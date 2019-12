Originals – Santa Claus Is Comin’ to Town – cu Bogdan Sălăvăstru

“Santa Claus Is Comin’ to Town”, anul 2011, interpretare – Michael Buble! Piesa figurează pe discul său “Christmas”, album ce s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare. Versiunea lui a acestui cântec a generat peste 100 de milioane de accesări pe Spotify. Practic în fiecare an – „Santa Claus Is Comin’ to Town”.

O altă versiune celebră a piesei este și cea făcută de Mariah Carey în 1994 pentru albumul “Merry Christmas”. Albumul ei s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Cea mai cunoscută versiune a acestui cântec este cea a lui Bing Crosby din anul 1943. Acesta o înregistrează pentru albumul „Merry Christmas”, printre cele mai vândute albume de colinde, ce a fost reeditat de mai multe ori de la apariția din anul 1945.

Piesa originală apare în anul 1934, fiind o compoziție semnată John Frederick Coots și Haven Gillespie. În luna noiembrie se aude la radio prima oară acest colind, iar de la acel moment începe nebunia. În doar 24 de ore de la difuzare, “Santa Claus Is Comin’ to Town” se vinde în 30 de mii de exemplare și primește comenzi de peste 500 de mii. Versiunea originală a lui Sonny Schuyler din acel an, lansată la Bluebird Records cu orchestra lui George Hall a fost foarte populară în acel an și a figurat în diverse top-uri ale acelor vremuri.

Celebrele versuri „You’d better watch out, better not cry / You’d better not pout, I’m telling you why / Santa Claus is coming to town” încuraja lumea să fie mai bună și să doneze celor nevoiași, era anul 1934, apogeul Marii Crize Economice.

De-a lungul timpului, melodia a fost interpretată de peste 200 de artiști. Frank Sinatra, Neil Diamond, The Jackson 5, Chris Issak sau Bruce Sprinsteen sunt doar câțiva dintre ei.

Audio Originals – Santa Claus Is Comin’ to Town:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și sundaypost.com.