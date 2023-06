(INTERVIU) ”Două roți pentru toți”, inițiativa prin care biciclete cumpărate din Germania, ajung la copii din comunități rurale din județul Iași.

”Două roți pentru toți”, sport și sprijin social pentru copiii de la sate. Formularea cuprinde titlul și menirea unui proiect care îi unește pe câțiva tineri din Iași și din Hamburg, Germania.

Probabil, cea mai mare satisfacție a voluntarilor este aceea de a vedea zâmbetul celor care primesc biciclete, dar poate e mai mult decât atât.

A răspuns invitației la dialog doamna Angela Aciobăniței, membru al echipei proiectului. Ea a vobit la emisiunea ”Weekend cu prieteni” din 4 iunie 2023 despre modul în care ”funcționează” inițiativa, cine sunt copiii care primesc bicicletele, dar și ce acțiuni conexe sunt organizate în comunitățile din judeul Iași.

Horia Daraban: Care este începutul acestui proiect? A plecat de la experiența personală a voluntarilor care susțin inițiativa?

Angela Aciobăniței: Proiectul a început în urmă cu 3 ani. Noi suntem cinci tineri care ne-am unit forțele în puținul nostru timp liber pe care îl avem, tocmai pentru a contribui în mod voluntar la creșterea comunității de mici bicicliști din județul Iași. Da, noi suntem pasionați de mersul pe bicicletă. A m colegi în echipă care fac ture lungi de bicicletă, dar și eu personal, care sunt mai mult pe partea organizatorică.

Horia Daraban: Până la urmă, de ce biciclete și nu jucării sau dulciuri pentru copii?

Angela Aciobăniței: Cu toții visăm la o viață mai sănătoasă. Bicicletele sunt, din punctul nostru de vedere, un mijloc extraordinar, nu doar pentru a ne transporta într-un mod alternativ și sustenabil, dar este și o modalitate extraordinară de a petrece timp liber alături de prieteni sau chiar singuri în natură. Bicicletele sunt un mod de a interacționa cu ceilalți, dar și de a descoperi lumea din jur.

Noi ne dorim foarte tare să vedem fiecare copil că are o bicicletă. Știm că pentru unii dintre ei este foarte dificil să achiziționeze o bicicletă. Tocmai de aceea, prin proiectul nostru și prin sprijinul pe care ni-l oferă donatorii și voluntarii din jurul nostru, reușim să achiziționăm biciclete din Germania, dar sunt și români care ne donează biciclete.

Noi le adunăm pe toate aici, la Iași, le recondiționăm, le dăm o viață nouă. L e ducem în comunități din județul Iași, le oferim copiilor ai căror părinți nu-și permit să achiziționeze în general o bicicletă. Sunt mulți dintre copii care folosesc bicicleta să se deplaseze către școală, reducând astfel distanța, timpii pe care îi parcurg între case și școală, dar folosesc bicicleta și ca mijloc de a se întâlni cu prietenii sau de a-și desfășura diverse activități necesare acasă.

Horia Daraban: Înțelegem, din ceea ce ne spuneți dumnevoastră că bicicletele, în general, vin din Germania. Înseamnă că aveți voluntari și acolo.

Angela Aciobăniței: Echipa noastră este împărțită între Hamburg și Iași. Doi colegi, Oana și Paul, e i sunt în Hamburg și mai sunt trei colegi aici în Iași, Vasile, Ioana și subsemnata. Practic, noi facem echipă și reușim astfel să aducem bicicletele din Germania până la noi.

Horia Daraban: Nu este greu să organizezi, să pui la punct astfel de transporturi? Bănuiesc că nu se aduc două, trei biciclete din Germania?

Angela Aciobăniței: La început a fost un pic mai dificil. Acum, prin oamenii minunați pe care am reușit să îi adunăm în jurul nostru, au reușit în timp lucrurile să devină mai ușoare. La început, da, să știți că transportăm câte două, trei, șapte, opt biciclete. Acum, ultimul transport pe care l-am avut cu ajutorul unei sponsorizări pe care am primit-o, am reușit să transportăm aproximativ 30 de biciclete într-o singură tură.

Horia Daraban: Țineți socoteala bicicletelor date copiilor?

Angela Aciobăniței: Sigur că ținem și socoteala bicicletelor și a beneficiarilor noștri dragi. În total, până în prezent, am dăruit peste 100 de biciclete în 10 comunități din județul Iași și acest lucru a fost posibil datorită donatorilor care au oferit un euro per kilometru parcurs, pentru că membrii echipei noastre fac călătorii cu bicicleta și organizăm campanii de fundrasing. Platforma Facebook ne ajută mult în acest sens. Oamenii donează, noi biciclim, achiziționăm ulterior bicicletele, le reparăm și le ducem în comunități din județul Iași.

Horia Daraban: Care sunt reacțiile copiilor care primesc bicicletele strânse de echipa dumneavoastră?

