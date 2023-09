23 sept, 18:03: Dirijor și coach vocal Vlad Iftinca, un ieșean pe scenele lumii, invitat la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Invitatul ediției este Vlad Iftinca – pianist, maestru de acompaniament şi extraordinar trainer vocal, cu studiile începute la Iași și continuate în Spania și la NY, la Mannes College și la prestigioasa Juilliard School.

Vlad Iftinca a făcut parte din personalul muzical al Metropolitan Opera din New York și a fost Staff Coach în Programul Lindemann pentru Dezvoltarea Tinerilor Artiști. A colaborat de asemenea cu Facultatea de pian de la Mannes College of Music din New York City.

Profesionist distins, fin și stilat acompaniator, Vlad Iftinca a susținut recitaluri cu mari artiști precum Dame Kiri Te Kanawa, Deborah Voigt, Thomas Hampson, Laura Tatulescu, Joan Rodgers, Irina Mishura, Luca Pisaroni, Isabel Leonard, Shenyang, Hei Kyung Hong, în săli ca Auditorio Nacional din Madrid, Max Joseph Saal din Munchen, Palau des Arts din Valencia, Soiree Musicales d’Arles din Franța, Festivalul de muzică de la Beijing 2011, Carnegie Hall în seria de recitaluri „Great Singers”, Alice Tully Hall, Opera din Los Angeles, Seul Performing Arts Center, Hong Kong Arts Festival și seria de recitaluri Rising Stars a Festivalului Ravinia.

La Metropolitan Opera, Vlad a fost asistentul unor dirijori celebri: James Levine, Sir Andrew Davis, Valery Gergiev, Pavel Smelkov, David Robertson, Gianandrea Noseda sau Marco Armiliato.

Vlad Iftinca a făcut parte din personalul de muzică de la Academia de Operă Renata Scotto din New York și a colaborat cu „Regina Resnik Presents”, concertând în San Francisco și New York și a susținut cursuri de măiestrie în Dallas, Mexico City, București și Iași.

Debutul său dirijoral a avut loc cu producțiile La cambiale di matrimoni și La scala di seta de Rossini la Juilliard School. În 2014- 2015 a dirijat Midsummer Night’s Dream și The Turn of the Screw de Benjamin Britten la Opera on the Avalon, St John’s, Canada. A urmat Il barbiere di Siviglia la Tri-cities Opera, Binghamton, Statele Unite și în 2016 Lucia di Lamermoor la Operele din Frankfurt, Iași și Dusseldorf. La Tri-cities Opera a dirijat și La Traviata, Hänsel und Gretel și La bohème, deja în 2017, tot în 2017 Lucia di Lammermoor la Duisburg și Il barbiere di Siviglia la San Antonio Opera. Consacrarea europeană pare să fi fost totuși seria de spectacole cu La Cenerentola de la Opera Frankfurt, din martie-aprilie 2018.

Astăzi, Vlad Iftinca este el însuşi un star în continuă ascensiune. Dirijează operă, dar și muzică simfonică și este dirijor, coach vocal și director muzical al Studioului pentru tineri de la Opera din Stuttgart.

