10 dec, 18:03: Selecțiuni din Concursul Emanuel Elenescu de la Piatra Neamț, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Ajuns la a 32-a ediție, Concursul Național de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” a adus la Piatra Neamț un număr de aproape 350 de elevi care fac din muzică o pasiune și un mod ideal de exprimare a emoției. Și câte emoții sunt în copilărie și adolescență, cred că își amintește fiecare!…

Nivelul oricărui concurs fluctuează de la an la an, iar Concursul Elenescu nu face excepție. Și anul acesta am ascultat cu multă bucurie finaliștii de la cele două secțiuni mari, cea Tradițională și cea Clasică, constatând un potențial imens de talent, pus în valoare cu o tehnică în general corectă, care să poată asigura o longevitate artistică decentă în continuare.

Organizatorii au dovedit mereu de-a lungul anilor o atentă alegere a membrilor juriului, după criterii de valoare și pe principiul diversificării de la an la an a echipelor, aceasta fiind o bună asigurare de imparțialitate a evaluării. Juriul a fost format din profesori din mediul universitar și preuniversitar de specialitate sau din instituții muzicale consacrate, ca Orchestra Filarmonicii Mihail Jora din Bacău sau Opera Națională Română din Iași, ceea ce a asigurat o jurizare corectă, uneori foarte dificilă din cauza numărului mare de concurenți, în top aflându-se subsecțiunile de canto clasic – 60 de concurenți admiși după preselecție, 40 la acordeon și 60 la muzică vocală tradițională.

La Concursul „Emanuel Elenescu”, o treime din participanți vin din Rep. Moldova, ceea ce îl transformă în Concurs Național cu participare internațională, fiind cunoscut și deosebit de atrăgător pentru elevii basarabeni. Se știe că școlile de muzică din Rep. Moldova oferă o educație mixtă, deopotrivă de muzică clasică și tradițională. Astfel, la secțiunea de Muzică Tradițională au fost prezentate și lucrări clasice, ceea ce, pentru a nu crea confuzie în Gala de Muzică Tradițională, a impus doar interpretarea unei piese din repertoriul de gen.

Câteva cuvinte despre organizatorii de la Liceul Victor Brauner, care au făcut mereu o echipă extraordinar de unită și eficientă, zestre de armonie și bună înțelegere lăsată de fondatorul Concursului, directorul Liceului, dl. profesor Mihăiță Albu. Doamna director Carmen Corlățeanu a declarat în Gală că echipa numără aproape 50 de profesori, iar meritul de a-i păstra pe toți motivați și activi în pregătirea deloc simplă a tuturor aspectelor de administrare și desfășurare a Concursului revine, desigur, conducerii. Le mulțumim tuturor pentru frumusețea pe care o aduce întotdeauna Concursul Elenescu în viața muzicală și pentru această ocazie majoră de evaluare a nivelului de interpretare pentru elevii muzicieni, la doar trei luni de la începerea anului școlar. Îi urmăream în Gală pe acești tineri atât de inimoși și emoționați și mă gândeam câtă muncă adună acele câteva minute de concurs în care ei devin artiști în fața unui public exigent, care le va atesta calitățile și capacitatea de exprimare prin muzică. Unii aveau mîinile atât de reci și transpirate, vă amintiți când ați trecut și dvs. prin asemenea momente? Dar știți ce ieșea din acele mâini și cât de multe emoții au reușit ei să transmită prin muzica interpetată? A fost o mare revărsare de bucurie și talent în aceste două Gale ale finaliștilor, care au cântat de această dată câte o singură piesă, iar la final, a fost desemnat unul singur pentru Trofeul Elenescu. Felicitări tuturor organizatorilor, elevilor și celor care au merite deosebite în pregătirea lor, profesorii și părinții.

