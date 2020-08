Renașterea meșteșugurilor populare autentice – proiect prin Programul Operațional România – Republica Moldova, 2014 – 2020. Silvia Cozmâncă la ”Bună dimineața”, cu Mihai Florin Pohoață – 20.08.2020.

Agenția de Dezvoltare Sud, din Republica Moldova și asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”- Iași, România a organizat conferința de lansare a proiectului “Renaissance of the authentic crafts folk – common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development”(„Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”) -2SOFT/2.1/113, realizat în cadrul Programului Operațional România – Republica Moldova, 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea potențialului turistic din regiunea de sud a zonei transfrontaliere cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale, ca modalitate de creștere a veniturilor din activitățile turistice și de păstrare a codului genetic al identității naționale a comunităților de pe ambele maluri ale Prutului, care au moștenit tezaurul cultural comun datorat evoluției istorice.

Principalele activități propuse în proiect se referă la: cooperarea transfrontalieră sporită între 3 entități organizaționale din Republica Moldova și România, pentru promovarea valorii culturale comune ca atracție turistică și pentru transferul între generații a patrimoniului cultural tradițional – minim 4 activități; promovarea spiritului asociativ a min.10 meșteri populari din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și 10 meșteri populari din județele Vaslui și Galați, România, precum și cultura parteneriatului pe lanțul valoric (hoteluri, pensiuni, agenții de turism, etc) pentru valorificarea economică a meșteșugurilor tradiționale și creșterea atractivității turismului în zona transfrontalieră.

Acestea sunt însoțite de acțiuni – suport de realizare, precum: cartografierea meșterilor populari din zona transfrontalieră pentru descoperirea celor 20 meșteri populari anonimi ce vor forma grupul țintă principal, organizarea a 2 sesiuni de instruire antreprenorială a acestora in managementul și marketing-ul afacerilor, realizarea unei tabere de vară pentru inițierea unui numar de 24 tineri din regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova în 4 meșteșuguri tradiționale, înființarea Asociației Meșterilor populari din Regiunea de dezvoltare Sud a Moldovei și încheerea Acordurilor de parteneriat cu operatorii de turism, crearea unei platforme online de marketing și promovare a produselor rnesteșugarești traditionale, organizarea a 4 expoziții de artizanat în Republica Moldova, etc.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 25.06.2020.

Prof. Silvia Cozmâncă, președintele asociației „ART – Meșteșugurile Prutului”- Iași, România intervievată de Raluca Daria Diaconiuc astăzi, joi, 20 august 2020, în intervalul orar 8:35-8:40, din Matinalul ”Bună dimineața” – garanția trezirii zilnice fără griji, pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă fotografie: facebook.com