Sărbătorile Iașului aproape de punctul culminant. Mihai Chirica la ”Pulsul zilei” cu Mihai Florin Pohoață – 10.10.2023.

Sărbătorile Iașului, punctul culminant al întregului an în privința manifestărilor organizate în capitala spirituală a României și mai ales ca aflux de public, sunt în prim plan pe parcursul întregii săptămâni.

Sub ce semn putem plasa în acest an Sărbătorile Iașului și ce noutăți pot fi semnalate acum, când ne găsim cu doar 3 zile înainte de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ne spune Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, invitat astăzi, marți, 10 octombrie 2023, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Chirica