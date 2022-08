Punct final „Centura Moldovei” la box. Vasile Câtea, preşedintele F.R. de Box la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 29.08.2022.

Punctul final în ediția a 42-a a reputatului Turneu Internaţional „Centura Moldovei” la box s-a pus sâmbătă 27 august, odată cu desemnarea campionilor ediţiei 2022.

În Sala Polivalenta din Iasi din Iasi și-au „încrucișat” mănușile peste 100 de pugiliști, din 6 țări, sub privirile președintelui EUBC, Ioannis Filippatos, venit special in Romania pentru această competiție.

In intrecerea feminina a senioarelor au stralucit Claudia Nechita (categ. 57 kg), loc V la ultima editie a JO si Marin Loredana ( categ 60 kg, Campioana Europeana de tineret in 2020).

La seniori, au impresionat: Maxim Molodan ( Ucraina, 71 kg, vicecampion european 2021), Andrei Musteț (loc III, CE 2021) si El Okbi Sofian (51 kg, Israel).

Meciurile vedeta, prin spectacolul generat care a ridicat sala in picioare au fost in competitia masculina de tineret si i-au avut in prim-plan pe ieseanul Ionut Chiriac, campionul categ 57 kg, si pe Olah Levente ( categ 60 kg, Ungaria). Dublu campion european, Levente a facut spectacol la Iasi atat in meciul cu Florin Ionita, cat mai ales in finala cu Camen Luis, in care ambii boxeri au fost nevoiti sa asculte numaratoarea arbitrului de cate 2 ori. Sportivii romani conduși de la colț de legendele Francisc Vastag si Dorel Simion, au facut o figura frumoasa la acest turneu si prin Buleu Alexandru (67 kg), Bratu Andrei ( 80 kg) sau Iliescu George (92 kg).

„A fost o adevarata placere pentru mine sa conduc aceasta competiție, care s-a ridicat la un nivel inalt. Felicitari Federatiei Romane de Box, Presedintelui Vasile Citea,7pentru modul in care au organizat evenimentul, felicitari boxerilor pentru modul in care au luptat si au ridicat valoarea competitiei si felicitari iesenilor pentru frumusetea acestui oras, care m-a impresionat”, a declarat supervizorul international Dragoljub Radovic.

Vasile Câtea, preşedintele Federaţei Române de Box este invitat astăzi, luni, 29 august 2022, în intervalul orar 11:20 – 11:25, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Vasile Câtea; Federația Română de Box; dteodorescu.blogspot.com