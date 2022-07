31 iul, de la 18.15: Aniversare 60: Petrea Gîscă, cornist și profesor, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Tenace și talentat, cornistul concertist și profesorul Petrea Gîscă ne invită să-i urmărim parcursul muzical și personal în lucrarea Cornul și cântecele dorului. Ediția a 2-a, 2021.

La 60 de ani, aniversarea lui e petrecută tot pe scenă. La mulți ani de noi împliniri!

Născut la 31 mai 1962, în com. Horodniceni, jud. Suceava, a urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală, după care a studiat la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Octav Băncilă” Iaşi (1973-1981), la clasa de corn a prof. Neculai Musteaţă. Şi-a desăvârşit studiile superioare de specialitate la Conservatorul „G. Enescu” (1981 -1985), cu prof. Constantin Petrea (corn), Iulia Bucescu (teorie şi solfegii), Sabin Păutza (orchestră), Ioan Husti (forme muzicale),

Gabriela Ocneanu (istoria muzicii), Dumitru Sâpcu (muzică de cameră), Romeo

Cozma (armonie); facultate pe care a absolvit-o ca şef de promoţie. În 1984 a

obţinut o bursă de studii, urmând Cursurile de perfecţionare muzicală de la

Lanciano – Italia, cu prof. Sigilfrido Covizzi, precum şi cursuri de orchestră şi

muzică de cameră. În 1990 a participat la Cursurile de vară de la Bayreuth –

Germania.

A obţinut titlul de Doctor în muzică (2009), cu summa cum laude

(specializarea Interpretare muzicală), elaborând şi susţinând public teza cu tema Cornul în creaţia lui Franz Strauss şi Richard Strauss. Contribuţia lor la emanciparea tehnicii şi expresivităţii instrumentului, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Nicolae Gâscă.

A fost membru în juriul unor Concursuri de interpretare muzicală ,,Emanuel Elenescu” – Piatra Neamţ (2011; Preşedinte – 2012, 2013), Olimpiadei Naţionale de Muzică (Vicepreşedinte-Bucureşti 2012, 2016, Baia Mare 2014), Concursului Naţional de Corn ,,Lions’’ – Timişoara 2014, Concursului Internaţional de Interpretare Instrumentală ,,Ioan Goia’’- Iaşi (2012, 2013, 2015, 2016, Preşedinte – 2014) şi Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală ,,Lira de Aur’’ – Suceava 2015. Este conducător ştiinţific în lucrări de licenţă, dizertaţiii masterale şi referent (preşedinte) în comisii de obţinere a titlului de Doctor în muzică.

Activitate artistică. Instrumentist (1985 – 1991), prim-cornist, şef partidă (1991 – 2005), prim- cornist solist, şef partidă (2005 – oct. 2010) al Orchestrei simfonice a Filarmonicii „Moldova” Iaşi. Membru permanent al Orchestrei „Europa Symphony”-Viena, dir. Wolfgang Gross (1995 – 1998). Între 2011 – 2015 a fost prim cornist – colaborator permanent al Filarmonicii de Stat Botoşani.

Desfăşoară o activitate solistică constantă. A susţinut peste 70 de recitaluri şi a cântat, ca solist, 110 concerte cu toate orchestrele simfonice româneşti şi în R. Moldova (Filarmonica Naţională ,,S. Lunchevici’’Chişinău); sub bagheta dirijorilor M. Cristescu, I. Baciu, Cr. Mandeal, G. Vintilă, O. Bălan, Gh. Costin, H. Bela, P. Zbârcea, Liviu Buiuc, Mihail Secikin (Ucraina), C. Calistru, Cr. Oroşanu, M. Santorsola (Italia), J. Ricarte, Bin Tow Wu (SUA), M. Kang (Coreea de Sud), Al. Lăscae, Fl. Totan, C. Sunshine (Anglia), A. Saura (Spania), C. Marinescu, L. Dumitriu, M. Agafiţa etc.

Repertoriul său cuprinde lucrări pentru corn şi orchestră de W. A. Mozart, R. Glier, Fr. A. Rosetti, C. M. von Weber, R. Strauss, A. Vivaldi, J. Haydn, H. Hubler, G. Ph. Telemann, Gh. Păunescu, O. Bourne, P. Dukas, Fr. Strauss,V. Gruger etc.

