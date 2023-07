Târgul Meșterilor Populari, Ruginoasa, ediția a IX-a, 14 – 16 IULIE – joi, 20 IULIE 2023, ora 21:03 – în emisiunea TRADIȚII cu Dumitru Șerban

Astăzi, la sfârșitul marii sărbătorii închinată lui Sântilie, emisiunea Tradiții este consacrată celei de-a IX-a ediții a Târgului Meșterilor Populari de la Ruginoasa, județul Iași, eveniment desfășurat între 14 și 16 iulie.

Concret, în deschiderea emisiunii difuzăm discursul etnografului Marcel Lutic, președinte al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, unul dintre organizatorii manifestării de la Ruginoasa. Discursul a fost rostit sâmbătă, 15 iulie, în fața Palatului „Alexandru Ioan Cuza”.

Imediat, aflăm – de la Doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, sufletul acestei manifestări – amănunte concrete despre tradițiile specifice comunei, cu accent pe zestrea adăpostită în incinta centrului amintit, dar mai aflăm amănunte și despre Târgul Meșterilor Populari – de zilele trecute – de la Ruginoasa.

Apoi stăm de vorbă cu Oana Damaschin, referent cultural la Primăria Todirești, cu Ioan Rotariu, inginer, pictor, pasionat de istorie, originar din Ruginoasa, cu meșterul popular băcăuan Rodion Stoian, care făurește icoane în lemn, opinci, bundițe și bâte ciobănești.

Toți cei pe care i-am amintit sunt ancorați prin tot ceea rostuiesc în viața lor în păstrarea și promovarea zestrei culturale din zona Moldovei, de aceea vă invit, până la ora 22, să ne fiți alături pe undele Radio Iași, urmărind emisiunea Tradiții.

Dragi prieteni, în zilele de 14, 15 respectiv 16 iulie, la Ruginoasa, Iași, s-a desfășurat cea de a IX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, manifestare care constituie tema ediției de astăzi a emisiunii Tradiții.

Evenimentul a fost organizat de către Primăria comunei Ruginoasa, Centrul Cultural Ruginoasa, în parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova, Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa și Centrul Cultural „Flori de mai” din comuna Todirești, județul Iași.

Stimați prieteni, din deschiderea evenimentului, pentru început, difuzăm discursul etnografului Marcel Lutic, președinte al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, cel care ne vorbește despre valoarea vetrei etnofolclorice Ruginoasa, având cuvinte de apreciere pentru doamna Cristina Axinia, cea care, an de an, e implicată total în buna organizare a acestui frumos eveniment dedicat meșteșugurilor neamului nostru. Etnograf Marcel Lutic, pentru meșterii populari prezenți, are un mesaj.

În următoarele minute, o invităm la dialog pe doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, cea care, mai întâi, trece în revistă celelalte ediții ale acestui frumos eveniment din Ruginoasa, amintind de faptul că, an de an, pentru copiii prezenți la târg, au fost organizate ateliere de lucru, stârnindu-le, astfel, interesul pentru meșteșugurile neamului nostru.

Constatăm faptul că între comunele Ruginoasa și Todirești există în ultimele decenii o rodnică și frumoasă colaborare în ceea ce privește păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor zonei în care ne aflăm.

Doamna Cristina Axinia, în următoarele minute, ne povestește și despre spectacolul folcloric din deschiderea Târgului, spectacol susținut de către tinerii din Ruginoasa și Todirești, vlăstare ale locului ancorate în cântec, joc și voie bună, având din partea noastră felicitările cuvenite.

După cum bine știți, stăm de vorbă cu doamna Cristina Axinia, director al Centrului Cultural Ruginoasa, județul Iași, sufletul Târgului Meșterilor Populari din Ruginoasa, eveniment aflat la ediția a IX-a.

În cele ce urmează, aflăm amănunte concrete despre zestrea pe care o adăpostește Centrul Cultural Ruginoasa, cu accent pe activitățile culturale organizate, încă de la inaugurarea centrului, evenimente dedicate păstrării, conservării și promovării mărcilor identitare specifice comunei și nu numai.

Invitata noastră ne mai spune că localnicii din Ruginoasa au prins drag de acest frumos punct muzeal din incinta Centrului Cultural Ruginoasa, amintind faptul că, nu demult, în zestrea muzeului au fost donate costumele populare ale familiei Ștefan și Aglaia Dupalău, soțul Ștefan fiind un vestit rapsod popular al acestei zone.

De asemenea, mai aflăm, în cele ce urmează, de la Cristina Axinia… amănunte despre spațiul din incinta Centrului Cultural Ruginoasa, care adăpostește icoane și cărți religioase vechi, veșminte ale preoților de altădată din Ruginoasa, lăzi de zestre cu o însemnătate deosebită, toate acestea făcând o legătură aparte cu înaintașii.

Și pentru că am amintit de Todirești, în cele ce urmează o invităm la dialog pe doamna Oana Damaschin, referent cultural al comunei, cea care ne precizează cu ce a venit, din zestrea Todireștilor, la acest frumos eveniment de la Ruginoasa.

Doamna Oana Damaschin ne povestește ce se întâmplă pe teritoriul culturii populare în comuna sa de origine, amintindu-ne principalele activități culturale pe care le organizează de-a lungul unui an calendaristic, iar, aproape de final, având, pentru fiecare dintre noi, o invitație la un frumos eveniment pe care reprezentații adminsitrației Comunei Todirești îl vor organiza în luna septembrie.

În următoarele minute, invităm la dialog un gospodar al comunei Ruginoasa, domnul inginer Ioan Rotariu, cel care în pânzele sale surprinde familia Principelui Alexandru Ioan Cuza, având un respect deosebit pentru înaintași; Ioan Rotariu ne spune că tânăra generație este ancorată în tot ceea ce înseamnă trecutul istoric al oamenilor de pe aceste meleaguri, fiind conștientă de misiunea, deloc ușoară, de a duce mai departe zestrea istorică a comunei Ruginoasa.

Interlocutorul nostru are numai cuvinte de laudă pentru doamna Cristina Axinia, subliniind faptul că rar întâlnești un astfel de om, care să adune, cu sârguință și răbdare, obiecte valoroase din tezaurul culturii noastre tradiționale.

Manifestarea a reunit – la Ruginoasa – circa 50 de meşteri populari din diferite zone etnografice ale României si Republicii Moldova, meșteri care susțin, prin intermediul lucrărilor lor, păstrarea şi promovarea meşteşugurilor, precum și transmiterea acestora către noile generații, în spiritul respectului pentru tradiţie şi bun gust, ca drept dovadă că o parte dintre meșterii prezenți au arătat din tainele meșteșugului pe care-l practică și tinerilor din Ruginoasa și Todirești.

Unul dintre meșterii care au fost la Ruginoasa și care a arătat tinerilor prezenți la târg din secretele meșteșugului pe care-l practică este Rodion Stoian, originar din Ținutul Bacăului, meșter popular care încrustează în lemn icoane; de asemenea, cu mâini dibace mai făurește opinci, bundițe, bate ciobănești, căciuli dacice.

Raportat la cele pe care le-am prezentat, conchidem prin câteva proverbe care sunt în strânsă legătură cu temele pe care le-am creionat în ediția de astăzi a emisiunii noastre: Nici un om nu poate deveni stăpânul meşteşugului său din prima zi; Lucrul bine făcut e spre lauda meşterului; Învaţă meşteşugul şi apoi pune-l deoparte! Cu meșteșugul nu mori de foame.

