Serial radiofonic: ”Spectacolul unui singur actor” (IV) – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (12.07.2023)

În această seară se încheie un serial pe care Radio România Iași vi l-a oferit timp de patru săptămâni. Un serial în care am pus reflectorul strict pe creatorul de teatru, în spiritul unicului festival din sud-estul Europei dedicat spectacolului unui singur actor și textului pentru one man / one woman show. Actorie și dramaturgie – dimensiuni ale vieții teatrale din perspectiva monodramei.

Postul nostru de radio este permanent partener media al Teatrului Municipal Bacovia. De-a lungul timpului, am consemnat ipostaze de neuitat ale scenei băcăuane, am redat atmosfera festivalurilor care au făcut cunoscut acest teatru în țară și în lume. Publicul fidel emisiunii SPECTACOLUL ARTEI nu credem că poate uita momentele, secvențele și interviurile înregistrate de Alex Aciobăniței – realizatorul acestei producții Radio România Iași – la Theaterstock Internațional Arts Festival Bacău 2015 așa cum nu credem că poate uita nenumăratele reportaje de premieră și serialele anuale despre festivalul ”Bacău Fest Monodrame” pe care teatrul îl organizează.

Cea de a XXIX-a ediție ”Bacău Fest Monodrame” a avut loc în perioada 5 – 10 mai 2023. Amintirile sonore au ecou în continuarea, dezvoltarea, chiar transformarea spectacolelor prezentate, a textelor jucate în spectacole-lectură, a evenimentelor festivalului care intră deja în istoria recentă a teatrului românesc.

Serialul Radio România Iași intitulat ”Spectacolul unui singur actor” analizează diverse fațete ale acestui complex festival, aduce în fața microfonului laolaltă organizatori și invitați, artiști laureați și artiști care și-au făcut cunoscute momentele de carieră – scenică ori scriitoricească.

Miercuri, 12 iulie 2023, la ora 21.03, ascultați ultimul episod al serialului pe care postul nostru de radio îl dedică unui moment de grație pentru teatru: ”Bacău Fest Monodrame” 2023. Invitații lui Alex Aciobăniței din această seară sunt creatori de teatru, teatrologi și universitari.

Iată un scurt fragment din interviul pe care George Ivașcu (actor, regizor, universitar, fost manager cultural și fost ministru al culturii) i l-a acordat lui Alex Aciobăniței. George Ivașcu a fost membru al juriului de monodrame – actorie.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)