A susţinut recitaluri în ţară, în Germania şi Republica Moldova. După un concert, criticul muzical Alfred Hoffman nota în „România literară” (nr.17, 1991): În programul Mozart cu care a debutat luna februarie la Filarmonica „George Enescu”l-am întîlnit ca solist, sub conducerea lui Mircea Cristescu, pe tînărul cornist Petrea Gîscă, un interpret ideal al lui Mozart. Născut pe meleagurile Sucevei, a făcut şcoala muzicală la Iaşi, îmi amintesc că încă de pe băncile liceului de artă (elev al profesorului Neculai Musteaţă) am fost uimit de puritatea şi expresivitatea cîntului său şi l-am adus la întîlnirea vîlceană a „Tinerelor talente” unde a făcut senzaţie. La noi se face prea puţin caz de vedetele instrumentelor de suflat, dar în Germania , Anglia, un cornist bun este cinstit cel puţin asemenea unui pianist, violonist, de aceeaşi talie. Petrea Gîscă este dintre cei ce ne aduc bucuria mozartiană în starea cea mai pură…Sunetul catifelat al cornului, cantabilitatea pilduitoare la alămuri – şi rară – umorul firesc şi generator de surîsuri deschise – toate acestea au potenţat la maximum, graţie măiestriei neostentative a lui Petrea Gîscă, coinciziunea şi substanţialitatea mozartiană.

Este membru fondator al Cvartetelor de corni „Concertino”, ,,Horn Quartett” (Botoşani), al Ansamblului de corni „Concertino” (ce cuprinde peste 30 de cornişti) şi membru al Trio-ului „Academica” al UNAGE. A cântat în Ansamblul de suflători al Filarmonicii „Moldova” Iaşi, Cvintetele „Solaris” şi ,,Cronos”, Cvintetul de alamă al orchestrei „Europa Symphony” – Viena, formaţia ,,Ars Ventus” – Bucureşti. A colaborat cu Cvartetul „Voces”, în concerte la Iaşi, Bucureşti şi Koblenz (Germania) – 2004. A fost membru al Orchestrei de cameră, a Filarmonicii „Moldova” şi al Orchestrei „Camerata”, cu care a susţinut concerte în ţară şi străinătate. A fost invitat ca prim-cornist sau instrumentist, de diferite orchestre din ţară, pentru concerte sau turnee în străinătate (Filarmonicile de Stat

Sibiu, Botoşani, Bacău, Tg. Mureş, Constanţa, „Orchestra Sinfonia Bucureşti”, Orchestra Naţională Radio, Opera Naţională Română Iaşi, Orchestra de cameră ,,Unirea’’Focşani, Orchestra ,,Les Musiciens de Bucarest’’). A efectuat peste 90 de turnee artistice, în Germania, Olanda, Spania, Grecia, Franţa, Austria, Italia, Belgia, Gibraltar, Elveţia, Coreea de Sud, Cehoslovacia,

Bulgaria, Republica Moldova etc. A concertat în prezenţa Papei Paulus al II-lea la Castel Gandolfo (Italia), 1984 şi alături de Filarmonica „Moldova”, la toate ediţiile Festivalului „G. Enescu” (1985 – prezent), precum şi în mari săli de concerte din Europa (Megaro Hall – Atena, Salle Gaveau, Unesco Hall – Paris, Tonhalle – Zürich, Concertgebow – Amsterdam, Gewandhaus – Leipzig, SchauspielhausBerlin etc.). Este un cornist de mare calibru care face cinste muzicii româneşti (dir. Ovidiu Bălan); Solistul Petre Gîscă se dovedeşte a fi printre cei mai buni instrumentişti de acest fel din ţară, stăpîn pe mijloacele cele mai adecvate de expresivitate, pe o tehnică de prim ordin şi cu o gîndire artistică profundă, matură – sunt consemnări ale presei de specialitate.

Activitate didactică. Profesor suplinitor la Liceul de Arte „O. Băncilă” Iaşi (1987 – 1988, corn şi 1990 – 1991, muzică de cameră). Profesor asociat al Univ. de Arte „G. Enescu” Iaşi (1991 – 1994 şi 1996 -2010, corn şi muzică de cameră).

Conferenţiar universitar doctor, titular al Universităţii Naţionale de Arte ,,G. Enescu” Iaşi (2010 – 2015), Profesor universitar doctor (2015 – prezent, corn, trombon – master, muzică de cameră). Studenţii săi au obţinut premii naţionale şi internaţionale şi au susţinut concerte şi recitaluri, colaborând cu diferite orchestre din ţară şi străinătate. Printre absolvenţi se numără instrumentişti sau prim-cornişti în Iaşi, Botoşani, Ploieşti, Galaţi, Constanţa, Bacău, Bruxelles (Belgia) etc.