JURIUL acestei ediții este format din personalități ale vieții muzicale și ale învățământului muzical:

Președinte: conf. univ. dr. Vasilica Stoiciu Frunză

Instrumente de suflat din lemn – oboi, flaut: Raluca Ștefana Sabău prof. dr. ANMGD, conf.univ.dr Florin Țârlea UNAGE

Instrumente de suflat din lemn – clarinet, saxofon, fagot: conf.univ.dr. George Hariton UNAGE, Marius Palade artist instrumentist Filarmonica Mihail Jora, lect.univ.dr. Florin Fodor UNAGE

Instrumente de suflat din alamă – Eduard Mihăilă lect.univ.dr. UNAGE, Liviu Săvuță prof.dr.asociat Facultatea de Muzică a Universității Transilvania Brașov

Percuție – Alexandru Veleșcu lect.univ.dr. ANMGD extensia Piatra Neamț, Cristian Cozma artist instrumentist la Opera Națională Română Iași

Vioară – Raluca Dobre-Ioniță conf.univ.dr. UNAGE, artist instrumentist Loredana Elena Radu – Filarmonica Mihail Jora

Corzi grave – Ioana Mardare artist instrumentist Filarmonica Mihail Jora, conf.univ.dr. Sebastian Vîrtosu UNAGE

Canto clasic – conf.univ.dr. Mariana Colpoș UNMB, conf.dr. Mihaela Buhaiciuc Facultatea de Muzică a Universității Transilvania Brașov

Muzică de cameră – conf.univ.dr. Vasilica Stoiciu Frunză UNAGE, Ștefan Lupu artist instrumentist Filarmonica Mihail Jora

Juriul Concursului de Muzică Tradițională Canto – conf.univ.dr. Delia Irimie Stoian ANMGD, prof. Ana Ramona Urjan colaborator ONR și Orchestra Ciocârlia

Juriul Concursului de Muzică Tradițională – conf.univ.dr. Fernando Mihalache UNMB, prof. Pavel Țurcan și prof. Veaceslav Lașcu de la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga Chișinău

Finaliștii secțiunii de Muzică Tradițională sunt:

ANGELO ANDREI STANCIU, cl. a X-a vioară, Liceul de Arte Dimitrie Cuclin Galați, prof. Manuela Călărași, prof. corepetitor Beniamin State;

NATALIA VOLINTIRU cl. a VIII-a nai, Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti București, prof. îndrumător Cristian Moroianu, prof. corepetitor Miriam Drașovea;

Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga Chișinău are patru finaliști în Concursul Elenescu:

DORINA PRISĂCARU cl. a XI-a cobză, prof. îndrumător Pavel Țurcan;

STANISLAV GOBJILĂ cl a XII-a clarinet, prof îndrumător Vasile Antohi, prof corepetitor Elena Ilieș;

VASILE TINEI cl a XI-a trompetă, prof îndrumător Petru Strelciuc, prof corepetitor Marian Lazarenco;

MAREC PRICOPNEAC cl a XII-a acordeon, prof. Sergiu Mîrzac;

DARIA DUMITRIȚA CĂRĂMIDĂ cl a XI-a muzică vocală tradițională, Liceul Victor Brauner, clasa prof Mihaela Mancaș

ANDREI NICOLAE CHELBA, cl a XI-a muzică vocală tradițională, Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti București, clasa prof. Ana-Ramona Urjan, care a obținut Trofeul Secțiunii de Muzică Tradițională Emanuel Elenscu 2023.

