Ionuț Catană (The Code), în direct la Radio Iaşi. Bună Dimineaţa cu Cristina Spînu (16.05.2021)

Ionuț Catană (The Code) și Sorin Seniuc ( Ex Crush) au lansat un cover foarte reușit al piesei “I will survive”, în colaborare cu Cassete (Olivia Alexandru) – “My way”.

“I will survive” este o melodie de Gloriei Gaynor, aparută în octombrie 1978. A primit două discuri de platină în Statele Unite și multe cover-uri s-au realizat de-a lungul vremii după această piesă.

Ionuț Catană a absolvit Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iași, după care a plecat la București unde a început să lucreze în studio cu Vanotek și cu Sorin Seniuc. Compune piese pentru alți artiști, dar are și propriul proiect muzical, The Code.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Ionuț Catană și urmăriți videoclipul piesei “My way”!