Importanța spațiilor verzi în mediul urban. Vasile Pavăl la ”Bună dimineața”, cu Mihai Florin Pohoață – 24.05.2021.

Spațiile verzi oferă locuitorilor aglomerărilor urbane (care de regulă reprezintă un mediu nesănătos și neprimitor de viață) surse de sănătate și relaxare care susțin protecția mediului și conservarea biodiversității.

La nivel mondial și în special în țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare, preocuparea pentru protecția mediului este din ce în ce mai mare.

Avand în vedere că peste 50% din populația planetei locuieste în zone urbane și că acestea au o amprenta ecologica foarte mare asupra mediului inconjurator, organizarea si gestionarea oraselor trebuie foarte bine gandite si planificate, daca exista un interes pentru a mentine in echilibru natura si dezvoltarea socio-economica.

Studii facute in diferite parti ale lumii demonstreaza ca una dintre caile importante, atat pentru protejarea mediului, cat si pentru crearea unui cadru ambiental sanatos si placut oameniilor care locuiesc in zonele urbane, este dezvoltarea spatiilor verzi.

Principalele functii ale spatiilor verzi in zonele urbane, conform diferitelor studii facute de-a lungul timpului la nivel mondial pot fi clasificate astfel:

– spatiile verzi sustin sistemele urbane din punct de vedere social si ecologic;

– contribuie la indeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor

– contribuie la diminuarea stresului vietii urbane ;

– contribuie la “umanizarea” orasului, fiind placute din punct de vedere estetic, au rol de infrumusetare;

– ofera posibilitatea clarificării si limpezirii gadurilor, având o influență pozitivă în odihna oamenilor;

– cu cat spatiile verzi sunt mai diverse ca numar, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atat e mai mare valoarea lor psihologica;

– reduc temperatura din oras, prin procesul de evapotranspiratie al plantelor, parcurile reprezinta o insula de racoare la apus, avand un impact benefic asupra microclimatului (Spronken-Smith);

– regleaza regimul precipitatiilor; reduc amplitudinea scurgerilor acvifere de suprafata, reduc pericolul alunecarilor de teren.

Surse: monitoruldevaslui.ro; vremeanoua.ro; ecomagazin.ro