Activitate muzicologică. A publicat, la Editura „Artes”- Iaşi, Cornul în creaţiile muzicale ale compozitorilor Franz Strauss şi Richard Strauss şi Cornul, tradiţie şi mister (2009), iar la Editura ,,StudIS” – Iaşi, Permanenţe în contemporaneitate. Dicţionarul corniştilor români (2012). Activitate de creaţie. A scris Douăsprezece studii de dificultate medie pentru corn (Editura „StudIS”- Iaşi, 2011), Cincisprezece capricii pentru corn (Editura ,,StudIS’’- Iaşi, 2012), Exerciţii zilnice pentru corn (Editura ,,Artes’’-Iaşi, 2014), Ioan Diaconu – Manual practic de dictee – Ediţie îngrijită şi coordonată de

Prof. univ. dr. Petrea Gîscă (Editura ,,StudIS’’ – Iaşi, 2015), Zece studii pe teme folclorice pentru corn (Editura ,,StudIS’’- Iaşi, 2016), Studiu de concert pentru corn şi pian (Editura ,,Artes” – Iaşi, 2016).

Activitate publicistică. A publicat, la Editura ,,Junimea’’- Iaşi, monografia istorică Satul Boteşti-Horodniceni. Ţinut de legendă şi dor (2013) şi Cornul şi cântecele dorului, la Editura ,,StudIS”- Iaşi (2017).

Activitate de organizare şi conducere. Membru în Consiliul de Conducere al Departamentului II, din cadrul Facultaţii de Interpretare Muzicală a Universitaţii de Arte ,,G. Enescu” Iaşi (2011-2016) şi membru în Senatul Universităţii, între 2012-2016. Din 2016 este membru în Consiliul de Conducere al FICSMT din UNAGE şi Directorul Departamentului II Instrumente de suflat – percuţie – canto.

Distincţii. Premiile I la Concursul pe meserii şi specialităţi, Bucureşti – 1978, Timişoara – 1979 (solo şi cu Cvintetul de suflători ). În anul 1982 a obţinut locul I la Preselecţia naţională pentru Concursul Internaţional „Primăvara la Praga” – Cehoslovacia; Premiul I la Festivalul Artei şi Creaţiei Studenţeşti (1983, 1985) şi Premiul II, cu Cvintetul de suflători (1983). Premiul I la „Cîntarea României”, ediţia a VI-a (1987) şi Premiul II cu Cvartetul de corni „Concertino”; Diploma şi Medalia de argint pentru cartea Cornul în creaţiile muzicale ale compozitorilor Franz Strauss şi Richard Strauss (Ed. „Artes”, 2009), la Salonul Cărţii Româneşti, Iaşi, 9 mai 2009; Diploma pentru măiestrie pedagogică la Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen Coca”, Chişinău, Republica Moldova (20 – 25 iunie

2010). Diverse premii (naţionale şi internaţionale) ale studenţilor şi absolvenţilor.

Discografie. Imprimarea pe CD a Integralei simfonice enesciene, sub conducerea dirijorului Alexandru Lăscae şi Filarmonicii „Moldova” Iaşi (pentru Casa de discuri „Ottavo” din Olanda); imprimări la ,,Electrecord” (inclusiv cu ocazia participărilor la Festivalul Internaţional „G. Enescu”); imprimări pe CD cu Orchestra „Europa Symphony” şi Cvintetul de alămuri al orchestrei (Viena – Austria), la Casa de discuri „Arte Nova Classics” ; înregistrări la Radio – Televiziunea din Iaşi şi Bucureşti, Prima TV etc. În Fonoteca Radio Iaşi există înregistrări live cu Concertele nr. 2,3,4 de W. A. Mozart, R. Strauss – Concert nr.1 op.11, O. Bourne – Concert pentru corn şi orchestră (p. a.) etc. Prin remarcabila sa activitate a contribuit la promovarea repertoriului pentru corn, ca solist, iar ca instrumentist de orchestră a participat efectiv la permanentizarea prestigiului cucerit de orchestra ieşeană în anii ’70, scria prof. univ. dr. Mihail Cozmei în Dicţionarul biobibliografic Existenţe şi împliniri.