Angela Aciobăniței: Reacțiile sunt variate. Cei mai mulți copii se bucură, ne spus de mult, nici nu aș putea să vă exprim în cuvinte. Și, în general, când mergem și dăruim bicicletele, acesta este momentul care pe noi ca echipă ne încarcă cel mai mult pentru că vedem bucuria din ochii lor. Vedem pe alocuri și ochii în lăcrimați și, într-adevăr, sunt și copii care nu reușesc să-și exteriorizeze, din prima bucurie, dar este în regulă. Noi știm că bicicleta este bine primită și sunt reacții pe care le primim poate ușor, cu întârziere, dar sunt absolut fantastice.

Noi ținem legătura cu beneficiarii noștri prin platformele de social media și prin telefon și, din când în când, mergem să susținem și ateliere de reparat biciclete și ne întâlnim fizic cu beneficiari, astfel încât ne străduim să creăm o comunitate comunitate de bicicliști.

Horia Daraban: Este greu să găsești copii și care să fie doritori de biciclete?

Angela Aciobăniței: Colaborăm cu profesorii din mediul rural și, prin natura activității pe care eu am tot derulat-o în ultimii ani, am derulat diverse activități de voluntariat în comunități din jurul Iașului. Am început să cunosc pe unde ar fi nevoie de astfel de biciclete. Avem și oameni resursă care ne sprijină și ne recomandă diverse școli, astfel încât noi mergem și găsim câte o persoană din satul din școala respectivă ca om de legătură, să fie o punte între noi și copii și să putem ține legătura cu beneficiarii din mai multe direcții. Este totuși o responsabilitate pe care ne-o asumăm și ne dorim să creăm astfel un cerc de oameni care se susțin reciproc.

Horia Daraban: Îmi dau seama din răspunsurile dumneavoastră că proiectul este într-un fel o pledoarie pentru bicicletă. Dar nu e doar vorba despre mișcare, despre sport, ci și despre starea de bine pentru minte și suflet pe care o aduce folosirea bicicletei.

Angela Aciobăniței: Sigur că da, veselia și entuziasmul copiilor sunt fantastice la întâlnirile noastre. De fiecare dată când mergem în comunitățile noastre, ne străduim să facem și câte o plimbare pe bicicletă pe ulițele satului și clinchetul copiilor, claxoanele de bicicletă uneori chiar îi fac și pe locuitori să iasă din case, să ridice privirea deasupra porților și să vadă ce se întâmplă.

Și adesea, și alți copii din satele pe unde mergem ni se alătură în plimbări sau la atelierele de reparat biciclete, chiar dacă nu noi le-am dăruit. De asemenea, mai sunt oameni care au bicicletele stricate, în comunitățile, pe unde mergem și ni se alătură la atelierele de reparat. Tocmai de aceea, sperăm noi că bicicleta va fi un accesoriu, ca să spun așa, indispensabil în curtea fiecărui copil.

Horia Daraban: Cu siguranță, sufletele copiilor și ale celor mari, de ce nu pregătite pentru plimbările, călătoriile cu bicicleta? Dar vă întreb pe dumneavoastră, orașele noastre, localitățile noastre sunt pregătite să îi primească pe acești călători pe două roți?

Angela Aciobăniței: Ceea ce facem noi și sperăm pe termen lung să ne aducem astfel contribuția să fie și o pledoarie pentru o infrastructură adecvată pentru biciclete, să vadă autoritățile locale că există din ce în ce mai mulți utilizatori de bicicletă astfel încât să sprijine această categorie.

Noi ne dorim foarte mult să susținem mersul pe bicicletă în siguranță. Tocmai de aceea și ceea ce facem noi se transpune în ateliere prin care explicăm regulile de circulație copiilor și ne străduim să creăm un mediu de siguranță pentru ei, împărțindu-le inclusiv materiale informative atât lor, cât și părinți lor. Noi sperăm că se va pune la punct și o infrastructură adecvată. Vedem că există dorință în acest sens. Sperăm ca acțiunea noastră și a altor oameni care fac acțiuni legate de bicicletă să încurajeze autoritățile locale să ia măsuri în acest sens.

Horia Daraban: Următorul demers în cadrul proiectului ”Două roți pentru toți”, care este?

Angela Aciobăniței: Noi, momentan, încheiem un nou ciclu de dăruit biciclete copiilor din ultimul transport pe care l-am avut și pe care l-am derulat cu sprijinul Rotary din Iași. În perioada următoare, ne dorim să afle lumea că pot să ne susțină, astfel încât noi avem la dispoziție un site pe care l-am creat și oamenii care rezonează cu ideea noastră de proiect și vor să ne susțină pot să doneze pe site sau să ofere timp, implicându-se în acțiunile noastre punctuale sau, de ce nu, să doneze biciclete către echipa noastră.

Indiferent de starea în care se află ele, noi le recondiționăm și, ulterior, putem să le oferim o nouă șansă.

Un interviu realizat de Horia Daraban.

Sursa foto: douarotipentrutoti.ro