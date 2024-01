14 ian, 18:03 – Regizoarea Anda Tabacaru și opera Nabucco, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Premiera operei Nabucco de Giuseppe Verdi a avut loc la Opera din Brașov cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la înființarea instituției, în ziua de 25 noiembrie 2023.

Distribuția

Nabucco – Șerban Vasile (invitat)

Abigaille – Madeleine Pascu (invitată)

Fenena – Carmen Topciu

Ismaele – Adrian Dumitru

Zaccaria – Dan Popescu

Marele Preot – Marian Rește

Abdallo – Cristian Dicu

Anna – Maria Catrina

Orchestra, Corul și Baletul Operei Brașov

Dirijor: David Crescenzi (invitat)

Regia artistică: Anda Tabacaru

Decor, light-design, proiecții video: arh. Cătălin I. Arbore (invitat)

Costume: Rodica Garștea

Dirijor cor: Dragoș Cohal

Coregrafia: Nermina Damian

Anda Tabacaru

Artist complet, cu studii de pian, muzicologie și regie de operă, cu un palmares impresionant în arta spectacolului liric, Anda Tabacaru își reconfirmă cu fiecare spectacol pus în scenă statutul de înaltă personalitate artistică.

Creațiile sale sunt rezultatul unei îndelungate documentări și a unei strânse colaborări cu toți partenerii de producție: cu scenografii și creatorii de costume, pentru cele mai expresive sinteze de arhitectură si pictură care să servească adevărul istoric al operei date, cu dirijorul, viziunea sa fiind întotdeauna respectată, iar muzica aflându-se în mod natural în prim planul viziunii regizorale, și nu în ultimul rând cu artiștii cântăreți, pentru care fiecare mișcare pe scenă este logică și sprijină actul interpretativ.

Anda Tabacaru este purtatoarea unor tradiții culturale de familie, tatăl ei fiind regizorul și directorul Operei ieșene, maestrul Dimitrie Tabacaru, iar mama, soprana Gina Tripa Tabacaru. Cei doi mari artiști care au marcat istoria operei ieșene vin din Bucovina, cu origine armeană din partea tatălui, și din Banat si Crișana, doamna Tripa avându-și originile în Arad.

După studiile de muzicologie la Univeristatea Națională de Arte George Enescu din Iași, au urmat studiile de regie de operă la Universitatea Națională de Muzică București, debutul oficial ca regizor având loc la Teatrul Nae Leonard din Galați, în 1987. Între 1990 și 2008, Anda Tabacaru a desfășurat o activitate intensă ca regizor artistic la Opera Națională din Iași, între 2008 și 2013 la Opera din București, iar din 2013 este angajata Operei din Brașov, adunând în cei peste 35 de ani de activitate peste 50 de titluri de operă, operetă, operă pentru copii, musical din repertoriul românesc și universal.

Da, operă pt copii, pentru că trebuie amintită de asemenea fondarea și conducerea Studioului experimental de Operă și Balet Ludovic Spiess de la Opera din București, trebuie amintită contribuția sa la rdicarea calității spectacolelor prin proiectul european Studiopera, al cărui manager a fost între 2009 și 2012 în colaborare cu Academia Teatrului Scala din Milano, și trebuie amintită calitatea ei de dascăl dedicat, atât la UNAGE din Iași cât și acum, la UNMB, unde este conf univ dr și conduce Dept de Canto și Artele Spectacolului. De aproape 30 de ani Anda Tabacaru susține cursuri de măiestrie pentru tinerii interpreți în Japonia, Franța și România iar începând din anul 2000 a montat și la Opera din Hiroshima, succesul acestor spectacole – cel mai recent The Turn of the Screw de Britten – aducându-I noi și noi invitații de a reveni în Japonia.

Dintre distincțiile care au omagiat activitatea sa excepțională în domeniul artelor spectacolului fac parte titlul de Cel mai bun spectacol al anului pentru montarea operei Mefistofele de Arrigo Boito (2000), Meritul Cultural în grad de Cavaler pentru întreaga activitate (2004), Premiul pentru regie și Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul Galelor VIP – secțiunea Artele spectacolului pentru copii pentru opera Flautul Fermecat (2012) ș.m.a.

În luna octombrie 2023, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați i-a dedicat Andei Tabacaru întreaga ediție a Festivalului Internațional Leonard pentru activitatea desfășurată în cei 35 de ani de carieră. În cadrul Festivalului, Anda a semnat regia operei Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. Peste doar o lună, în cadrul Festivalului de Operă de la Brașov, a avut loc premiera operei Nabucco de Giuseppe Verdi, a cărei regie a semnat-o de asemenea, cu un succes răsunător. Sunt 70 de ani de la fondarea Operei din Brașov, iar subiectul întâlnirii din această ediție a emisiunii Univers Muzical este opera Nabucco.

