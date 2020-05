(INTERVIU) Prof.Dr. Anca Trifan, la Bună Dimineaţa cu Cristina Spînu (24.05.2020)

Studiile publicate în anul 2017 de Cambridge University Press, Marea Britanie, “Current prevalence of chronic hepatitis B and C virus infection in the general population the EU/EEA” atribuie României unul dintre locurile fruntașe în Europa în ceea ce privește prevalența hepatitelor virale B și C, precum și numărul total estimat de bolnavi infectați. Mai exact prevalența virusului B în România (cea mai mare din EU) este de 44 de ori mai mare decât în Irlanda.

Hepatitele cronice necesită monitorizare constantă. La medicul de familie, monitorizarea bolilor cronice are drept principal scop stabilirea evoluției bolii, urmărirea apariției complicațiilor, asigurarea complianței la tratament și cuantificarea efectelor acestuia. Astfel, se impune stabilirea unui program anume de monitorizare în funcție de afecțiune, a unor parametri semnificativi de urmărit în timp pentru aprecierea cât mai exactă a evoluției bolii, a apariției complicațiilor sau chiar a ameliorării respectivei afecțiuni.

În acest sens, pentru a oferi medicilor de familie posibilitatea perfecționării în scopul îmbunătățirii monitorizării hepatitelor în general, precum și a hepatitelor cronice virale B, C și D în special, se desfășoară proiectul „LIVE(RO) – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, despre care a oferit detalii Prof. Dr. Anca Trifan, medic de medicină internă și gastroenterologie, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, într-un interviu realizat de Cristina Spînu.