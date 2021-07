(INTERVIU) Dr. Laura Huiban, medic gastroenterolog, la Bună Dimineaţa cu Cristina Spînu (11.07.2021)

Hepatita C este o boală hepatică cauzată de virusul hepatitei C (VHC). Hepatita cronică C poate fi o infecție pe toată durata vieții cu virusul hepatitei C dacă este lăsată netratată. La nivel global, aproximativ 71 de milioane de persoane au infecție cronică cu virus hepatitic C. Un număr semnificativ dintre cei care sunt infectați cronic vor dezvolta ciroză sau cancer la ficat. Statisticile mai arată că aproximativ 400.000 de persoane mor anual din cauza hepatitei C, în principal din ciroză și carcinom hepatocelular.

Testarea și tratarea hepatitei C cat mai curând posibil, pot contribui la reducerea riscului apariției acestor probleme.

Programul LIVE(RO)2 EST are ca beneficiu principal participarea populației la testarea gratuită, asigurând diagnosticarea și direcționare către tratament al pacienților pozitivi.

Laura Huiban, medic gastroenterolog și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore. T. Popa” din Iași a explicat în interviul realizat de Cristina Spînu, cât de importantă este testarea, cum se transmite virusul hepatic C, care sunt simtomele și cum poate fi tratată hepatita C.

Ascultați mai jos interviul integral!