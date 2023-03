Sfânta Biserică și Școala în comuniune cu simbolurile mărțișorului și oului încondeiat – joi, 30 martie 2023, 21:03 – TRADIȚII cu Dumitru Șerban

Astăzi, întâi, relatăm de la un frumos eveniment dedicat Zilei Femeii, 8 Martie, manifestare desfășurată în parohia satului Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași, ascultând amănunte, de la oamenii locului, despre frumoasa împletire a tradițiilor strămoșești cu cele ale sfântei biserici.

Apoi, mergem înspre municipiul Iași… și intrăm în incinta Liceului Teoretic „Miron Costin” pentru a afla povestea mărțișorului prezentată de către meșterul popular Luminița Tudose, membru al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, elevilor din această unitate de învățământ, prin intermediul unui atelier de făurit aceste nestemate ale primăverii. Și pentru că se apropie sărbătoarea Paștelui, de la câțiva meșteri populari, originari din Ținutul Bucovinei, astăzi, aflăm amănunte despre meșteșugul încondeierii ouălor.

Așadar, la invitația preotului paroh – Teofil Olaru – de la parohia din satul Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași, în ziua de 8 Martie 2023, am participat la un frumos program artistic dedicat Zilei Femeii. În prezența dascălilor, părinților, în special a mamelor, dar și a elevilor de la Școala din satul Gura Bohotin, am asistat, în deschiderea manifestării, la o sfântă rugăciune susținută de către preotul paroh, iar, mai apoi, la programul artistic realizat de către cantautorul, interpretul Valentin Alexiu din târgul Iașilor. Propun să începem dialogul cu preotul paroh Teofil Olaru, cel care, pentru început, ne zugrăvește un portret al parohiei unde slujește, vorbindu-ne despre ocupațiile oamenilor de aici, dar ne descrie și comuna Gorban.

După cum bine știți, primul popas al emisiunii de astăzi îl facem în comuna Gorban, județul Iași, mai exact în satul Gura Bohotin, sat component al comunei. Dialogăm cu Teofil Olaru, preotul paroh al parohiei Gura Bohotin, cel care în următoarele minute ne vorbește despre interpretul Valentin Alexiu, cel care a încântat publicul prezent la acest frumos eveniment dedicat femeilor din comună. Teofil Olaru ne amintește și de expoziția de mărțișoare organizată de oamenii locului în incinta unei clase a Școlii din Gura Bohotin, descriindu-ne și comuniunea dintre sfânta biserică și școală, prezentându-ne și sincronia dintre tradiția sfintei biserici cu tradițiile neamului românesc.

De la aceeași manifestare, 8 Martie, Ziua Femeii, din incinta Școlii Primare a satului Gura Bohotin, comuna Gorban, în cele ce urmează… împreună cu doamna învățătoare Veronica Iftene vorbim despre evenimentul care a creat emoție în sufletele și inimile celor prezenți. Doamna învățătoare, un om drag, un om înzestrat cu alese calități, își aminteșe despre darurile pe care, cu prilejul acestei zile, le făcea, în copilărie, doamnei diriginte sau mamei.

La începutul lunii martie, în cadrul programului Săptămâna „ALTFEL” am fost invitat de către doamna profesoară de limba și literatura română Elena Anistoroaei de la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași, în amfiteatrul unității de învățământ pe care am amintit-o, să vorbesc despre activitatea mea – de bibliograf, jurnalist – elevilor. Așadar, timp de o oră și ceva, le-am povestit elevilor despre oamenii pe care i-am cunoscut în ultimii ani prin peregrinările în zona Moldovei și nu numai. Imediat după această ispravă, am aflat că în incinta școlii meșterul popular Luminița Tudose, membru al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, la clasa a VI-a C, susține un atelier de făurit mărțișoare, prezentând elevilor din poveștile care se țes în jurul acestei nestemate a primăverii. Doamna dirigintă, profesor de limba și literatura română, Luminița Agache, la clasa respectivă, ne-a descris, pe scurt, atmosfera atelierului, iar imediat meșterul popular Luminița Tudose a preluat inițiativa și a început să ne destăinuie din evenimentele, trăirile, semnificațiile care au fost, sunt și, cu siguranță, vor dăinui în jurul mărțișorului.

Astăzi, mai stăm de vorbă și cu patru meșteri populari care încondeiază ouă sau făuresc instrumentul cu care se „scriu” ouăle – chișița. Îi ascultăm în contextului evenimentului care va fi, la Iași, în zilele de 1 și 2 aprilie. Astfel, reprezentanții Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi în parteneriat cu cei ai Primăriei Municipiului Iaşi și Asociației „ART – Meșteșugurile Prutului”, organizează în perioada 1 – 2 aprilie 2023, pe Esplanada Palatului Culturii, manifestarea interactivă „Ouă încondeiate. Expoziţie. Atelier. Vânzare”, manifestare ajunsă la a XXII-a ediţie. Radio Iași – partener media al evenimentului.

În contextul acestei manifestări, în următoarele minute, pentru că vorbim despre meșteșugul încondeierii ouălor, invităm la dialog pe meșterii populari Geta Loba din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței; Maria și Ion Gorban din satul Măgura, comuna Ulma, județul Suceava. Doamnele ne povestesc despre meșteșug, despre etapele încondeierii ouălor, despre oamenii de la care au nvățat din tainele meșteșugului, despre culori; înspre final, domnul Ion Gorban, meșter popular, ne amintește motivele pe care le găsim pe ouăle încondeiate, dar ne vorbește și despre chișiță, domnia sa fiind meșterul care făurește chișița, instrumentul de încondeiat oul.

Raportat la subiectle pe care le-am zugrăvit astăzi, închei, iarăși, prin câteva cuvinte ale scriitorului Ioan Alexandru din eseul Echilibru, pagina 67, cartea – Iubirea de patrie, Editura EMINESCU, 1985: „Căci acei ce au făcut ceva vrednic și pilduitor în istorie, geniile omenirii, au fost fii ai luminii, jertfitori de sine, oameni ai echilibrului moral, ancorați în ființa neamului lor, curățindu-și inima și casa lor de toată urâciunea și pustiirea înainte de a porni să-i îndemne pe alți să o facă. Căci ninge cu neprihănire și plouă cu rodnicie. Căci soarele e zilnic nou și neistovit și încălzind, și pîinea e sfântă”.

