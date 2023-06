Târg de cariere ”Faced to face” la Iași. Iulia Țehanciuc la „Pulsul Zilei”, cu Mihai Florin Pohoaţă – 5.06.2023.

PRIME Iași organizează prima ediție a proiectului Faced to face marți, 6 iunie 2023, în intervalul orar 12:00-16:00, la Hotel Unirea.

Faced to face este un nou proiect marca PRIME Iași, ce își propune să aducă studenții și angajatorii reprezentanți ai firmelor de specialitate față în față într-o locație prietenoasă, care să încurajeze interacțiunea dintre aceștia, dar și integrarea tinerilor pe piața muncii.

Prima ediție a proiectului îi are drept invitați pe reprezentanții firmelor: Conduent, Wantsome și IT’s Wise, dar și un specialist în Resurse Umane ce va sta la dispoziția publicului cu sfaturi pentru redactarea CV-ului.

Evenimentul va avea loc pe data de 6 iunie 2023, în intervalul orar 12:00-16:00, la Hotel Unirea.

Conceptul ediției este „Grown up but not yet”, ce descrie o stare de tranziție, o perioadă din viață în care nu ne simțim nici copii, dar nici adulți.

Aceasta poate fi o perioadă provocatoare și confuză, deoarece încercăm să explorăm lumea și să ne stabilim propria identitate.

Într-o lume în continuă schimbare, în care competiția pentru locurile de muncă devine din ce în ce mai intensă, este esențial ca studenții să aibă oportunitatea de a interacționa direct cu angajatorii și de a-și prezenta abilitățile și calitățile într-un mod autentic și personal.

Faced to face pentru provocările ce pot apărea în cadrul interacțiunii cu piața muncii.

Detalii primim de la Iulia Țehanciuc, coordonator al proiectului Faced to face astăzi, luni, 5 iunie 2023, în intervalul orar 11:40 – 11:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: PRIME Iași