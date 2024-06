„Itinerar în sufletul satului” – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 20 IUNIE a.c., ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții vorbim despre o experiență pe care au trăit-o profesori, părinți, copii în una din zilele trecute în localitatea Gropnița, județul Iași, în incinta unei frumoase gospodării. Este vorba despre „La căsuța cu dor” a doamnei profesor de limba și literatura română Lăcrămioara Olaru, casă care adăpostește o interesantă și frumoasă colecție etnografică. Totul a fost trăit și simțit ca în zilele de altădată.

A doua voce a emisiunii este a doamnei profesor Lăcrămioara Olaru, cea care ne spune povestea colecției etnografice pe care o are în zestrea domniei sale, poveste expusă celor prezenți în gospodărie. Acțiunea face parte din proiectul Ziua Diversității și a Dialogului Cultural „Itinerar în sufletul satului” iar, în acest context, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, ascultăm câteva opinii despre acest periplu în lumea satului, constătând că astfel de evenimente ar trebui organizate cât mai des.

Concret, stăm de vorbă, astăzi, și cu doamna profesor de limba și literatura română Alina Fîntînaru, dar și cu trei elevi de-ai domniei sale, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași, participanți la această acțiune în sufletul satului, eveniment desprins din dragostea pentru mărcile identitare ale neamului nostru.

Astăzi, relatăm de la o frumoasă acțiune culturală desfășurată, nu demult, în localitatea Gropnița, județul Iași, în incinta gopodăriei doamnei profesor de limba și literatura română Lăcrămioara Olaru, mai exact în „Căsuța cu dor”, casă care adăpostește o frumoasă, veche și interesantă colecție etnografică.

Deschidem ediția de astăzi a emisiunii noastre, urmărindu-l pe Vlad Scafariu, elev în calsa a VI-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași, cel care, știind despre periplul de față avea să pregătească următoarele cuvinte, cuvinte izvorâte din suflet de copil, dar purtând acel dor pe care toți îl avem sădit în univers de către strămoșii noștri, cuvinte pe care le ascultăm din prima secvență audio pe care o postăm.

Astăzi, după cum bine știți, facem popas în comuna Gropnița, Iași, acasă la doamna profesor de limba și literatura română Lăcrămioara Olaru. Până a-i oferi cuvântul doamnei profesor, pentru a ne povesti despre colecția etnografică pe care o are în zestrea gospodăriei, pe scurt, creionăm o imagine a comunei Gropnița.

Așadar, comuna este formată din satele: Bulbucani, Forăști, Gropnița – centrul amdinistrativ, Mălăești, Săveni și Sângeri. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Copou a județului Iași și era formată din satele Gropnița, Sângeri, Bulbucani, Forăști, Mălăești și Misești, având în total 2026 de locuitori.

În comună funcționau trei mori de apă, două de aburi, trei sfinte biserici și o școală.

Anuarul Socec din anul 1925 o consemnează în plasa Bahlui a aceluiași județ, având 2441 de locuitori în satele Forăști, Gropnița-Bulbucani, Mălăești și Sângeri. În anul 1950, comuna a fost transferată raionului Hârlău din ținutul Iașilor. În anul 1968, comuna a revenit, în alcătuirea actuală, la județul Iași, reînființat.

Cel mai important obiectiv din comuna Gropnița inclus în lista monumentelor istorice din județul Iași, clasificat ca monument de arhitectură, este sfânta biserică „Adormirea Maicii Domnului”, lăcaș construit în anul 1830 și pe care-l putem vizita în satul Gropnița.

În cele ce urmează, din timpul prezentării colecției etnografice, prezentare întreprinsă de către doamna profesor Lăcrămioara Olaru, postăm două secvențe audio prin intermediul cărora aflăm amănunte concrete despre tradițiile specifice zonei în care facem popas.

Concret, aflăm detalii despre începuturile acestei frumoase povești, poveste în care sunt inserate secvențe despre tradițiile, datinile, obiceiurile oamenilor de pe aceste meleaguri; oamenii din aceste ținuturi au țesut, cusut, brodat în toate obiectele (costume populare, ștergare, scoarțe, țesături, broderii) pe care le-au lăsat urmașilor: trăiri, emoții, viața în sine, cu urcușuri și coborâșuri. După ce aflăm amănunte despre toate acestea, doamna profesor Lăcrămioara Olaru ne vorbește despre grupul folcloric, de ieri și de astăzi, din aceste ținuturi; membrii acestora, în ultimii ani, au participat la evenimente de înaltă ținută folclorică, manifestări la care au obținut premii importante.

Astăzi, după cum bine știți, facem popas „La căsuța cu dor” din localitatea Gropnița, ținutul Iașilor. Povestim vorbim despre o frumoasă experiență pe care au trăit-o profesori, părinți, copii în una din zilele trecute în localitatea Gropnița, județul Iași, în incinta gospodăriei doamnei profesor Lăcrămioara Olaru, dascăl de limba și literatura română.

