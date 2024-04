Interviurile Radio România Iași: Octavian Istrate: Dacă nu văd persoana din fața mea ca fiind o ființă umană, ci ca pe un membru al unui anumit grup sau opresor – sau orice etichetă i-aș pune -, este mult mai ușor să fiu violent față de persoana respectivă

Noi sîntem învățați că puterea se folosește asupra cuiva. În engleză este „power over” – „putere asupra”. Asta înseamnă că cine e mai puternic are putere asupra celui care nu are la fel de multă putere. Și atunci, practic, sîntem în fiecare interacțiune, ori cu putere mai mică – și atunci sîntem „sub” -, ori cu putere mai mare – și atunci sîntem „peste”. Comunicarea nonviolentă propune să ne unim puterile într-un scop comun și să facem ceea ce se numește „putere împreună”. În engleză este „power with the other”.