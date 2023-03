În căutarea tărîmului izbăvitor, de prof. univ. Leonte Ivanov. Miercuri, 15 martie 2023 – Comunități Etnice/Ruși Lipoveni cu Dumitru Șerban

În căutarea tărîmului izbăvitor, de prof. univ. Leonte Ivanov – prezentată, din nou, în emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni din 15 martie a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute.

În ediția de astăzi a emisiunii noastre relatăm de la o interesantă manifestare culturală organizată, la Iași, nu demult, în incinta restaurantului „Arnia”. Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România împreună cu cei ai Comunității Rușilor Lipoveni din Iași.

În cadrul manifestării, într-o primă secțiune, au fost comemorați slaviștii Ilie DANILOV (1946- 2012) și Mihail MARINESCU (1927-1995), profesori de înaltă ținută academică. În a doua parte a evenimentului a fost lansat volumul – În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România, Partea I – Bucovina, Moldova și Țara Românească, carte editată cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din România, semnată de către prof. univ., dr. în filologie, Leonte Ivanov, șef al Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Cartea a văzut lumina tiparului – în anul 2021 – la Editura Doxologia din Iași, respectiv Editura Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Înainte de toate, oferim cuvântul domnul profesor universitar Leonte Ivanov, specialist în filologie, cel care ne prezintă, pe scurt, cartea de față.

Până la finalul emisiunii, astăzi, urmărim discursul domnului Mircea Platon, redactor șef al Revistei „Convorbiri literare", specialist în filologie, discurs rostit, nu demult, la prezentarea volumului În căutarea tărîmului izbăvitor. Concret, din prima secvență pe care o difuzăm aflăm amănunte despre respectul pe care-l arată membrii Comunității Rușilor Lipoveni din România… față de înaintași, pentru ca, mai apoi, să ascultăm detalii despre contextul internațional al perioadei la care facem referire, secolul al XVII-lea și mai târziu, cu accent pe principalele evenimente; pentru a înțelege cele amintite, vă invit, stimați prieteni, să ascultați, cu atenție, pe domnul Mircea Platon, specialist în filologie, pentru că ne vorbește și despre fidelitatea rușilor lipoveni din România – și nu numai – față de vechea credință, sentimente, trăiri care reies din paginile volumului care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre.

În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România, Partea I – Bucovina, Moldova și Țara Românească, carte semnată de către domnul prof. univ., dr. în filologie, Leonte Ivanov, ne este prezentată, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, de către Mircea Platon, specialist în filologie, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”.

În cele ce urmează, domnul Mircea Platon ne vorbește despre întâlnirea de pe aceste melaguri dintre moldoveni și rușii staroveri, amintind că „avem de-a face cu întâlnirea dintre două comunități care credeau în ceva”; Mircea Platon, specialist în filologie, ne mai precizează că rușii staroveri din România reprezintă o comunitate care „și-a purtat trauma istorică cu multă demnitate”; mai aflăm, din următoarea secvență audio pe care o difuzăm, amănunte și despre titlul volumului; istoric literar Mircea Platon ne mai precizează că e cartea istoriei politicilor de stat cu referire la minorități, e și o carte de istorie literară în paginile căreia sunt multe și minuțioase distincții de sociologie religioasă, propunând ca, în următoarea perioadă, volumul de față să fie tradus în limba rusă.

Astăzi, după cum bine știți, difuzăm discursul domnului Mircea Platon, specialist în filologie, redactor-șef al Revistei „Convorbiri literare”. Din ultima secvență audio pe care o difuzăm aflăm că volumul e ferm, scris pe un ton cumpătat, iar polemicile din paginile acestuia sunt mute; din punctul de vedere al diplomației culturale e o carte prin intermediul căreia reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România fac foarte bine pentru că o aduc în centrul atenției publicului. Pe lângă toate aceste idei care reies din foile scrise, cu pricepere și răbdare, de către autor, Mircea Platon accentuează pasiunea domnului profesor Leonte Ivanov pe care o arată, scoțând la lumină o istorie a staroverilor din interior.

Pentru că am vorbit despre volumul – În căutarea tărîmului izbăvitor – încheiem prin câteva cuvinte din Argumentul care ni se arată imediat ce am deschis cartea: „Datele pe care le- am putut aduna ne-au ajutat să creionăm un mic istoric al așezămintelor monahale de rit vechi de pe teritoriul provinciilor istorice românești, primul de acest gen din cultura noastră, dar și o trecere în revistă a principalelor localități întemeiate de rușii lipoveni sau în care s-au stabilit aceștia, cu cele mai importante evenimente petrecute în fiecare din ele, de-a lungul timpului. Atunci când istoria s-a împletit cu literatura, n-am ezitat să exploatăm acest sncretism, fie și din dorința de a diminua puțin din rigurozitatea unei abordări științifice”, ne spune autorul, profesor universitar Leonte Ivanov, doctor în filologie, stârnindu-ne, astfel, interesul pentru volumul da față.

