artis al lui Bogdan Cojocaru a atins înălțimi rarefiate ale repertoriului coral și ale interpretării, iar exemplul său iată că dă roade.

Despre concert ne va vorbi conf.univ.dr. Anca Sîrbu, de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași