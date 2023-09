Tradițiile surprinse în manifestări de înaltă ținută, dar și în muzee – joi, 14 SEPTEMBRIE 2023, ora 21:03 – în emisiunea TRADIȚII cu Dumitru Șerban

Astăzi, în prima parte a emisiunii noastre relatăm de la cea de-a IX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari de la Ruginoasa, județul Iași, eveniment desfășurat între 14 și 16 iulie 2023.

Concret, în deschiderea emisiunii stăm de vorbă cu Dănuț Nechifor, edilul șef al Comunei Ruginoasa. Imediat, aflăm – de la doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, sufletul acestei manifestări – amănunte concrete despre tradițiile specifice comunei, cu accent pe zestrea adăpostită în incinta centrului amintit, dar mai aflăm detalii și despre Târgul Meșterilor Populari – de zilele trecute – de la Ruginoasa.

În a doua parte a emisiunii, relatăm de la prezentarea volumului – Costumul național în făurirea României moderne. Viitorul îl țese Femeia, de istoric Simona G. Laiu, apărut recent la JUNIMEA, eveniment desfășurat, la Iași, în ziua de 6 iulie, începând cu ora 16, în Sala „Petru Caraman” din incinta Palatului Culturii.

Despre cercetarea de față dialogăm cu autorul Simona Laiu și istoricul Florin Cîntic.

Toți cei pe care i-am amintit sunt ancorați prin tot ceea rostuiesc în viața lor în păstrarea și promovarea zestrei culturale din zona Moldovei și nu numai… de aceea vă invit, până la ora 22, să ne fiți alături pe undele Radio Iași, urmărind emisiunea Tradiții.

Dragi prieteni, în zilele de 14, 15 respectiv 16 iulie, la Ruginoasa, Iași s-a desfășurat cea de a IX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, manifestare care constituie tema primei părți a ediției de astăzi a emisiunii Tradiții.

Evenimentul a fost organizat de către Primăria comunei Ruginoasa, Centrul Cultural Ruginoasa, în parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova, Muzeul Memorial ,,Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa și Centrul Cultural ,,Flori de mai” din comuna Todirești, județul Iași.

Stimați prieteni, pentru început stăm de vorbă cu Dănuț Nechifor, edilul șef al comunei Ruginoasa, cel care ne povestește despre evenimentul de zilele trecute, cu accent pe meșterii populari prezenți; mai aflăm amănunte despre viața spirituală a comunei Ruginoasa, cu accent pe sfintele biserici din zestrea zonei. Dănuț Nechifor, pentru fiecare dintre dumneavoastră, are mesajul de a face popas, în Ruginoasa, atunci când aveți drum, pentru că sunt câteva obiective turistice foarte frumoase, obiective care trebuie vizitate.

Înspre finalul dialogului, de la interlocutorul nostru aflăm amănunte despre meșterul popular Ion Ilioaia, implicat în buna organizarea a târgului, iscusit meșter, pielărit, care face cinste comunității.

Vă reamintim că, astăzi, în prima parte a emisiunii, relatăm de la cea de a IX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, Ruginoasa, 14 – 16 iulie, manifestare organizată de către reprezentanții Primăriei comunei Ruginoasa, Centrului Cultural Ruginoasa, în parteneriat cu cei ai Asociația Meșterilor Populari din Moldova, Muzeului Memorial ,,Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa și Centrului Cultural ,,Flori de mai” din comuna Todirești, județul Iași. În următoarele minute, o invităm la dialog pe doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, cea care, mai întâi, trece în revistă celelalte ediții ale acestui frumos eveniment din Ruginoasa, amintind de faptul că, an de an, pentru copiii prezenți la târg, au fost organizate ateliere de lucru, stârnindu-le, astfel, interesul pentru meșteșugurile neamului nostru. Constatăm faptul că între comunele Ruginoasa și Todirești există în ultimele decenii o rodnică și frumoasă colaborare în ceea ce privește păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor zonei în care ne aflăm.

Doamna Cristina Axinia ne povestește și despre spectacolul folcloric din deschiderea târgului, spectacol susținut de către tinerii din Ruginoasa și Todirești, vlăstare ale locului ancorate în cântec, joc și voie bună, având din partea noastră felicitările cuvenite.

După cum bine știți, stăm de vorbă cu doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, județul Iași, sufletul Târgului Meșterilor Populari din Ruginoasa, eveniment aflat la ediția a IX-a.

În cele ce urmează, aflăm amănunte concrete despre zestrea pe care o adăpostește Centrul Cultural Ruginoasa, cu accent pe activitățile culturale organizate, încă de la inaugurarea centrului, evenimente dedicate păstrării, conservării și promovării mărcilor identitare specifice comunei și nu numai. Invitata noastră ne mai spune că localnicii din Ruginoasa au prins drag de acest frumos punct muzeal din incinta Centrului Cultural Ruginoasa, amintind faptul că, nu demult, în zestrea muzeului au fost donate costumele populare ale familiei Ștefan și Aglaia Dupalău, soțul Ștefan fiind un vestit rapsod popular al acestei frumoase zone. De asemenea, mai aflăm, în cele ce urmează, de la doamna Cristina Axinia… amănunte despre spațiul din incinta Centrului Cultural Ruginoasa, care adăpostește icoane și cărți religioase vechi, veșminte ale preoților de altădată din Ruginoasa, lăzi de zestre cu o însemnătate deosebită, toate acestea făcând o legătură aparte cu înaintașii.

În cele ce urmează, relatăm de la prezentarea cercetării Rolul costumului național în făurirea României moderne. „Viitorul ţării îl țese femeia”, manifestare care s-a desfășurat, la Iași, în incinta Sălii „Petru Caraman”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. Evenimentul a avut loc joi, 6 iulie 2023, începând cu ora 16. Cartea semnată de către istoric Simona G. Laiu… a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura JUNIMEA din Iași, în colecția „Mousaion”.

Stimați prieteni, până a începe dialogul cu sitoric Simona Laiu, pe scurt, îi conturăm un portret biografic. S-a născut la Piatra Neamț, în anul 1972. A studiat Istoria și Psihologia la Universitatea York din Toronto, Canada, după care a obținut un Master în Muzeologie la Amsterdam, urmat, câțiva ani mai târziu, de un Master of Liberal Arts la Universitatea Stanford, cu o teză despre costumul național românesc. După ce a lucrat la Mississauga Heritage Foundation din Ontario, ca cercetătoare, a fost profesor de istorie în Brampton, Ontario, înainte de a deveni, în anul 2019, co-curator la Maryhill Museum of Art din Washington, unde, între altele, a organizat și montat expoziția „O frumusețe aparte: îmbrăcămintea populară românească” (2020). Este consilier pentru mai multe organizații culturale din Statele Unite ale Americii – ca specialist în costume tradiționale. Autoarea este o pasionată cercetătoare și colecționară de textile și artă țărănească românească, după cum o dovedește și pagina ei de Facebook, numită „Grădina Hestiei”. Din prima intervenție audio pe care o difuzăm, aflăm amănunte despre cum a început povestea volumului Rolul costumului național în făurirea României moderne. „Viitorul ţării îl țese femeia”. De asemenea, istoric Simona Laiu ne răspunde și la întrebarea: Cum este în sufletul Domniei Sale – costum național?

Dragi prieteni, vă reamintim că relatăm de la prezentarea cărții – Rolul costumului național în făurirea României moderne. „Viitorul ţării îl țese femeia”, manifestare care s-a desfășurat, la Iași, în incinta Sălii „Petru Caraman”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul a avut loc joi, 6 iulie 2023, începând cu ora 16. Cartea semnată de către istoric Simona G. Laiu a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura JUNIMEA din târgul Iașilor, în colecția „Mousaion”.

În cele ce urmează, istoric Simona Laiu ne vorbește despre împletirea dintre istorie și tradiție; mai aflăm răspuns la întrebarea – cum se vede țara, locul de origine, din afara granițelor? Invitata noastră ne spune și de ce a ales ca cercetarea de față să vadă lumina tiparului la Editura Junimea?

Istoric Simona Laiu ne mai precizează că… volumul de față este scris cu multă dragostea și arată că noi, cei de departe, nu am uitat cine suntem, nu am uitat țara și încercăm să aducem o contribuție, evident, în ceea ce privește păstrarea, conservarea și promovarea identității pe care o are neamul românesc.

Criticul literar Anca Sîrghie, despre cercetarea Simonei Laiu ne spune: Mereu avid de noi investigaţii, domeniul etnografiei româneşti are în Simona Laiu un cercetător cu totul special, atât prin calităţile ei native, care au nutrit o mentalitate creatoare, cât şi prin zona de studiu pe care şi-a ales-o. Costumul naţional românesc, abordat de la perioada creării, din anii 1848-1867, când depăşea rolul de identificare a sexului şi vârstei, a statutului social, etnic, religios şi marital, prin funcţia sa de propagandă unionistă, va evolua şi va cunoaşte apogeul în perioada Regatului României (1881-1914), când va fi realizat tot mai ingenios artistic în ateliere şi societăţi, în şcoli şi chiar în armată. El se va contura în perioada 1914-1927 – în care el devine, după cum admirabil îl defineşte autoarea, „pan-românesc”, cercetarea autoarei înmănunchind studierea portretelor oficiale, fie de pe pereţii unor biserici de mânăstiri, fie din picturi de muzee, acestea fiind confruntate cu documente de epocă.

Simona Laiu are modul ei particular de a pune în ecuaţie istoria cu costumul naţional, iar rezultatul cercetării este unul strălucit, o carte despre esenţele identităţii neamului românesc, formulate într-un stil sensibil şi plăcut la lectură.

În ton cu toate acestea, în cele ce urmează… învităm la dialog pe istoric Florin Cîntic, director al Arhivelor Naționale din Iași.

Invitatul nostru, întărește cele precizate de către istoric Simona Laiu, autor al volumului Rolul costumului național în făurirea României moderne, apărut, nu demult, la Editura Junimea din Iași.

Istoric Florin Cîntic accentuează rolul, de altfel, foarte important, pe care l-au avut Reginele României, în ceea ce privește promovarea țării – în lume – prin costumul național.

Propun să nu întinedem vorba, ci să-l urmărim, cu atenție pe istoric Florin Cîntic, pentru că își exprimă o opinie avizată în ceea ce privește cercetarea de față, cu accent pe rolul jucat de împletirea tradiției cu istoria, atât de important în vremurile la care facem referire.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele prezentate, vă invit să ne fiți alături pe toate frecvențele Radio Iași, joi, 14 SEPTEMBRIE 2023, începând cu ora 21 și 3 minute, urmărind cu sufletul deschis spre valorile neamului românesc emisiunea Tradiții.

