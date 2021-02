(INTERVIU) Dr. Laura Huiban, medic gastroenterolog – la Bună Dimineaţa cu Cristina Spînu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, având ca parteneri Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași și Asociația Română Anti-Sida (ARAS) derulează un important proiect – LIVE(RO)-EST.

Proiectul are ca obiectiv general furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est. Acesta va duce la reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale.

Cine sunt beneficarii acestor servicii, și cum pot avea acces la analize și tratament aflați din interviul realizat de Cristina Spînu cu medicul primar gastroenterolog, Laura Huiban.

Foto: livero2-est.umfiasi.ro.