În cele ce urmează, dialogăm cu doamna profesor de limba și literatura română Alina Fîntînaru de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din târgul Iașilor. Am intervievat-o după câteva zile de la desfășurarea manifestării din Gropnița. Aflăm o opinie sinceră despre această frumoasă excursie; culegem atât de la doamna profesor, cât și de la câțiva elevi de-ai domniei sale impresiile despre eveniment; manifestarea a fost „presărată” cu muzică tradițională, cu bucate alese, dar mai ales cu povești de neuitat.

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii noastre vorbim despre o experiență pe care au trăit-o profesori, părinți, copii în una din zilele trecute în localitatea Gropnița, județul Iași, mai exact în incinta unei frumoase gospodării. Este vorba despre „La căsuța cu dor” a doamnei profesor de limba și literatura română Lăcrămioara Olaru, casă care adăpostește o interesantă, veche și frumoasă colecție etnografică.

Revenim la dialogul cu doamna profesor Alina Fîntânaru, dascăl de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din târgul Iașilor.

Manifestarea a făcut parte din proiectul Ziua Diversității și a Dialogului Cultural „Itinerar în sufletul satului”.

Aflăm, în cele ce urmează de la doamna profesor alte amănunte concrete despre această experiență unică atât pentru dascălii prezenți, pentru părinți, cât și pentru elevi.

Experiența a fost de neuitat și constituie exemplu pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru dascălii, părinții din mediul urban care vor să arate vlăstarelor lor din viața oamenilor pe care-i întâlnim în satele noastre.

În contextul aceluiași eveniment de zilele trecute, din incinta „Căsuței cu dor” din localitatea Gropnița, județul Iași, până la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre stăm de vorbă cu trei elevi din clasa a VI-a B de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași. Fiecare dintre cei trei elevi își exprimă o părere sinceră despre trăirile pe care le-au simțit cu prilejul acestei frumoase manifestări.

Întâi, Ioana Tănase, clasa a VI-a B, ne povestește despre această experiență unică și, cu siguranță, își dorește să o repete. Într-o lume dominată de tehnică, de calculatoare, telefoane, tablete ne dăm seama că, alături de noi, avem cântecul, dorul, gospodăria, verdele, bucatele alese, florile din grădina doamnei profesor Lăcrămioara Olaru, dar mai ales aerul curat.

După cum bine știți, în a doua parte a ediției de astăzi a emisiunii noastre culegem impresiile unei plăcute experiențe pe care au trăit-o elevii de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din târgul Iașilor. Pentru câteva ore s-au desprins împreună cu dascăli și părinți de forfota orașului și au poposit „La căsuța cu dor” a doamnei profesor Lăcrămioara Olaru, dascăl de limba și literatura română, din Gropnița, Iași.

Bianca Ioana Păduraru, elevă în clasa a VI-a B, de la școala pe care am amintit-o, ne vorbește cu răbdare și pasiune despre clipele trăite în Gropnița, Iași, despre periplul prin localitate, dar ne spune cât de mult au impresionat-o frații Teodorescu din Cotnari, Iași, prezenți la această frumoasă adunare cu viorile și cu un repertoriu aparte, repertoriu pe care-l și ascultăm imediat după ce încheiem interviul.

Stimați prieteni, am rămas plăcut impresionați de acești copii minunați cu părinți harnici, iubitori de frumos, care-și doresc pentru a-i lor copii un trai înălțător. Așadar, au interpretat la vioară: Nectaria Teodorescu, clasa a V-a de la Școala Profesională „Ștefan cel Mare” din Cotnari și Gabriela Teodorescu, clasa a VII-a, acceași unitate de învățământ din Cotnari, județul Iași. În acest context trebuie să-l amintim și pe Ilie Teodorescu din clasa I, cel care ne-a impresionat, tot la vioară, cu câteva momente muzicale specifice acestor ținuturi binecuvântate de Dumnezeu.

După ce a căzut cortina pe scena evenimentului din Gropnița, am avut prilejul să stăm de vorbă și cu elevul Codrin Gribincea, clasa a VI-a B, Școala Gimnazială „Ion Creangă” din târgul Iașilor. Codrin are țeluri înalte, ca orice tânăr; interesant este că are idei frumoase și a rămas plăcut impresionat de experiența din „Căsuța cu dor”.

Raportat la cele pe care le-am prezentat, încheiem prin câteva cuvinte de învățătură din zestrea scriitoricească a marelui istoric Nicolae Iorga: „Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”; „Înțelepciunea vieții e simplă: fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte”; „Veselia omului e ca mirosul florilor; ea nu se înalță din sufletele veștede”.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, vă invit să fiți alături de Radio Iași (pe toate frecvențele 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), joi, 20 IUNIE 2024, imediat după ora 21, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN