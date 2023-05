Interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu, invitată la dialog – joi, 1 IUNIE 2023, Ora 21:03 – în emisiunea TRADIȚII cu Dumitru Șerban

În ediția de astăzi a emisiunii noastre, invitată la dialog avem pe interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu.

Cristina Drăgan Diaconescu, originară din Prisăcani, județul Iași, astăzi locuitor în județul Ilfov, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, ne prezintă compact-discul – Nevasta-i inimă-n casă, album lansat în luna februarie a acestui an. Invitata noastră, astăzi, ne povestește despre subiectele surprinse în melodiile populare de pe albumul amintit, dar ne împărtășește și dragostea pentru vatra strămoșească, pentru folclorul străbunilor noștri.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, cu subiectele amintite, și sigur am făcut-o, teme pe care le abordăm cu interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu

Dragi prieteni, astăzi, stăm de vorbă cu interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu din vatra etnofolclorică Prisăcani, județul Iași. Am întâlnit-o, în capitală, în luna decembrie 2022, la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, mai exact, la standul Editurii Junimea, atunci când am participat la prezentarea câtorva cărți scrise de către actorul Constantin Chiriac, directorul Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, originar și domnia sa din Prisăcani, județul Iași. Ei, înțelegem din toate acestea că, oriunde am ajunge, noi, moldovenii, suntem aproape unul de altul. Din vorbă în vorbă, aflăm că doamna Cristina Drăgan Diaconescu interpretează muzică populară și o face bine, schimbăm o carte de vizită și urmează să ne reîntâlnim. Zis și făcut… după ceva timp, invitata noastră, în trecere prin târgul Iașilor, am provocat-o la dialog.

Întâi de toate, ne povestește despre originile sale, despre momentul întâlnirii pe ogorul cărților, cu accent pe dragostea pentru cântecul popular, dar aflăm amănunte și cum se împletește profesiunea cu melosul popular.

Dragi prieteni, invitata ediției de astăzi a emisiunii noastre este de profesie medic farmacist și după cum am putut constata împletește ceea ce face – într-un mod aparte – cu muzica populară, mai mult – din căutările pe internet despre domnia sa, am aflat că și colegii de breaslă i-au fost și-i sunt alături în ceea ce privește câtecul popular și promovarea acestuia. În acest context, din momentul apariției albumului Nevasta-i inimă-n casă, dați-mi voie să amintesc vorbele domnului profesor universitar doctor farmacist Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului Farcmaciștilor din România: „Sunt un doritor de frumosul tradițional românesc reprezentat de cântec, joc și port tradițional, nefiind specialist în domeniu. Buchetul de melodii selectate ne trec prin principalele evenimente ale satului tradițional, acolo unde cântecul de iertăciune încă face parte din momentele importante ale nunții. Cântecele de joc reprezintă coloana albumului, arată dragostea pentru joc a nevestei și a mamei care-și ascunde uneori o lăcrămiță în colțul tulpanului. Iubirile împlinite sau nu se revarsă pe brazda proaspăt cosită și se închid cu trecerea miresmelor de tei. Ascultând-o pe Cristina, am sentimentul că am trecut încă o dată prin copilărie, că m-am reîntalnit cu Maria Schipor și cu Maria Pietreanu. Fără a le imita pe cele două Mării ale Moldovei, Cristina Drăgan Diaconescu a ales cu grijă fiecare piesă a primului său album”.

În urma celor amintite, revenim la dialogul cu invitata noastră și aflăm mai multe amănunte despre acest frumos prim album Nevasta-i inimă-n casă și nu întâmplător… „e inimă-n casă”, pentru că invitata noastră este nevastă, mamă, gospodină, un bun profesionist, cu o voce așezată, caldă; Cristina Drăgan Diaconescu este modestă, se gândește la înaintași, la copii, iar… pe toți aceștia atât de frumos îi surprinde în melodiile sale; Cristina Drăgan Diaconecu știe folclor și tare mi-aș dori ca tinerii – și nu numai, chiar și cei cu părul alb – pe care-i vedem pe scenele patriei să se apropie, din când în când, de cercetările etnologice apărute în ultimii ani, subiect pe care-l întărim în ediția de astăzi a emiisunii noastre.

Revenim la dialogul cu Crisina Drăgan Diaconescu și… în cele ce urmează, aflăm amănunte concrete despre alte teme, din lumea satului, pe care le-a surprins în melodiile de pe compact-discul care, practic, constituie subiectul emisiunii noastre.

Vă reamintim că, astăzi, invitată la microfonul Radio Iași avem pe interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu, originară din vatra etnofolclorică Prisăcani, județul Iași. Vorbim, după cum bine știți, încă din incipitul emisiunii, despre Albumul Nevasta-i inimă-n casă, compact-disc lansat în februarie 2023. Albumul este înregistrat cu Orchestra Rapsozii Moldovei, Chișinău, dirijor Vitalie Dorin și Orchestra Folclor din Chișinău, aflată sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. În cele ce urmează, aflăm amănunte concrete despre colaborarea cu cei doi maeștri dirijori din Chișinău, specialiști în muzică populară, ambii activând în instituții de prestigiu din capitala Republicii Moldova – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, respectiv Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”. Invitata noastră, după ce ne oferă detalii despre cele precizate, ne mai amintește și alte subiecte pe care le surprinde în cântecele pe care le interpretează, precum dorul mamei pentru copiii plecați de acasă, prin țară sau peste fruntarii.

Revenim la dialogul cu interpreta de muzică populară Cristina Drăgan Diaconescu, originară din vatra etnofolclorică Prisăcani, Iași. Din următoarea secvență audio pe care o difuzăm, aflăm amănunte concrete despre alte melodii populare surprinse pe albumul – Nevasta-i inima-n casă; invitata noastră ne amintește de culegerile de folclor ale dascălului, folcloristului, muzicologului Alexandru Voevidca (1862-1931) din care, o spune răspicat, se inspiră și, la un click distanță, pot fi găsite pe internet, pentru că, nu demult, reprezentanții actului cultural din Suceava – Centrul Cultural Bucovina – le-au scos de prin arhivele Bibliotecii Naționale și le-au dat publicului, inclusiv pentru cei care pășesc pe scenele marilor evenimente dedicate ogorului folcloristicii.

În cele ce urmează, de la invitata noastră, aflăm ce reprezintă strămoșii, pentru fiecare dintre noi. Aflăm, foarte interesant, că e atentă la ultimele apariții editoriale de pe exuberantul tărâm al etnologiei, mai mult… Cristina Drăgan Diaconescu este apropiată de etnomuzicologii pe care-i avem și comunică cu aceștia.

Aflăm, în cele ce urmează, de la invitata emisiunii de astăzi, Cristina Drăgan Diaconescu…. detalii concrete despre un interesant concurs. Este vorba despre: Vedeta populară, Televiziunea Română, sezonul opt, primăvara anului 2022, ajungând până în finală, concurs la care s-a prezentat cu un program de excepție, uimind juriul, pentru ca, mai apoi, să întărim cele pe care ni le precizează cu o frumoasă melodie din repertoriul pe care-l interpretează, cu pasiune, pricepere și multă rabdare.

Aproape de finalul dialogului, de la invitata ediției de astăzi a emisiunii noastre – Cristina Drăgan Diaconescu – aflăm că, astăzi, prin satele noastre, încă mai avem bătrâni cu părul nins care au de transmis nestemate folclorice, oferindu-ne exemplul unui dascăl care face treaba aceasta, originar de prin ținuturile Bucovinei, iar, mai apoi… pentru fiecare dintre dumeavoastră are un mesaj.

Raportat la cele pe care astăzi le-am discutat, închei prin câteva cuvinte care aparțin doamnei profesoare de muzică, Luchian Antoaneta… de la Colegiul Costache Negruzzi din Iași, cea care a descoperit-o, în clasa a X-a, pe invitata ediției de astăzi a emisiunii noastre: „Cristina Drăgan Diaconescu este o interpretată îndrăgostită de folclorul autentic românesc. Apropierea Cristinei de ethosul muzicilor de tradiție orală din zona Moldovei se transpune în plan sonor în creații originale ce acoperă o plajă largă de stări și trăiri interioare materializate într-o varietate de genuri specifice folclorului românesc: cântece de joc, cântece de jale, cântece doinite, cântece ritualice, cântece de leagăn”. Melodiile de pe albumul prezentat astăzi, ne mai spune doamna profesor „transpun ascultătorul în viața satului de altădată, spațiu unic, primordial, a cărui dinamică era stabilită de ciclul nașterii, a vieții și a morții; a vieții de familie împletită simbiotic cu succesiunea anotimpurilor, aducând în tumultul agitației vieții omului contemporan o fărâmă de liniște, de frumos, de bine”, fapt pe care l-am întreprins, spun eu, astăzi, pentru dumneavoastră.

În speranța că v-am stârnit interesul, cu subiectele amintite, și sigur am făcut-o