Secțiunea de Muzică Clasică a avut următorii finaliști:

contrabas – MARIAN GEORGE MIREA, cl a X-a Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti București;

canto clasic – VLAD PAVEN cl a XI-a Colegiul Național de Arte Sabin Drăgoi Arad, prof Florea Dulcica, prof. corepetitor Anna Lecca

canto clasic – PAULA LORENA SCURTU, cl a X-a Liceul Victor Brauner, prof. prof. Narcisa Pavel, prof corepetitor Ionuț Daniel Rudichi

oboi – IULIA CARMEN GÎRȚU cl a X-a Liceul Victor Brauner, prof. Cătălin Adelin Onțanu, prof. Corepetitor Ionuț Daniel Rudichi,

saxofon – CLAUDIU ALEXANDRU ȘUȚU, cl a X-a Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, prof Larențiu Reuț, prof corepetitorAlin Filipescu,

trompetă – IOAN ROTĂRESCU cl a X-a Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani, prof Ionuț Manta, prof corepetitor Cristian Lungu,

bariton – TROFIM VEREBCEAN cl a X-a Colegiul de Artă Nicolae Botgros Soroca, prof Sergiu Vrabie, prof corepetitor Irina Rusnac,

percuție – RADU DRĂGHICI cl a IX-a, Liceul Vocațional Tudor Ciortea Brașov, prof. Adriana Cristian Puia, prof corepetitor Anca Stanciu

Trofeul Secțiunii Clasice a fost obținut de ȘTEFAN GEAMBAȘU, vioară cl a XI-a la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti București, îndrumător prof.dr. Adrian Buligă, la pian prof. Tudor Scripcaru.

La Piatra Neamţ, Liceul de Arte Victor Brauner a fost dintotdeauna un ferment al vieţii muzicale, iar dintre toate concertele și evenimentele pe care le creează, Concursul Național de Interpretare Muzicală Emanuel Elenescu l-a făcut cunoscut și apreciat de întreaga lume muzicală din România și Rep. Moldova. Fie ca tradiția de 32 de ediții să continue crescător ca și până astăzi, spre bucuria și împlinirea sufletească a organizatorilor, a tuturor pietrenilor și a oaspeților primiți aici. Au participat la buna desfășurare partenerii Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Piatra Neamț, Asociația Elena Botez, Academia Gheorghe Dima Cluj Napoca Extensia Piatra Neamț, Colegiul Tehnic Forestier, Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza din Piatra Neamț. O mențiune specială pentru Ansamblul Brâul Roșu, instructor coregraf Cătălina Dumitrache, a căror evoluție între cele două Gale a fost o explozie de bucurie și măiestrie tehnică și un îndemn pentru noi toți de a ne păstra vie tradiția dansurilor populare românești.

ECHIPA DE PROIECT

COORDONATORI

Carmen Corlățeanu – director

Maricel Andrei

ECHIPA ORGANIZATORICĂ

Vasile Bogdan Bilbor – director adjunct, prof. Irina Horghidan, prof. Olguța Toma, prof. Narcisa Pavel, prof. Alexandra Costin, prof. Radu Surujiu, prof. Lucreția Stroici

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Flaut, Oboi: prof. Lucreția Stroici, prof. Simona Țărnă, prof. Onțanu Cătălin, Clarinet, Saxofon, Fagot: prof. Loredana Rohozneanu, prof. Țăbârnac Petronela, prof. Maricel Andrei, Instrumente de alamă: prof. Ioana Ciobanu, prof. Sânziana Zaharia, prof. Alina Stanciu, prof. Sorin Găburoi, Instrumente cu coarde: prof. Nicoleta Negreanu, prof. Otilia Badea, prof. Irina Horghidan, prof. Daniel Condrea, Canto clasic: prof. Olguța Toma, prof. Cristina Ilie, prof. Alexandra Costin, prof. Narcisa Pavel, prof. Alexandra Anechitoaiei, prof. Samson Darius, Instrumente de percuție: prof. Liviu Bitere, prof. Marcel Baltag, Instrumente populare: prof. Simona Sandu, prof. Iulian Stoica, prof. Radu Surujiu, prof. Ionuț Zamă, Canto tradițional: prof. Mihaela Mancaș, prof. Șoric Cristina, prof. Daniel Miron, prof. Ionuț Gugiu, Muzică de cameră: prof. Mariana Anghel, prof. Constantin Hanganu.

ECHIPĂ TEHNICĂ