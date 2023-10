1 oct: Violonistul Alexandru Diaconu și pianista Veronica Diaconu, invitați la Univers Muzical cu Daniela Vlad (18.03-20.00)

Violonistul Alexandru Diaconu face parte din Orchestra Simfonică din Lille, iar pianista Veronica Diaconu a continuat în Franța cariera didactică și cea de acompaniatoare. La Iași, au fost discipolii unor mari artiști și profesori, ca violoniștii Leonid Popovici, Ștefan Lory și Anton Diaconu sau pianistul Ioan Welt. Alex Diaconu a făcut parte din Orchestra Filarmonicii Moldova până în 1986, iar Veronica Diaconu a fost profesor acompaniator la Liceul „Octav Băncilă”, o mulțime din elevii cu care a lucrat fiind astăzi artiști consacrați.

Despre Orchestre National de Lille se poate documenta oricine, dar țin să extrag pentru voi câteva „detalii” (emoticon). De altfel, vă invit pe site-ul lor https://www.onlille.com/saison_23-24/ , unde găsiți programul pentru toată stagiunea, până în iulie 2024.

Orchestra a fost înființată în 1976, de către marele dirijor Jean Claude Casadesus. Auditoriumul Nouveau Siècle a fost complet renovat în ianuarie 2013 și are 1750 de locuri și o acustică de cea mai bună calitate. Studenții au gratuitate la concerte, iar tinerii sub 28 de ani plătesc 50%. Repertoriul este extrem de variat, din toate epocile și se adresează adecvat tuturor categoriilor de public, inclusiv bebelușilor. Am descoperit în program inclusiv proiecții de filme însoțite de muzică live interpretată de orchestră. Pe parcursul stagiunii sunt invitate și alte orchestre din regiune, de ex. anul viitor vin Orchestre Național de Flandre și Filarmonica din Strasbourg. Alexandre Bloch este director muzical începând din 2016 și continuă toată stagiunea aceasta. Are trei dirijori asistenți. Orchestra are artiști în rezidență, inclusiv un întreg ansamblu de cameră, iar periodic sunt comandate lucrări pe care să le cânte în primă audiți absolută.

Parteneriatele puternice cu mass-media regionale, naționale și transfrontaliere permit orchestrei din Lille să beneficieze de difuzarea și redifuzarea concertelor, ceea ce este profitabil pentru a-și multiplica audiența. Orchestra are un studio audiovizual digital de înaltă tehnologie, care își lărgește permanent orizonturile în ceea ce privește înregistrarea, difuzarea și inovația.

Orchestra din Lille are o mobilitate exemplară, în fiecare an concertează atât acasă, în Auditorium du Nouveau Siècle din Lille, dar și în regiune, în Franța și în străinătate. De la crearea sa, a oferit sprijin muzical pentru peste 260 de municipalități din regiunea Hauts-de-France în cadrul unui concept exemplar de descentralizare. Ca o adevărată ambasadoare a regiunii sale și a culturii franceze, a fost invitată să concerteze în peste 30 de țări de pe 4 continente.