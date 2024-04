Rușii staroveri din Climăuți, ieri și azi – subiect al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni din 1 mai a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii noastre vorbim despre trecutul și prezentul credincișilor ruși de veche credință din satul Climăuți, comuna Mușenița, județul Suceava.

În prima parte a emisiunii dialogăm cu Alexandru Lunguleac, masterand al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Astăzi, Alexandru Lunguleac ne povestește despre masteratul pe care-l urmează la facultatea pe care am amintit-o, vorbindu-ne despre disciplinele pe care le studiază, amintindu-ne și de dascălii care predau în cadrul masteratului.

Interesant este că primul invitat al emisiunii de astăzi ne surprinde cu o cercetare pe care a întreprins-o privitoare la trecutul rușilor staroveri din satul Climăuți. Studiul se intitulează Tradiții și întîmplări din Climăuții începutului de veac XX. Textul a văzut lumina tiparului în urmă cu ceva timp în paginile revistei „Kitejgrad”, revistă lunară de cultură și istorie. Periodicul apare sub coordonarea Centrului de Studii și Cercetări privind Rușii Lipoveni din România; redactor-șef al acestuia este doamna profesor Palaghia Radion, istoric.

În a doua parte a emisiunii, dialogăm cu doamna Elena Panfilov, profesor de Limba și literatura română și de Limba și literatura rusă în satul Climăuți. Așadar, astăzi povestim despre trecutul și prezentul acestei frumoase comunități de ruși staroveri din Ținutul Sucevei.

Aflăm amănunte, în cele ce urmează, despre o poveste de dragoste dintre un etnic rus lipovean și o evreică. Alexandru ne vorbește și despre căsnicia celor doi. Studiul lui Alexandru Lunguleac a fost prezentat, nu demult, la Simpozionul Național de Tineret intitulat „Istorie-Cultură-Spiritualitate”, manifestare culturală organizată de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din Piatra Neamț.

Așadar, în următoarele minute invităm la dialog pe doamna Elena Panfilov, profesor de Limba și literatura română și de Limba și literatura rusă. Limba și literatura rusă este predată de către doamna profesor celor 17 elevi ruși staroveri din comunitate.

Aflăm amănunte despre dragostea copiilor din Comuna Mușenița atât pentru Limba și literatura română, cât și pentru cultura rusă. Bine cunoscută este apartenența rușilor staroveri atât la o mare cultură, în cazul de față la cultura rusă, cât și la religia staroveră. Gândindu-ne, în acest context, la etimologia cuvântului starover, ne dăm seama de identitatea acestui „select grup etnic” din România, cum frumos ne preciza, nu demult, domnul profesor Leonte Ivanov, specialist în Filologie. Domnul profesor face trimitere la rușii staroveri, oameni de veche credință, vechi-credincioși, în rusă старове́ры, comunitate separată în anul 1666 de Biserica Ortodoxă Rusă ca protest împotriva reformelor introduse de către patriarhul Nikon al Moscovei între anii 1652 și 1666, subiect prezentat de-a lungul anilor în emisiunea noastră.

În urmă cu ceva timp, la o altă trecere de-a noastră prin Comunitatea Rușilor Lipoveni din Climăuți, vă povesteam că, aici, se vor pune bazele unui cabinet de limba rusă. Iată-ne că ajunși zilele trecute în Climăuți, comuna Mușenița, împreună cu doamna profesor Elena Panfilov, am abordat și acest subiect, temă despre care aflăm amănunte din următoarea înregistrare pe care o postăm.

Dragi prieteni, după cum bine știți, astăzi, vorbim despre rușii staroveri din satul Climăuți, comuna Mușenița, județul Suceava, comună situată în partea de Nord-Est a judeţului Suceava, la aproximativ 12 km de oraşul Siret, învecinându-se la Nord şi Nord-Vest cu Ucraina, la Est cu teritoriul oraşului Siret, la Sud fiind comuna Dorneşti, Vest şi Sud-Vest cu Frătăuţii Noi. Comuna are în componenţa sa șase sate: Baineţ (centrul administrativ), Climăuţi, Muşeniţa, Vicşani, Văşcăuţi şi Bănceşti.

Continuăm dialogul cu doamna profesor Elena Panfilov, profesor de Limba și literatura română și Limba și literatura rusă. În cele ce urmează, de la doamna profesor aflăm amănunte concrete despre Grupul folcloric al comunității, cu accent pe subiectele pe care le găsim reflectate în repertoriul grupului, pentru ca, ulterior, să tragem concluziile.

