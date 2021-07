(INTERVIU) Dr. Laura Huiban, medic gastroenterolog, la Bună Dimineaţa cu Cristina Spînu (04.07.2021)

Hepatita D este o afecțiune de natură virală care afectează ficatul, fiind considerată cea mai agresivă formă de hepatită, dar totodată și o boală rară pentru că prezintă o particularitate anume: faptul că nu poate apărea decât la persoanele care sunt deja infectate cu virusul hepatic de tip B. Hepatita D afectează aproximativ 15 milioane de persoane la nivel mondial.

Laura Huiban, medic gastroenterolog și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore. T. Popa” din Iași a explicat în interviul realizat de Cristina Spînu cum se transmite hepatita D, care sunt simtomele, cum se diagnostichează și cum se tratează această afecțiune.

De asemenea, a vorbit despre programul regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – LIVE(RO) 2 , program ce are ca obiectiv principal reducerea incidenței bolilor transmisibile: hepatite B/D și C, și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale.

